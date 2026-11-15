"좋은 위치 손흥민 패스 안 주고, 이강인에게 패스"...92-96라인 '오피셜' 공식 입장 발표까지 했는데, 또 '억까' 등장

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[스포츠조선 이현석 기자]선수들이 직접 입장문까지 발표하며 의기투합을 예고했음에도 여전히 억지 주장들이 선수들을 괴롭히고 있다.

대한민국 축구 대표팀은 13일(한국시각) 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디아라비아와의 11월 친선경기에서 2대3으로 패배했다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 55위인 사우디에 무너진 한국은 2005년 8월 0대1로 패한 이후 21년 만에 사우디에 패배를 기록하게 됐다.

전체적으로 한국이 밀린 경기였다. 전반 내내 활로를 찾지 못한 공격, 반면 사우디는 한국의 틈을 파고들었다. 한국이 사우디의 템포를 따라가는 양상이 보일 정도였다. 로베르트 모레노 임시 감독이 다시 한번 꺼대는 4-4-2는 좀처럼 힘을 발휘하지 못했다. 한국은 후반에는 다소 나아진 경기력을 보였다. 다만 사우디에도 추가로 실점을 허용하며 결국 경기는 2대3 패배였다. 9~10월 내내 반복해서 드러났던 문제가 전부 해결되지 못한 상황, 결과를 기대하기 어려운 경기력이었다.

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전술, 선수 구성, 교체 등 다양한 문제가 있었다. 하지만 다시 한번 선수단 내부를 향한 악성 루머를 뿜어내는 팬들도 있었다. 이날 경기 후 대한축구협회 공식 SNS 계정에 일부 댓글에는 "황인범이 티나게 좋은 위치에 있는 손흥민에게 패스 안 하고, 이강인에게 패스 했다", "월드컵 나온 선수들끼리만 공을 주고받는다"라며 억지 의혹을 만드는 댓글들도 등장했다.

선수들은 이미 내부 갈등을 자체적인 대화를 통해 봉합했다. 대표팀을 위해 뭉치겠다고 뜻을 모았다. 입장문 발표를 위해 한자리에 모여 진솔한 대화를 나눴다. 대표팀 합류 직후 회복조에 포함된 손흥민과 황희찬은 그라운드 주변을 돌면서 서로 이야기를 나눴다. 11일 훈련에선 손흥민 황희찬 김민재 등이 같은 조에서 볼 뺏기를 하며 대표팀 분위기를 끌어올리고자 했다. 아직 완벽한 호흡을 이루기는 어렵더라도, 선수단 내부의 문제를 다시 긁는 것은 바람직할 수 없다.

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이날 경기 이후 선수들 또한 그간의 논란에 대해 입장을 밝힌 바 있다. 황인범은 "9∼10월 소집 때부터 많은 말이 나왔고, 인터뷰를 통해 저의 입장을 분명히 밝혔다. 내부에서 벌어진 일은 내부에서 해결해야 하는데 사실과 너무 다른 이야기들이 퍼져 당황스러웠다"며 "모든 선수가 대표팀이 좋은 방향으로 가기 위해 노력할 것이다. 대표팀이 더 단단해질 수 있다는 희망을 봤다. 앞으로 더 신경 써서 좋은 모습만 보여드리겠다"고 다짐했다.

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김민재는 "대표팀 내부에서 일어난 일을 내부에서 해결하려고 노력했는데, 어느 순간 전혀 사실이 아닌 내용들이 왜곡된 채 퍼져나가 당황을 많이 했다. 형들과 많은 이야기를 충분히 나눴고, 그 내용을 입장문에 담았다. 그래서 추가로 드릴 말씀은 없다"며 "모든 선수가 대표팀이 좋은 방향으로 가기 위해서 노력해 왔다. 많은 분이 '입장문 한 장으로 끝이냐'라는 생각을 할 수도 있지만 선수들은 대표팀이 좋은 방향으로 가기 위해 노력하고 있다. 이제 단단한 대표팀이 될 수 있다는 희망을 봤다"고 밝혔다.

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의기투합을 예고한 후 결과를 챙기지 못한 점은 아쉽지만, 선수단 내부 갈등 의혹을 억지로 제기하는 것 또한 반길 수 없는 일이다. 더욱이 이날의 결과는 단순히 선수들의 패스, 호흡 문제 뿐만 아니라, 전술적인 선택과 기량면에서도 사우디에 밀렸다는 점이 더 뼈아팠다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com