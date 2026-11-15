"손흥민, 에이스였지만...이젠 베테랑인 것도 사실" 일본도 놀랐다, '韓 캡틴' 피할 수 없는 에이징 커브 "전성기 기준으로 평가 어려워"

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 양팀이 0대0 무승부로 경기를 마쳤다. 손흥민이 팬들에게 인사?f 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민의 에이징 커브, 이제는 베테랑으로서의 기량 저하를 피할 수 없음을 일본도 주목했다.

일본의 히가시스포웹은 14일 '손흥민이 사우디아라비아전 역사적인 패배로 인해 혹평을 받았다'고 보도했다.

히가시스포웹은 '한국이 사우디에 패한 것은 21년 만이다. 3실점을 한 것은 42년 만이다. 이날 경기 풀타임을 출전한 손흥민은 SNS상에서 많은 비판에 노출됐다'며 '한국 축구 팬들의 아쉬움이 두드러졌다. 오랫동안 에이스로 한국 대표팀을 이끌어 왔지만, 이젠 베테랑의 수준에 올랐다는 것도 사실이다. 전성기를 기준으로 평가하는 것은 이제 어려워진 것이다'고 전했다.

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손흥민은 13일(한국시각) 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디 아라비아와의 친선경기에서 선발 출전했지만, 한국의 2대3 패배를 막지 못했다.

손흥민의 폼도 기대 이하였다. 손흥민은 이날 풀타임을 소화하며 경기장 전지역을 누비는 모습이었다. 압박이 잘 이뤄지지는 못했지만, 수비 가담도 적극적이었다. 하지만 거기까지였다. 전체적인 미스와 더불어 빠른 판단이 이뤄지지 못하며 팬들의 아쉬움을 자아냈다. 중원 숫자를 채우기 위해 허리진영까지 내려오는 모습이 있었지만, 정작 손흥민에게 공이 연결되며, 이후 상대 압박에 무너지며 공격 흐름이 끊어졌다.

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가장 큰 문제는 역시 결정력이었다. 황희찬이 만들어준 좋은 기회를 직접 마무리할 타이밍에는 부정확한 슈팅으로 고개를 숙였다. 이후 후반 21분에도 골대를 넘기는 슈팅이 나왔다. 전성기의 손흥민이었다면 무조건 득점으로 마무리했을 장면이었기에 지켜보는 팬들의 탄식이 클 수밖에 없었다. 후반 막판 아크 정면에서 오른발 슈팅 각이 나왔지만, 슈팅 시도까지 하지 못하는 모습까지 보이며 무득점으로 경기를 마쳤다.

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경기 후 손흥민을 향한 많은 비판이 쏟아졌다. 히가시스포웹에 따르면 일부 팬들은 손흥민에 대해 "선발로 뛸 수 있는 수준이 아니다", "예전과 같은 모습이 아니고, 선발 출전할 수 있는 경기력이 아니다"라는 반응을 보였다. 손흥민의 극심한 부진, 기용 방식 등에서 로베르트 모레노 임시 감독의 해결책이 필요한 시점이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com