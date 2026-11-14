이젠 '한일전' 두려울 지경…사우디도 못 잡는 '비정상' 한국 축구, 일본 만나면 이길 수 있나

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[스포츠조선 박상경 기자] 이젠 '한일전'이라는 단어가 두려울 지경이다.

일본 축구가 또 새 역사를 썼다. 월드컵 최다 우승국(5회)이자 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 6위인 브라질(일본 17위)을 잡았다. 비록 친선전이었지만, 비니시우스 주니오르와 하피냐, 브루노 기마랑이스 등 세계적인 선수들이 출전한 브라질을 상대로 3대2 승리를 거뒀다는 점에서 충분히 의미가 있다. 일본은 지난해 친선전에서도 브라질을 3대2로 꺾었다. 올해 북중미월드컵 32강에서는 1대2로 패했지만, 세계적인 강호를 상대로 꾸준히 경쟁력을 보여주고 있다는 사실은 분명하다.

일본의 승리가 더 무겁게 다가오는 건 모레노호의 패배 소식도 한몫을 한다. FIFA 랭킹 32위 한국은 55위 사우디아라비아를 만나 2대3으로 졌다. 어디까지나 실험적 성격이 강한 친선전이었고, 중동 원정이라는 변수도 있었다. 그러나 세계적인 강호는 차치하고, FIFA 랭킹에서 20계단 넘게 차이 나는 아시아권 팀을 상대로도 안정적인 경기력을 보여주지 못하는 게 작금의 한국 축구 현실이다.

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2011년 이후 한일전은 9차례 열렸다. 전적은 2승2무5패로 한국의 열세다. 이중 양국 유럽파가 합류해 치른 경기는 3번 있었다. 2011년 카타르아시안컵 준결승에서는 2대2로 비긴 뒤 승부차기에서 0-3으로 졌다. 같은 해 8월 삿포로에서 가진 친선경기, 2021년 3월 요코하마 친선경기에서는 각각 0대3으로 완패했다.

양 팀의 베스트 멤버 구성만 비교하면 큰 차이가 없어 보일 수 있다. 한국에는 손흥민(LAFC), 이강인(아틀레티코 마드리드), 김민재(바이에른 뮌헨), 황인범(FC포르투) 등 유럽 무대에서 경쟁력을 증명한 선수들이 있다. 해외파만으로 선발 명단을 구성하는 것도 어려운 일이 아니다.

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그러나 스쿼드 뎁스를 전반적으로 따져보면 이야기가 달라진다. 유럽에서 뛰고 있다는 사실과 소속팀에서 꾸준히 출전하며 핵심적인 역할을 맡고 있다는 것은 다른 문제다. 주축 선수 몇 명의 이름값을 넘어 벤치까지 안정적인 전력을 갖추고 있는지 돌아볼 필요가 있다. 일본은 유럽 각국에서 다양한 역할을 수행하는 선수들을 대표팀에 꾸준히 공급하고 있다. 선수 몇 명의 개인 능력에 의존하는 것과 여러 자원이 같은 전술적 요구를 수행할 수 있는 것은 경쟁력의 차이다.

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리더십에서도 차이가 드러난다. 모리야스 하지메 감독은 2018년부터 일본 대표팀을 이끌고 있다. 월드컵과 아시안컵을 거치며 성과와 실패를 모두 경험했지만, 대표팀 운영의 큰 방향은 유지됐다. 선수들의 장단점을 파악하고 전술을 수정할 시간이 충분했다는 의미다. 반면 한국은 위르겐 클린스만 감독의 경질과 홍명보 감독의 사퇴를 거쳐 다시 로베르트 모레노 임시 감독 체제에서 실험을 반복하고 있다. 모레노 감독은 지난 9월 부임해 5경기에서 2승1무2패를 기록했다. 내년 아시안컵을 앞두고도 정식 사령탑을 누구에게 맡길지 최종 결정되지 않았다. 대표팀의 방향을 정하고 전술을 완성해야 할 시기에 또다시 감독 평가와 선임 문제가 중요한 과제로 남아 있는 셈이다.

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대표팀의 경쟁력 차이를 선수 구성, 감독 개인의 능력만으로 설명할 수는 없다. 더 근본적으로 들여다봐야 할 부분은 대표팀을 떠받치는 양국 축구협회의 운영 방식이다.

일본축구협회(JFA)는 2005년부터 2050년 월드컵 우승이라는 장기 목표를 내걸고 있다. 2022년에는 국가 축구 철학인 '재팬스 웨이(Japan's Way)'를 발표했고, 지난해 말 이를 개정했다. 대표팀 강화, 유소년 육성, 지도자 교육, 축구 저변 확대를 하나의 방향으로 연결하는 게 핵심이다. 특정 감독이나 선수 세대의 성적에 따라 전체 계획을 바꾸기보다 장기적인 육성 체계 안에서 대표팀의 경쟁력을 높이겠다는 접근이다.

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한국에도 중장기 계획이 없는 것은 아니다. 대한축구협회(KFA)는 2024년 한국 축구 기술철학인 'MIK(Made In Korea)'를 발표했고, 유소년 육성과 지도자 교육을 연계하는 사업을 추진하고 있다. 천안 코리아풋볼파크 개장으로 대표팀 훈련과 유소년 선수 육성, 지도자-심판 교육을 일원화 할 수 있는 새로운 기반도 마련했다.

문제는 이러한 정책이 실제 대표팀 운영과 얼마나 일관되게 연결되고 있느냐다. 감독이 바뀔 때마다 전술적 색깔이 달라지고, 선수 선발 기준과 운영 방향을 새롭게 설명해야 하는 상황이 반복된다면 아무리 좋은 기술철학도 현장에서 효과를 내기 어렵다. 협회의 역할은 감독 한 명을 선임하는 것으로 끝나지 않는다. 어떤 축구를 지향할 것인지, 그 축구에 필요한 선수를 어떻게 육성할 것인지, 성인 대표팀과 연령별 대표팀을 어떤 원칙으로 연결할 것인지에 대한 지속적인 관리가 필요하다.

감독 선임 절차의 투명성과 책임성 역시 중요하다. 성적이 나쁠 때마다 감독 교체로 위기를 넘기려 한다면 같은 문제가 반복될 수밖에 없다. 대표팀의 부진을 선수와 감독의 책임으로만 돌리기 전에, 그들을 선발하고 지원하는 협회의 행정과 의사결정 체계부터 평가해야 한다.

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K리그1 FC서울과 강원FC의 경기가 24일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 우승을 확정 지은 FC서울 선수단이 환호하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.24/

대표팀의 풀뿌리인 양국 프로리그 운영 방식에서도 주목할 만한 차이가 있다. 일본 J리그는 유럽과 같은 추춘제 전환 뿐만 아니라 유소년 정책도 바꾸고 있다. 올 시즌부터 홈그로운 선수의 실제 리그 출전 시간을 평가해 우수 구단 아카데미 지원금을 늘리는 제도를 도입했다. 어린 선수를 얼마나 보유하고 있는가에 그치지 않고, 성장시킨 선수가 얼마나 뛰고 있는지를 구단 평가와 연결하겠다는 것이다. K리그 역시 'K리그 주니어'를 통해 15세 이하, 18세 이하 선수 출전 기회를 늘리고, 22세 이하 활용도 제도적으로 규정하고 있다. 다만 출전 기회, 엔트리 활용을 넘어 선수 육성을 구단 재정, 리그 질 향상이라는 동반 성장으로 이끌어가는 제도 면에서는 아쉬움이 있는 게 사실이다.

일본의 경쟁력은 어느 날 갑자기 만들어진 것이 아니다. 대표팀의 전술적 연속성, 협회의 중장기 기술 정책, 프로리그의 운영 방식, 유소년 선수들의 성장 경로가 오랜 시간 맞물린 결과로 볼 수 있다. 카타르월드컵에서 스페인, 독일을 잡고, 친선전에서 브라질, 잉글랜드를 격파하는 등 세계적인 강호를 상대로 경쟁력을 반복해서 보여주고 있다는 점은 분명 주목할 만하다.

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모레노 감독은 사우디전 패배 뒤 "모든 측면에서 개선이 필요하다"고 말했다. 단순히 사우디전 패배의 결과를 탓하는 것만으로 받아들일 시점이 아니다. 대표팀 전력 강화부터 협회 행정, 지도자 육성, 유소년 시스템, 프로리그 운영까지 한국 축구를 떠받치는 구조 전반에 던져진 질문이기도 하다. 계속 이런 행보를 걷다간 한국 축구가 영원히 일본에 이은 '아시아 2인자'로 전락하고, 한일전이라는 단어를 떠올리기조차 어려워지게 될 지도 모른다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com