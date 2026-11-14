"내가 항상 골 넣을 수 있는 건 아니다" 손흥민 작심 토로, 직접 밝힌 '현실'...'조커 SON' 왜 고려 안 하나, 모레노의 고집

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 양팀이 0대0 무승부로 경기를 마쳤다. 손흥민이 팬들에게 인사?f 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민도 더 이상 만능 해결책은 아니다. 로베르트 모레노 임시 감독도 기용 방안에 대한 고민이 필요한 시점이다.

대한민국 축구 대표팀은 13일(한국시각) 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디아라비아와의 친선경기에서 2대3으로 패배했다. 한국이 사우디에 패배한 것은 무려 21년 만이다. 2005년 8월 0대1 패배가 마지막 패배였다. 사우디에 3골을 내준 것도 무려 42년 만의 굴욕이다.

확실한 패배였다. 모레노 감독은 이날도 변함없이 4-4-2를 꺼내들었다. 최전방을 책임진 선수는 손흥민과 오현규였다. 이미 9~10월 A매치 기간에 두 선수의 동시 기용은 사실상 실패에 가까운 모습을 보여줬다. 데드볼 상황에서의 득점이 위안이 될 수는 없었다. 명확한 역할 분배 등이 이뤄지지 못하며 아쉬움이 컸다. 그럼에도 모레노 감독은 11월 첫 경기에서 다시 한번 손흥민과 오현규를 최전방에 꺼내들었다.

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핵심은 역시 손흥민이었다. 대표팀 내 최고의 결정력을 자랑하던 선수이기에, 득점을 비롯해 전방에 배치되면 해줘야 할 역할이 명확했다. 손흥민은 이에 부응하고자 풀타임을 소화하며 경기장 전지역을 누비는 모습이었다. 압박이 잘 이뤄지지는 못했지만, 수비 가담도 적극적이었다.

하지만 거기까지였다. 손흥민의 상태가 좋지 못했다. 전체적인 미스와 더불어 빠른 판단이 이뤄지며 팬들의 아쉬움을 자아냈다. 중원 숫자를 채우기 위해 허리진영까지 내려오는 모습이 있었지만, 정작 손흥민에게 공이 연결되며, 이후 상대 압박에 무너지며 공격 흐름이 끊어졌다. 황희찬이 만들어준 좋은 기회를 직접 마무리할 타이밍에는 부정확한 슈팅으로 고개를 숙였다. 이후 후반 21분에도 골대를 넘기는 슈팅이 나오며 아쉬움이 컸다. 장기인 속도를 활용한 돌파 또한 거의 나오지 않았다. 자신감이 떨어진 상황에서 후반 막판 아크 정면에서 오른발 슈팅 각이 나왔지만, 슈팅 시도까지 하지 못하는 모습은 손흥민의 현재 컨디션을 보여주는 지표였다.

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이미 경기력은 소속팀에서도 불안한 모습이었다. 9~10월 A매치 당시 손흥민은 득점은 터트렸지만, 인플레이 상황 영향력이 부족했다. 이를 데드볼 처리 능력으로 만회했으나, 팀 전체 경기력에 영향을 줄 수밖에 없었다. LAFC에서도 이런 흐름이 이어지며 부진이 반복됐고, 11월 A매치 첫 경기에서도 이를 반등시키지는 못했다.

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손흥민 또한 경기 후 "기회가 왔을 때 결정적인 역할을 해줘야 하는데 오늘은 그런 역할을 못 해서 선수들에게 많이 미안하다. 이런 부분 때문에 항상 스스로 많이 돌아보게 된다"고 했다. 전반과 후반, 극명했던 경기력 차이에 대해서도 "전반에 우리가 하고자 하는 부분이 잘되지 않았을 수도 있다. 후반에는 우리가 쫓는 과정에서 리스크가 큰 플레이를 하다 보니 더 잘되는 것처럼 보일 수 있다. 어떤 부분이 잘되고 못됐는지 분석해서 채워나가는 시간이 필요하다. 축구는 11명의 선수가 똑같은 마음을 가지고 있어도 결과를 내기 어려운 스포츠라는 생각이 든다. 오늘 좋은 점을 많이 봤다고 생각된다. 좋았던 점들이 결과 때문에 가려지는 게 안타깝다"고 했다.

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손흥민도 모든 기회를 무조건 해결할 수 있는 사람은 아니다. 스스로도 이를 인지하고 있다. 그는 "많이 속상한 것은 당연하다. 기회가 왔을 때 제가 항상 무조건 골을 넣을 수 있는 건 아니다. 그런 부분이 동료에게 많이 미안하고, 아쉬움으로 남는다"고 했다.

다만 이런 흐름이 반복된다면, 손흥민이라 하더라도 선발 기용에 대해 모레노 감독이 다시 고민해봐야 한다는 점은 분명하다. 전성기에서 내려오고 있는 선수를 반복해서 풀타임 기용하는 방식만으로는 답을 찾기 어렵다. 선수의 컨디션과 경기력이 떨어지는 상황에서는 더욱 그렇다. 손흥민을 상대가 압박이 느슨해지는 후반에 투입하는 등 '조커'로서 활용하는 것도 충분히 대인이 될 수 있다. 손흥민 대신 소속팀에서 최전방을 소화 중인 이강인을 선발로 기용하는 방안도 대표팀 전반 경기력 개선에 도움을 줄 수 있다. 손흥민을 고집하기보다는 다른 해결책이 필요해진 시점이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com