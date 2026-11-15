'맨유, 겨울 이적시장 큰손 변신하나' 포체티노 영입 리스트 속속 등장, 아르헨티나 신성 니코 파스→브라질 국대 영건 하양까지 등장.."호날두 때문, 난 늘 맨유 응원했다"

epa13356629 Rayan of Bournemouth celebrates after scoring his team's third goal during the UEFA Europa League league phase match AC Sparta Praha against AFC Bournemouth, in Prague, Czechia, 05 November 2026. EPA/MARTIN DIVISEK

Bournemouth's Rayan celebrates after scoring his side's third goal during the Europa League opening phase soccer match between Sparta Prague and Bournemouth in Prague, Czech Republic, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Gabriel Kuchta)

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[스포츠조선 노주환 기자]아르헨티나 출신 마우리시오 포체티노 감독이 새롭게 맨체스터 유나이티드 사령탑에 오른 가운데 선수 이적설이 쏟아지고 있다. 포체티노 감독이 스쿼드 개편을 위해 경영진에 영입을 희망하는 선수 리스트를 제안한 것으로 알려졌다. 최근 아르헨티나 출신 신성 니코 파스 영입설에 이어 맨유가 원하는 선수들이 속속 등장하고 있다. 이번에는 브라질 영건 공격수 하양(20·본머스)다.

맨유 팬들은 새 사령탑 포체티노가 오는 1월에 누구를 영입할 것인지를 궁금해 하기 시작했다. 이적 루머가 벌써부터 터져나오고 있다.

포체티노 감독은 올드 트래포드에서 마이클 캐릭을 대체하는 2년 반 계약에 합의한 뒤 며칠 내로 맨체스터에 도착할 예정이다. 그는 현재 미국 축구 대표팀을 이끌고 있다. 오는 18일부터 맨유 감독으로 일하기로 했다. 리버풀전이 데뷔전이다.

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epa13356766 Bournemouth manager Marco Rose (R) celebrates with player Rayan after winning the UEFA Europa League league phase match AC Sparta Praha against AFC Bournemouth, in Prague, Czechia, 05 November 2026. EPA/MARTIN DIVISEK

캐릭은 여름 이적시장에서 미드필더 보강에 열을 올렸다. 수비수 보강을 못한 게 이번 시즌 극심한 부진으로 이어졌다. 포체티노는 오는 겨울 이적시장에서 막대한 이적료 자금의 지원을 받을 것으로 알려졌다. 그는 선임 과정에서 맨유 구단 경영진에 선수 영입에 대한 목소리를 낼 수 있는 일정 권한을 받은 것으로 보인다.

루크 쇼, 해리 매과이어, 리산드로 마르티네스가 이번 시즌 종료 후 계약 만료로 팀을 떠날 예정인 가운데 수비진이 핵심 보강 분야가 될 수 있다. 그런데 포체티노는 공격진에도 활력을 불어넣기를 원하고 있는 것으로 전해졌다.

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스페인 레알 마드리드가 여전히 '바이백' 조항을 보유하고 있음에도 코모(이탈리아)의 니코 파스가 영입 후보로 거론되고 있으며, 본머스의 하양 역시 또 다른 유력 후보다.

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브라질 국가대표인 하얀은 지난 8월, 안도니 이라올라 감독

Soccer Football - UEFA Champions League - RC Lens v Como - Stade Bollaert-Delelis, Lens, France - November 4, 2026 Como's Nico Paz celebrates scoring their third goal REUTERS/Catherine Steenkeste

을 따라 리버풀로 이적할 것이라는 루머가 파다했었다. 하지만 그는 본머스에 잔류했고, 이번 시즌 이미 5골을 기록 중이다. 하양은 최근 매체 ESPN 브라질과의 인터뷰에서 "나는 항상 맨유를 응원해왔다. 정말이다. 크리스티아누 호날두 때문이었다"고 말했다. 호날두는 하양의 우상 중 한 명이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com