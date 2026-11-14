'7골-15도움' 손흥민에 '18골-9도움' 부앙가 갖고도 6위…MLS가 짚은 LA FC의 '포지션 딜레마'

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[스포츠조선 박상경 기자] 리그 정상급 공격수 두 명을 갖고도 서부 컨퍼런스 6위에 그친 LA FC의 문제는 과연 뭘까.

미국 메이저리그사커(MLS) 공식 홈페이지는 14일(한국시각) 2026 MLS컵 플레이오프에 진출한 서부 컨퍼런스팀을 조명하며 LA FC의 손흥민(34)과 드니 부앙가(32) 활용법을 진단했다. MLS는 '손흥민과 부앙가라는 역동적인 듀오를 분리해 평가하는 것은 사실상 불가능하다'면서도 플레이오프에서 LA FC의 운명을 결정할 선수로 부앙가를 꼽았다.

이유는 부앙가의 역할 변화다.

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부앙가는 이번 시즌 18골 9도움으로 팀 내 최다 공격포인트를 기록했다. 가장 뛰어난 활약을 보여준 포지션은 왼쪽 측면 공격수였다. 하지만 시즌 막바지에는 본래 위치를 벗어나 최전방 스트라이커로 출전하는 경우가 많았다. MLS 홈페이지는 '부앙가는 왼쪽 윙어로 뛸 때 가장 좋은 모습을 보여주지만 시즌 막판 대부분을 스트라이커로 소화했다'며 '그가 어떤 역할을 맡느냐가 LA FC의 승패를 결정할 수 있다'고 분석했다.

부앙가의 위치 변화는 손흥민의 활용 방식과도 연결된다. 손흥민은 올 시즌 최전방 공격수와 공격형 미드필더를 오가며 7골-15도움을 올렸다. 지난 2일 미네소타 유나이티드전에서는 부앙가가 최전방에 서고 손흥민이 2선에 배치됐다. 반면 8일 시애틀 사운더스와의 정규리그 최종전에서는 손흥민이 최전방 공격수로 나섰다.

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두 선수 모두 득점과 연계 능력을 갖췄지만, 포지션에 따라 공격 전개 방식이 달라진다. 부앙가가 최전방으로 이동하면 측면에서 속도와 돌파력을 활용할 기회가 줄어들 수 있다. 손흥민이 2선으로 내려오면 패스와 기회 창출에 더 많이 관여하는 대신 상대 골문에 직접 침투할 수 있는 상황은 차이가 생긴다.

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LA FC는 지난 9월 성적 부진으로 마크 도스 산토스 감독과 결별하고 사비 타마리트 임시 감독에게 지휘봉을 맡겼다. 그러나 감독 교체 이후에도 뚜렷한 반등은 없었다. 타마리트 감독 체제에서 정규리그 성적은 1승3무2패였다. 정규리그 최종 4경기에서도 2무2패에 그쳤다. 마지막 두 경기에서는 미네소타에 1대3, 시애틀에 1대2로 연이어 패했다.

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MLS 홈페이지는 'LA FC는 여러 경기력 지표와 실제 결과에서 후퇴했다. 감독을 교체했지만 아직 경기장에서 상황이 크게 나아지지 않았다'면서도 '손흥민과 부앙가를 보유한 팀은 그 자체로 우승 후보가 될 수 있다'고 긍정적인 시각을 내비쳤다.

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LA FC는 오는 24일 미주리주 세인트루이스의 에너자이저파크에서 세인트루이스시티와 플레이오프 1라운드 1차전을 갖는다. 플레이오프 행보의 분수령이 될 원정 첫 맞대결에서 타마리트 감독이 손흥민과 부앙가를 어떻게 활용할지에 관심이 쏠린다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com