'SON 스승' 포체티노, 마침내 맨유의 '손흥민' 발견...토트넘 거절한 초대형 유망주 노린다 "영입 위해 주시 중"

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[스포츠조선 이현석 기자]마우리시오 포체티노 감독이 맨체스터 유나이티드의 손흥민이 될 유망주를 발견했을까. 새 영입 후보가 벌써 등장했다.

영국의 더선은 14일(한국시각) '맨유는 코모의 플레이메이커 니코 파스를 영입하기 위해 주시하고 있다'고 보도했다.

더선은 '맨유는 니코에게 관심을 보이고 있다. 그는 이제 계약 만료까지 18개월이 남았다. 니코는 지난여름 레알 마드리드가 단 750만 파운드에 그를 다시 데려올 수 있었음에도 불구하고 복귀 제안을 거절한 것으로 알려졌다. 맨유는 브루노와의 계약이 6개월밖에 남지 않았기에 그를 내보낼 수 있다'고 전했다.

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맨유는 13일 포체티노를 새 감독으로 선임했음을 공식 발표했다. 토트넘 시절 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 주목받는 신흥 명장이었던 포체티노는 이후 파리 생제르맹(PSG), 첼시를 거치며 어려움을 겪었고, 미국 대표팀 부임으로 반전을 노렸다. 미국 대표팀 부임 이후에는 준수한 평가를 받으며 재계약까지 성공했으나, 캐릭의 경질 이후 새 감독을 원한 맨유의 부름을 받으며 EPL 무대로 돌아왔다.

포체티노 부임 이후 맨유는 변화의 흐름을 피할 수 없다. 선수단도 마찬가지다. 주장이자, 에이스인 브루노 페르난데스가 점차 전성기의 마지막을 향해 달려가고 있는 상황, 새로운 팀의 에이스이자, 구심점을 찾아야 하는 입장이다. 맨유가 주목한 선수는 바로 니코 파스였다.

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니코는 2016년부터 레알 유소년팀에서 뛰며 큰 기대를 받았던 유망주다. 레알 소속으로 프로 데뷔전도 치렀다. 다만 레알에는 니코가 꾸준히 뛸 자리가 없었고, 2024년 여름 코모로 이적했다. 니코는 코모 이적 후 잠재력을 터트리며 2024~2025시즌 세리에A '올해의 영플레이어'상을 받았다.

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돌파와 패스, 강력한 킥 등 공격적인 재능이 돋보이는 니코는 공격형 미드필더가 주 포지션이지만, 윙어도 소화할 수 있는 다재다능한 선수다. 지난해 여름에는 토트넘이 손흥민의 후계자로 노리기도 했다. 토트넘으로서는 니코 영입을 통해 손흥민의 빈자리를 모두 채울 수 있었다. 하지만 니코는 이를 거절하고 코모에 잔류했고, 여전히 뛰어난 활약을 이어가고 있다. 2025~2026시즌은 40경기에서 13골-7도움을 기록했고, 올 시즌은 14경기에서 6골-8도움으로 더 성장했다.

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니코가 맨유로 향한다면 포체티노 체제에서 성장을 기대해볼 수 있다. 포체티노는 토트넘 시절 손흥민, 델리 알리 등의 잠재력을 알아본 인물, 유망주 육성에 언제나 적극적이었다. 다만 코모에서 뛰어난 활약을 보이며, 적응을 마친 파스가 맨유행을 쉽게 결단할 수 있을지는 미지수다. 포체티노의 맨유에서 누가 새로운 핵심으로 떠오르게 될지도 주목할 부분이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com