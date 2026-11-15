"하늘이 한국 축구를 도왔다" 아시안컵 그대로 열렸으면 어쩔뻔 했나, 사우디전서 드러난 손흥민 '에이징 커브'와 모레노 '4-4-2'의 한계

사진제공=대한축구협회

연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자2027년 사우디아시안컵이 11개월가량 연기된 건 대한민국 축구 입장에선 천운일 지도 모른다.

모레노호는 중동 2연전의 첫 경기인 사우디아라비아전에서 분명한 한계를 드러냈다. 13일(한국시각) 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 FIFA 랭킹 55위 사우디에 무기력하게 2대3으로 졌다. 한국이 사우디에 패한 건 2005년 독일월드컵 최종예선 0대1 패배 이후 21년만이고, 사우디에 3골 이상 내주고 패한 건 42년만이다. 1984년 LA올림픽 최종예선에서 사우디에 4대5로 진 기억이 '소환'했다.

손흥민의 '줄어든 존재감'을 여실히 확인할 수 있었다.

Advertisement

이날 투톱 공격수로 선발출전해 90분 풀타임 뛴 '캡틴' 손흥민(LA FC)은 서른넷의 나이에 확실히 기량이 꺾였다는 인상을 줬다. 빠른 스피드를 활용한 공간 침투와 날카로운 양발 킥 능력을 앞세워 유럽 무대에서 스타 플레이어로 명성을 떨쳤던 손흥민은 부쩍 느려진 스피드로 상대 수비진에 위협이 되지 못하는 모습이었다. 투박한 볼 터치로 공격 흐름을 끊었다. 4-4-2 포메이션에서 투톱의 주요 임무인 전방 압박에 별다른 기여를 하지 못했고, 동료와의 연계 플레이도 제대로 이뤄지지 않았다.

손흥민의 전매특허인 날카로운 슈팅 능력도 자취를 감췄다. 0-0 팽팽하던 전반 20분 황희찬의 패스를 받아 상대 박스 안에서 때린 왼발슛이 빗맞으며 골대 밖으로 데굴데굴 굴러갔다.

Advertisement

한국은 전반 추가시간 1분 마르완 알 사하피에게 선제골을 허용해 전반을 0-1로 마쳤다. 후반 2분 오현규가 빠르게 동점골을 가르며 경기를 원점으로 되돌렸지만, 후반 11분과 13분 모하메드 칸노와 압둘레라 알 암리에게 맥없이 연속골을 터뜨리며 1-3으로 끌려갔다.

Advertisement

연합뉴스

후반 21분, 손흥민에게 절호의 추격 기회가 찾아왔다. 상대 골키퍼가 찬 공이 빗맞고 박스 안 가운데 지점에 있는 손흥민에게 연결됐다. 순식간에 노마크 슈팅 찬스를 잡은 손흥민은 마음 놓고 오른발을 휘둘렀으나, 지나치게 힘이 들어간 탓인지, 공은 골대 위로 크게 떴다. 손흥민답지 않은 '홈런'이었다. 손흥민은 "기회가 왔을 때 결정적인 역할을 하지 못해 선수들에게 많이 미안하다"라고 말했다.

Advertisement

손흥민은 올해 열린 A매치 경기에서 지난 5월 약체 트리니다드토바고와의 경기를 제외하면 직접 만들어 넣은 필드골은 없었다. 9~10월 A매치 통합 4연전에서 넣은 3골 중 2골은 직접 프리킥이었고, 나머지 1골은 이강인(아틀레티코 마드리드)의 '슛터링'을 발끝으로 살짝 갖다댄 골이었다. 이번 대표팀 합류 전엔 소속팀에서 4경기 연속 침묵했다. 단순히 사우디전 한 경기만 '반짝 부진'했던 건 아니란 이야기다.

로베르트 모레노 대표팀 임시감독의 4-4-2 전술도 문제를 키웠다. 모레노 감독은 지난 9월 위기에 빠진 한국 축구 소방수로 취임해 지년 2년간 K리그 팀들이 가장 많이 사용했다는 조사 결과를 바탕으로 4-4-2 전술을 빼들었다. 하지만 지난 4연전에서 4-4-2 전술이 이미 손흥민 이강인 중심의 한국 축구에 '맞지 않은 옷'이라는 게 만천하에 드러났다. 4연전 스코어는 2승1무1패였지만, 가장 강한 상대인 우루과이전에선 1대4 참패를 당했다. 그게 진짜 모레노호의 '실력'이라는 평가였다.

Advertisement

놀랍게도 모레노 감독은 사우디전에서도 거의 차이가 없는 라인업을 들고나왔다. 스피드가 느린 손흥민과 폼이 떨어진 오현규(베식타시)가 어김없이 투톱을 맡았다. 모레노식 4-4-2에서 장점을 발휘하지 못했던 윙어 이강인과 풀백 설영우(아우크스부르크)는 또 오른쪽 측면에 '고정'했다. 소속팀에서 주전 경쟁이 밀린 센터백 이한범(클럽브뤼헤)은 여전히 김민재(바이에른 뮌헨)의 파트너로 나섰고, 황인범(포르투)-박진섭(저장)이 중원을 맡았다.

결과는 비슷했다. 전방 압박의 일종, 중원 장악의 실패, 수비 실수가 반복됐다. 상대 미드필더들은 마음 놓고 한국 박스 부근까지 올라와 중거리 슛을 시도했다. 현재 대표팀에서 가장 믿을만한 자원인 김민재조차 무리한 전진 수비와 포지셔닝 실패로 실점 위기를 자초했다. '3실점'에 김민재의 책임이 없을 리 없다.

연합뉴스

모레노 감독은 "골을 쉽게 내줬고, 대표팀 레벨에선 나오지 말아야 할 실수도 나왔다"라고 패인을 밝혔다. "카타르전을 통해 분위기 반전의 기회가 있다. 더 견고하고 세밀하게, 더 완벽하게 준비하겠다"라고 했다.

Advertisement

이날 패배는 모레노 감독의 입지에 영향을 미칠 수밖에 없다. 5경기 2승1무2패는 분명 '소방수'의 성적치고는 부족하다. 모레노 감독은 1년 임기를 더 준다면 아시안컵에서 좋은 성적을 달성할 자신이 있는지에 대한 물음에 "현재 통제할 수 있는 부분에만 집중하려고 한다. 당장은 우리가 어떤 부분을 잘했고 보완해야 하는지, 카타르전에 맞춰서 준비하는 것이 제 임무"라고 말을 아꼈다.

한국이 17일 오후 11시 30분 도하의 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 열리는 카타르전에서 기대 이상의 성과를 거둔다 해도 2027년엔 리더십 및 세대교체 등 대대적인 변화가 불가피해 보인다. 한국 축구의 위기는 아직 끝나지 않았다. 지금으로선 카타르아시안컵이 연기된 것이 다행이라면 다행이다. 현재의 경기력이었다면, 67년만의 아시안컵 우승은 언감생심 꿈도 꾸기 어려웠을 터다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com