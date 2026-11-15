'대충격, 호날두 없는 티 너무 났다' 포르투갈 최다 점수차 홈 패배, 덴마크에 1-4 졸전 와르르 무너졌다..호일룬 2골 폭발

Denmark's forward #9 Rasmus Hoejlund celebrates after scoring during the UEFA Nations League - league A, day 5, group 4 - football match between Portugal and Denmark at Municipal stadium of Braga on November 14, 2026. (Photo by Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT

Soccer Football - UEFA Nations League - Group A4 - Portugal v Denmark - Estadio Municipal de Braga, Braga, Portugal - November 14, 2026 Portugal coach Jorge Jesus reacts REUTERS/Rita Franca

Denmark's Pierre-Emile Hojbjerg, center, celebrates after scoring the opening goal from the penalty spot during the Nations League soccer match between Portugal and Denmark in Braga, Portugal, Saturday, Nov. 14, 2026. (AP Photo/Luis Vieira)

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[스포츠조선 노주환 기자]축구 스타 크리스티아누 호날두(알 나스르)가 대표 선수로 은퇴한 포르투갈 대표팀이 충격적인 대패를 당했다.

덴마크가 포르투갈 원정에서 놀라운 대승을 기록했다. 덴마크는 15일(한국시각) 포르투갈 브라가에서 열린 유럽 네이션스리그 조별리그 경기에서 라스무스 호일룬의 멀티골을 앞세워 4대1로 승리했다. 이로써 포르투갈의 공식 A매치 홈 14경기 무패 행진(13승1무)은 끝났다. 동시에 호르제 헤수스 감독에게 첫 패배를 안겼다. 또 포르투갈 대표팀 역사상 공식전 최다 점수 차 홈 패배를 기록했다.

포르투갈은 이미 최근 3경기를 크리스티아누 호날두 없이 가졌다. 그는 A매치 최다 출전(234경기) 및 최다 득점(146골) 기록을 남겼다. 포르투갈 대표팀은 호날두가 없는 새로운 시대를 맞았다. 이번 경기 전까지 전승 행진을 달렸기에 포르투갈의 순항이 예상되었지만, 두 팀 중 먼저 기세를 올린 쪽은 덴마크였다.

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Denmark's midfielder #23 Pierre Hojbjerg (R) celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Nations League - league A, day 5, group 4 - football match between Portugal and Denmark at Municipal stadium of Braga on November 14, 2026. (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

양 팀 모두 전반에는 확실한 득점 기회를 만드는 데 어려움을 겪었다. 하프타임을 코앞에 둔 전반 43분 선제골이 나왔다. 호일룬에게 행운이 찾아왔다. 그의 헤더가 포르투갈 센터백 후벵 디아스의 핸드볼 파울을 유도했고, VAR(비디오 판독) 끝에 피에르-에밀 호이비에르가 페널티킥을 성공시키며 자신의 A매치 12호골을 기록했다.

기세가 오른 덴마크는 후반전 초반 두 골을 추가해 일찌감치 승기를 잡았다, 후반 5분,) 덴마크의 두 번째 골이 터졌다. 이번에도 관여한 호일룬은 먼 쪽 포스트로 빠져들어가 담스고르의 날카로운 패스를 발리슛으로 연결해 득점했다. 7분 후 덴마크의 추가골이 나왔다. 호일룬이 포르투갈 골키퍼 디오구 코스타를 뚫는 강렬한 슈팅으로 멀티골을 기록했다.

epa13379952 Portugal's head coach Jorge Jesus interacts with his player Bernardo Silva (L) after the UEFA Nations League group stage soccer match between Portugal and Denmark in Braga, Portugal, 14 November 2026. EPA/HUGO DELGADO

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놀랍게도 덴마크는 후반 30분, 세트피스 상황에서 요아킴 안데르센의 강력한 헤더로 네 번째 골까지 뽑았다. 홈팀 포르투갈은 후반 추가시간 베르나르두 실바가 한골을 만회했지만 무려 4실점이라는 굴욕을 당했다. 포트투갈은 조 1위를 확정하기 위해 오는 웨일스전에서 결과를 내야 하는 처지에 놓였다. 포르투갈은 이미 네이션스리그 파이널 진출을 확정한 상태다. 조 2위 덴마크는 승점 3점 차의 여유를 안은 채 18일 노르웨이와의 조별리그 마지막 경기를 갖는다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com