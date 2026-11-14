[오피셜]'한국은 사우디에 졌는데' 日, 아시아 최초 '최강' 브라질에 통산 2승 쾌거…안첼로티-하피냐 동반퇴장 아수라장 속 3-2 '극장승'

출처=ESPN SNS 캡처

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[스포츠조선 윤진만 기자]일본 축구가 '삼바 군단' 브라질을 꺾고 아시아 최초 역사를 썼다.

일본(FIFA 랭킹 17위)은 14일(한국시각) 싱가포르의 싱가포르국립경기장에서 열린 브라질 대표팀(7위)과의 11월 A매치 친선경기에서 총 5골을 주고받는 난타전을 펼친 끝에 3대2로 승리하는 쾌거를 이뤘다.

이로써 일본은 지난해 10월 자국에서 열린 브라질전에서 3대2로 승리하며 14경기 연속 무승(2무12패) 징크스를 끊은 데 이어 브라질전 2연승을 질주했다. 아시아 국가가 브라질을 상대로 2승을 거둔 건 브라질이 최초다.

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한국은 1999년 3월, 김도훈의 결승골로 브라질을 1대0으로 꺾는 대파란을 일으켰지만, 그 전후로 8경기에서 모두 패하며 두 번째 승리를 거머쥐지 못했다. 2019년 이후 네 번의 맞대결 스코어는 0대3, 1대5, 1대4, 0대5였다.

모리야스 하지메 일본 감독은 "공격과 수비에서 모두 적극적으로 임하고자 했다. 선수들은 용기를 가지고 도전했고, 때로는 인내심을 발휘했다. 매우 균형 잡히고 역동적인 경기를 펼쳤다"라고 만족감을 표했다.

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일본은 전반 15분 '유부남' 쿠보 타케후사(레알 소시에다드)의 선제골로 앞서갔다. 쿠보는 17개월만에 A매치 득점이자 지난달 일본 배우 후쿠하라 하루카와 결혼을 발표한 이후 첫 골을 터뜨렸다.

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일본은 기세를 몰아 19분 나카무라 케이토(리옹)의 추가골로 점수차를 2-0으로 벌렸다. '꽃미남' 나카무라는 지난 10월 맞대결에 이어 브라질전 2경기 연속골을 넣은 최초의 일본인 선수로 등극했다.

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브라질은 만만치 않았다. '7번 에이스' 비니시우스 주니오르(레알 마드리드)가 전반 33분 강력한 중거리 슛으로 점수차를 좁혔다. 전반은 일본이 2-1로 앞선 채 마무리됐다.

양팀은 후반 들어 적극적인 선수 교체로 변화를 꾀했다. 일본의 1골차 리드가 계속되던 후반 30분 비니시우스가 골문 구석을 가르는 환상적인 오른발 슛으로 득점하며 경기를 원점으로 되돌렸다.

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하지만 일본은 추가시간 '조커' 사카모토 타츠히로(코번트리)가 박스 안에서 침착한 슈팅으로 '극장골'을 갈랐다. 브라질의 '명장' 카를로 안첼로티 감독과 핵심 공격수 하피냐(바르셀로나)는 판정에 항의하는 과정에서 동반 퇴장을 당했다. 경기는 그대로 일본의 3대2 승리로 끝났다.

이로써 일본은 지난 여름 2026년 북중미월드컵 32강에서 1대2 역전패를 안긴 브라질에 설욕했다.

쿠보는 17일 파라과이전을 끝으로 9년만에 일본 지휘봉을 내려놓을 것으로 예상되는 모리야스 감독에게 승리를 바쳤다. 그는 "마지막에 감독님께 결과로 보답하고 싶었다. 오늘은 간절한 마음의 힘으로 이길 수 있었다"라고 말했다.

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한편, 일본 매체에 따르면 안첼로티 감독과 하피냐에게 퇴장을 명한 심판진은 경호원의 보호를 받으며 경기장을 빠져나갔다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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