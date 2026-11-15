'축구계 안타까운 비보' 14세 꿈나무, 골키퍼 니킥에 맞고 쓰러진지 11일만에 숨져…"경기장에 구급차 없었다" 충격 증언

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]인도네시아의 한 꿈나무가 경기장에서 발생한 충돌 사고로 안타깝게 세상을 떠났다.

인도네시아 매체 보도에 따르면, 슬레만 티무르 소속 공격수 야르단 아흐사니 타크빔이 지난 12일(이하 한국시각) 향년 14세 나이로 사망했다.

그는 지난 1일 슬레만 마구워하르조 풋볼파크에서 열린 '주니어 프리미어리그(JPL) U-14 족자카르타' 경기 중 케펙 티무르 팀 선수와 크게 충돌했다. 골문을 비우고 달려나온 상대 골키퍼의 무릎에 명치 부위를 맞고 쓰러졌다. 이달 스페인에서 발생한 테네리페 공격수 헤수스 데 미겔 사망사고와 거의 유사한 상황이었다. 이 소식은 슬레만 티무르의 프라무세티요 회장이 당시 상황을 공개하면서 세상에 알려졌다.

Advertisement

즉각 병원으로 이송된 야르단은 11일간 집중 치료를 받았다. 간 부위 출혈을 확인한 병원측이 총 3번에 걸쳐 수술을 진행했지만, 끝내 숨을 거뒀다.

프라무세티요 회장은 현지 매체와 인터뷰에서 "야르단이 앞쪽으로 날아온 공을 잡기 위해 달려갔다. 수비수들을 따돌린 상황에서 상대 골키퍼가 달려나왔다. 골키퍼는 골문을 지키기 위해 앞으로 나온 것뿐이었고, 그 과정에서 충돌이 발생했다"라고 당시 상황을 묘사했다.

Advertisement

그는 "골키퍼는 골문을 지키기 위해 앞으로 달려나온 것뿐이었고, 그 과정에서 충돌이 발생했다. 분명히 말씀드리지만, 이번 사고에 고의성은 전혀 없었다. 나는 당시 사건이 벌어진 곳 바로 앞 벤치에 앉아 있었다"라고 말했다.

Advertisement

그러면서 당시 경기장에 구급차나, 의료 인력이 전혀 배치되지 않았다며 초기 대처가 미흡했다고 주장했다. 야르단은 즉각적인 치료를 받지 못한 채 슬레만 티무르 축구협회 관계자 개인 차량을 이용해 병원으로 이송된 것으로 전해졌다.

Advertisement

프라무세티요 회장은 "당시 주최 측은 구급차나 의료팀을 배치하지 않았다. 그래서 우리가 직접 차량을 이용해 선수를 헤르미나 병원으로 데려가야 했다"라고 말했다. 이와 관련 대회 주최측은 구급차가 현장에 없었던 것은 맞지만, 의료진은 대기하고 있다고 주장했다.

현지 매체는 야르단 사망사건이 유소년 축구대회에 응급 처치 시설이 제대로 갖춰졌는지, 의료 인력이 충분히 대비하고 있는지에 대한 의문을 제기하고 있다고 전했다.

Advertisement

에릭 토히르 인도네시아축구협회장은 "그 어떤 경기나 승리도 인간의 생명보다 가치 있을 수는 없다. 야르단, 부디 평안히 잠들길 바란다"라고 추모했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com