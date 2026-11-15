'뮌헨으로 갈 일 없다' 아스널 주장 외데고르, 이적설 일축→연장 계약 희망.."북런던에서 행복하다, 오래 머물고 싶다"

epa13360995 Martin Odegaard of Arsenal after the English Premier League match Arsenal FC against Hull City in London, Britain, 07 November 2026. EPA/DAVID CLIFF EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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[스포츠조선 노주환 기자]김민재의 클럽 독일 바이에른 뮌헨이 관심을 보이는 마르틴 외데고르가 이적설을 일축했다. '북런던'에 오래 있을 것이라고 했다.

아스널 주장 마르틴 외데고르가 팀을 떠날 수도 있다는 루머에 대해 입을 열었다.

만 27세의 외데고르는 개인적으로 2025~2026시즌 실망스러웠다. 하지만 그는 2026~2027시즌 현재까지 17경기에 출전해 5골-1도움을 기록하며 폼을 어느 정도 되찾았다.

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노르웨이 국가대표 미드필더인 그는 북런던에서 보낸 6년 반의 시간 동안 유럽 최고 수준 중 한 명으로 도약했다. 그는 현재 여러 이적설과 링크되고 있다.

유럽 복수의 매체 보도에 따르면 독일 거함 바이에른 뮌헨이 외데고르를 뮌헨으로 데려오는 데 관심을 보이고 있는 것으로 알려졌다. 그러나 아직 구체적인 움직임을 보이지는 않은 상태다. 외데고르와 아스널의 현 계약은 2028년 여름에 만료될 예정이다.

Arsenal's Norwegian midfielder #08 Martin Odegaard reacts after the UEFA Champions League football match between Slavia Prague and Arsenal FC in Prague on November 4, 2026. (Photo by Michal Cizek / AFP)

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이런 이적 루머에 대해 외데고르는 노르웨이 대표팀 소집 기간 중 자신이 아스널을 떠날 가능성을 일축했다. 매체 메트로에 따르면 외데고르는 "나는 (여기서) 행복하며 앞으로도 오랫동안 머물 수 있기를 바란다. 아직 재계약에 대해 논의를 시작하지는 않았다"고 밝혔다.

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아스널은 지난 시즌 프리미어리그 정상에 올랐다. 2004년 이후 12년 만의 우승이었다. 외데고르는 주장으로 아스널에 기념비적 우승을 이끌었다. 그는 미켈 아르테타 감독의 높은 신뢰를 받고 있는 것으로 알려졌다. 또 주장에 대한 자부심도 강하다. 아르테타 감독은 현재 아스널의 주축 선수들에 대한 재계약을 순차적으로 경영진에 요구하고 있다. 부카요 사카 등이 장기 연장 계약을 했다. 외데고르도 재계약 대상에 포함된 것으로 알려졌다. 그의 나이 등을 감안할 때 아스널이 버릴 이유가 없어 보인다. 1998년생인 외데고르의 현재 시장 가치는 6820만유로다. 그는 아스널과 2028년 6월까지 계약돼 있다.

Soccer Football - Premier League - Arsenal v Hull City - Emirates Stadium, London, Britain - November 7, 2026 Arsenal's Martin Odegaard celebrates scoring their first goal REUTERS/Tony O Brien EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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아스널은 이번 시즌 현재 승점 27점으로 리그 선두를 질주하고 있다. 2위 맨체스터 시티 보다 승점 5점 앞서 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com