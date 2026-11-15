충격의 홈런슛이 입증한 '에이징 커브'...손흥민, 멋지게 내려오기 위한 길은 '조커'

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[스포츠조선 박찬준 기자]13일(한국시각) 카타르 도하에서 열린 사우디 아라바이와의 평가전, 1-3으로 뒤지던 후반 21분이었다. 상대 골키퍼의 어이없는 킥미스를 가로챘다. 페널티킥 보다 더 좋은 위치에서 황금의 찬스를 맞이했다. 수비도 없었다. 하지만 야심차게 때린 오른발 슈팅은 골대를 훌쩍 넘어갔다. 충격적인 홈런슛, '캡틴' 손흥민(LA FC)의 현주소였다.

2대3 충격패를 당한 사우디전, 누구 하나 패배의 책임에서 자유롭지 않지만, 그 중에서도 손흥민의 부진은 유독 눈에 띄었다. 손흥민은 경기 전 불화설을 씻어내는 입장문까지 내며 한결 홀가분한 마음으로 경기에 나섰다. 손흥민은 "선수들과 터놓고 얘기할 수 있었던 소중한 기회였다. 팬들에게 더 좋은 경기력으로 보답하겠다"고 했다.

의욕이 넘쳤다. 우리 진영 엔드라인까지 내려와 수비에 가담하는, 좀처럼 볼 수 없는 장면을 연출하기도 했다. 득점 후 갈등의 중심에 있던 '96라인'과 세리머니를 펼친다면, 이보다 더 좋을 수 없는 엔딩이었다.

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하지만 그러기에는 손흥민의 상태가 너무 좋지 않았다. 대표팀 커리어 중 최악의 경기라고 해도 과언이 아니었다. 볼을 받아도 터치가 좋지 않아 공격의 맥을 끊었다. 손흥민이 원래 터치가 좋은 선수는 아니었지만, 이날은 더욱 아쉬웠다. 떨어진 스피드로 돌파는 되지 않았고, 어쩌다 한두명을 뚫어도 마무리가 되지 않았다. 압박은 엉성했고, 중원까지 내려와 뿌린 패스는 번번이 상대 수비에 막혔다.

찬스가 없었던 것은 아니다. 전반 19분 황희찬(샬케)의 전진 패스를 받아 수비 한 명을 앞에 두고 때린 왼발 슈팅은 제대로 맞지 않아 골대를 벗어났다. 후반 21분 결정적인 기회를 날린 손흥민은 40분 아크 정면에서 좋아하는 슈팅 각이 나왔지만, 아예 때리지도 못하고 파고들던 선수에게 내줬다. 전성기 손흥민이라면 상상도 할 수 없는 장면의 연속이었다. 손흥민이 "기회가 왔을 때 결정적인 역할을 하지 못해 선수들에게 많이 미안하다"고 할 정도였다. 그럼에도 손흥민은 풀타임을 뛰었다.

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사실 손흥민의 경기력이 떨어진 건 어제오늘 일이 아니다. 당장 지난 9~10월 A매치에서 3골을 넣었지만, 2골이 직접 프리킥이었고, 나머지 1골도 이강인의 골이 아니냐는 논란이 나올 정도로, 지분이 거의 없었다. 인플레이 상황에서는 전혀 위협적이지 않았다. 손흥민이 올해 열린 A매치 경기에서 필드골을 넣은 것은 지난 5월 주전들이 모두 빠진 '약체' 트리니다드토바고전이 유일했다.

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소속팀 LA FC에서도 다르지 않다. 지난 시즌 반시즌만을 소화하고, 13경기에서 12골-4도움을 기록했던 손흥민은 올 시즌 9골-22도움에 그쳤다. 특히 최고 장점이었던 결정력이 눈에 띄게 떨어졌다. 손흥민은 전성기 시절 기대득점 대비 실제득점이 역대 최고 수준이었다. 하지만 손흥민의 올 시즌 득점 효율은 -5.38로 미국 메이저리그사커(MLS) 736명 중 736위였다. 변방으로 꼽히는 MLS에서도 평범한 선수가 됐다. 아시아 5위권인 사우디를 상대로도 고전하는게 지금 손흥민의 현실이다.

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사실 '에이징 커브'는 너무 당연하다. 현재 손흥민은 만 34세다. 2002년 한-일월드컵에서 뛸 당시의 황선홍 대전하나시티즌 감독보다도 나이가 많다. 아무리 시대가 바뀌었고, 관리를 잘했다고 하더라도, 스프린트를 주무기로 하는 손흥민은 나이가 들수록 경기력이 빠르게 떨어질 수 밖에 없다. 하물며 30대가 훌쩍 넘은 나이에 광활한 미국 대륙을 오가며, 대표팀 일정까지 소화하고 있다. 부상이 없는 것만으로도 다행이다.

손흥민은 이제 모든 A매치를 풀타임으로 소화할 몸상태도, 능력도 아니다. 냉정히 조커가 답이다. 사실 북중미월드컵부터 그랬어야 했다. 손흥민을 뺐다며 각종 방송에 나와 목소리를 높이던 유튜버는 "손흥민도 이제 매 경기 풀타임을 소화하면 체력적인 부담이 쌓일 수 밖에 없는 나이다. 선발과 교체를 오가며 체력을 관리해야 결정적인 순간에 최고의 경기력을 발휘할 수 있다"고 했다.

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아이러니하게도 홍 감독이 말했던, 그대로다. 북중미월드컵이 끝난지 단 4개월 밖에 지나지 않았다. 당시 리그에서 1골도 넣지 못하던 손흥민과 지금의 손흥민은 크게 다르지 않다.

대표팀은 손흥민의 화려한 라스트 댄스를 위한 무대가 아니다. 손흥민 부친인 손웅정 감독은 과거 인터뷰에서 이렇게 말했다. "내가 크리스티아누 호날두를 맨유에서부터 보면서 흥민이한테 얘기한게 '저래서 내려오는 것도 참 아름답게 내려와야 된다'는 거다. 공을 쌓는 데는 20년이 넘게 걸리지만, 무너지는 건 3시간도 안 걸린다. 아름답고 멋있게 내려와야 한다." 아름다운 마무리는 내려놓을때 비로소 가능하다. 그러면 대표팀도, 손흥민도 웃을 수 있다. 꼭 주연일 필요는 없다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com