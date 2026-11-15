이럴 수가! 이강인 최악의 '공식발표' 나오나, 감독 교체 날벼락 위기 등장..."시메오네 계약 연장 제안 못 받아"

사진=이강인 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인에게는 최악의 소식이 될 수 있다. 디에고 시메오네 감독의 거취가 여전히 미지수다.

스페인의 엘데스마르케는 14일(한국시각) '아틀레티코 마드리드는 시메오네 감독의 미래에 대한 명확한 입장을 밝히지 않았다'고 보도했다.

엘데스마르케는 '시메오네의 계약은 2027년 7월에 만료된다. 소식에 따르면 구단은 아직 감독에게 재계약 제안을 하지 않았다. 시메오네 감독은 아직 어떤 제안도 받지 못해 우려를 표하고 있으며, 특히 A매치 기간 동안 더욱 불안한 상황이다. 감독은 구단의 움직임을 기다리고 있다. 2월을 마감일로 두고 있으며, 이는 감독이 자신의 미래를 미리 결정할 수 있도록 하고, 구단은 그의 후임자를 물색하고 메트로폴리타노 벤치에 앉을 시메오네의 잠재적 후임자의 축구 철학에 맞춰 다음 시즌 선수단을 계획할 수 있다는 것을 의미한다'고 전했다.

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아틀레티코 소식에 정통한 루벤 우리아 기자도 '시메오네는 아틀레티코와 여러 차례 비공식적인 대화를 진행했다. 다만 계약 연장 제안은 현재 전해지지 않은 상태다. 아틀레티코와 시메오네 감독은 현재 상황을 지켜보고 있다. 감독의 거취 결정 시점은 2월로 예정되어 있다. 시메오네 감독은 아틀레티코 생활에 만족하며 잔류를 원한다. 다만 계약을 연장하더라도 장기 계약이 되지는 않을 것이라는 점을 이해하고 있다'고 설명했다.

계약의 변수가 미겔 앙헬 힐 마린 CEO의 미래와 연결될 수 있다는 점도 주목했다. 우리아는 '2029년 중반에 떠날 가능성이 있는 미겔 앙헬 힐 마린의 미래와 연관될 수 있다는 점도 주목해야 한다'며 '두 시즌 더 잔류하는 최종 계약이 체결될 가능성도 있다'고 했다.

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시메오네는 올 시즌 이후 계약이 만료되는 상황에서 이탈 가능성이 여러 차례 관심을 받은 바 있다. 스페인의 아스는 '시메오네 감독은 2027년까지 계약되어 있지만, 계약 연장 여부는 아직 미지수다. 그는 14년 반 동안 아틀레티코를 이끌었다. 이번 시즌 동안 어떤 일이 벌어질지, 그리고 감독과 구단이 다음 여름 이후에도 파트너십을 이어갈지 여부를 지켜봐야 한다'고 주장했다.

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시메오네의 이탈은 아틀레티코에는 대형 변수가 아닐 수 없다. 14년이 넘는 시간 동안 구단의 중심이자, 정신적 지주였다. 앙투완 그리즈만, 코케, 호세 히메네스 등 영광의 시간을 보낸 핵심 선수들도 모두 시메오네가 키워낸 자원들이다. 지금 팀에 자리한 선수들도 마찬가지다. 이강인을 비롯해 새롭게 영입된 선수들은 시메오네의 전술적 색채에 맞춰 팀에 합류한 재능들이기에, 시메오네가 팀을 떠난다면 이에 대한 고민이 커질 수밖에 없다.

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이런 상황에서 시메오네가 재계약 제안을 아직 못 받았고, 2월까지의 마감 기한을 두고 고민할 것이라는 소식은 내년 여름을 앞두고 선수단에는 큰 불안감을 안길 수도 있다. 다만 엔리케 세레소 회장은 지난 10월 시메오네와의 결별 가능성을 일축하기도 했다. 그는 "후임 감독에 대해서는 생각하지 않고, 시메오네와 함께 미래를 바라보고 있다"고 했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com