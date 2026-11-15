韓 축구 에이스 왜 이렇게 쓰나! 모레노 감독 '이강인 활용법'에 비난 폭발…스페인 언론 '기복 있는 경기력 드러냈다'

드리블하는 이강인 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 이강인이 드리블을 하고 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

훈련하는 이강인 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 한국 축구 대표팀 이강인이 14일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 몸을 풀고 있다. 2026.11.15 ondol@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]스페인도 '이강인 활용법'을 비판했다.

스페인 언론 '문도데포르티보'는 14일(이하 한국시각) '이강인이 사우디아라비아와의 경기에서 풀타임 뛰었지만 아쉬움을 남겼다. 경기 전 우려가 이번에도 나타났다'고 보도했다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 13일 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디아라비아와의 11월 친선경기에서 2대3으로 패했다.

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충격이다. 한국은 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 32위로 사우디아라비아(55위)보다 우위에 있다. 그러나 한국은 이번에 2005년 8월 2006년 독일월드컵 최종예선에서 0대1로 진 이후 21년 만에 고개를 숙였다. 무엇보다 1984년 LA올림픽 최종예선(4대5 패) 이후 무려 42년 만에 3골 이상을 허용했다. 이날 패배로 한국은 사우디아라비아와 역대 전적에서 5승9무6패로 열세에 놓였다.

슛하는 이강인 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 이강인이 슛을 하고 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

이날 이강인은 4-4-2 포메이션의 오른쪽 날개로 선발 출전해 풀타임을 뛰었다. 하지만 기대했던 공격 포인트는 없었다. 경기 뒤 축구 전문 업체 '풋몹'에 따르면 이날 이강인은 90분 동안 터치 74회, 패스 성공률 76%(35/46), 기회 창출 2회, 슈팅 4회 등을 기록했다.

이강인 슛 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 이강인이 슛을 하고 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

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'문도데포르티보'는 '이강인은 사우디아라비아를 상대로 풀타임 뛰며 모레노 감독의 신임을 다시 한번 확인했다. 하지만 이번 경기에선 팀을 좋은 결과로 이끌 득점이나 도움을 기록하지 못했다. 경기 전, 한국에선 모레노 감독이 이강인의 장점을 더 잘 활용할 방법을 찾아야 한다는 지적이 나왔다. 모레노 감독은 이전 경기들에서도 이강인을 충분히 활용하지 못했다는 비판을 받은 적이 있다. 이번 경기도 예외는 아니었다. 한국은 축구 강국이라 보기 어려운 사우디아라비아를 상대로 오히려 밀리는 모습을 보였다. 한국은 지난 (9~10월) A매치 기간과 마찬가지로 기복 있는 경기력을 드러냈다'고 평가했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com