대한민국은 '사우디에 굴욕패'→'아시아 최강' 일본은 또 대어 사냥 성공...'안첼로티 조기 퇴근' 브라질 상대 3-2 승리

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[스포츠조선 이현석 기자]대한민국이 흔들리는 사이, 일본은 세계 최강팀을 잡아냈다.

일본은 14일(한국시각) 싱가포르 국립경기장에서 열린 브라질 대표팀과의 11월 친선경기에서 3대2로 승리했다.

일본은 지난해 10월 A매치 당시 브라질을 3대2로 잡아내며, 역대 첫 승리를 따낸 바 있다. 이후 2026년 북중미월드컵에서는 32강에서 브라질을 만나 다시 1대2로 패하며, 월드컵 토너먼트 첫 승 도전이 좌절됐다. 5개월 만에 성사된 리턴 매치, 일본은 다시 한번 브라질을 잡아내며 아시아 최강임을 입증했다.

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일본은 정예로 선발을 꾸렸다. 최전방에 마에다 다이젠, 2선은 도안 리츠와 구보 다케후사가 자리했다. 중원은 가마다 다이치, 다나카 아오, 윙백은 나가노 슈토, 나카무라 게이토가 구축했다. 스리백은 세코 아유무, 마치다 고키, 이토 히로키가 구성했다. 골문은 스즈키 자이온이 지켰다.

브라질도 명단에서 힘을 빼지 않았다. 스리톱에 비니시우스 주니오르, 하피냐, 에스테방, 중원은 안드레, 안드레이 산토스, 브루노 기마랑이스가 호흡을 맞췄다. 포백은 카를로스 아구스투, 가브리엘 마갈량이스, 자이르 쿠냐, 웨슬리가 구축했다. 골키퍼 장갑은 페드루 모리스쿠가 꼈다. 중원을 제외하면 사실상 주전에 가까웠다.

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먼저 득점을 터트린 쪽은 일본이었다. 전반 15분 수비 뒤편에서 공을 잡은 구보는 단숨에 박스까지 전진했다. 빠른 역습 이후 수비를 따돌리고 시도한 슈팅은 골문 구석을 정확하게 찔렀다.

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선제골을 넣은 일본은 기세를 높였다. 전반 18분 역습 상황에서 마에다가 수비를 따돌리고 공을 잡아 슈팅까지 연결했다. 첫 번째 슈팅이 모리스쿠를 맞고 튕겨나오자, 마에다는 재차 마무리했는데, 공은 골대 옆으로 조금 벗어났다. 추가골도 터졌다. 일본은 전반 19분 역습 상황에서 나가노가 박스 안에서 침착한 패스로 나카무라에게 공을 내줬다. 나카무라는 골문 하단 구석을 노린 슈팅을 시도했고, 골키퍼가 제대로 반응하지 못하며 골망을 흔들었다.

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두 골을 먼저 내준 브라질은 반격에 나섰다. 전반 22분 코너킥 상황에서 하피냐의 킥이 예리하게 문전으로 향했으나, 선방에 막혔다. 비니시우스가 해결사로 나섰다. 전반 33분 비니시우스는 박스 아크 우측에서 공을 잡자마자, 중거리 슛을 시도했다. 강력한 슈팅은 그대로 일본 골문 구석을 찌르며 추격에 성공했다. 브라질은 전반 45분 안드레의 슈팅이 스즈키의 선방에 막히며 동점골을 터트리지 못했다.

전반은 일본의 2-1 리드로 마무리됐다.

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후반에는 브라질이 먼저 몰아쳤다. 후반 3분 역습 상황에서 비니시우스의 패스를 받은 하피냐의 강력한 슈팅은 스즈키에 막혔다. 이후에도 브라질은 일본을 향해 강한 압박을 펼치며 공격을 주도했다.

후반 중반이 넘어선 후 브라질이 다시 경기를 원점을 돌렸다. 이번에도 득점의 주인공은 비니시우스였다. 후반 30분 비니시우스는 페널티박스 좌측에서 직접 공을 몰고 전진한 후 강력한 오른발 중거리 슛을 시도했다. 예리하게 감긴 슈팅은 양쪽 골대를 강타하고, 골문 안으로 향했다. 일본으로서는 막을 수 없는 환상적인 골이었다.

브라질은 경기를 뒤집기 위해 몰아쳤다. 후반 35분 박스 정면에서 패스를 받은 엔드릭은 망설임 없이 중거리 슛을 시도했다. 공은 골대 상단을 강타하며 튕겨나왔다.

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일본은 후반 추가시간 극적인 득점으로 다시 리드를 잡았다. 후반 추가기산 46분 박스 근처에서 몰아치던 일본은 사카모토 타츠히로가 수비 뒤편으로 흐른 공을 마무리하며 리드를 안겼다. 이후 판정에 항의하는 과정에서 하피냐가 퇴장을 당하고, 카를로 안첼로티 감독은 벤치를 떠났다.

결국 경기는 일본의 3대2 승리로 마무리됐다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com