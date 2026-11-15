[오피셜]쫓겨나듯 떠났지만, 전설은 전설...포르투갈, 은퇴한 호날두 위해 '7번' 디자인 변경

사진캡처=FPF SNS

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[스포츠조선 박찬준 기자]포르투갈이 대표팀을 떠난 '역대 최고의 스타' 크리스티아누 호날두(41·알나스르)을 특별하게 기념했다.

포르투갈축구협회(FPF)는 15일(한국시각) 국가대표 은퇴를 선언한 호날두를 위해 그가 달았던 등번호 7의 디자인을 변경했다. FPF는 "절대 잊히지 않을 이야기"로 시작하는 발표문에서 이날 열린 덴마크와의 2026~2027시즌 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그(UNL) 리그A 4조 5차전 홈경기부터 오랜 세월 호날두가 착용했던 국가대표팀 유니폼의 등번호 7을 새로운 디자인으로 바꿨다.

바뀐 숫자 7의 디자인은 일반적으로 쓰이는 기존 것과 달리 중간에 가로획이 들어가 있다. 이러한 표기 방식은 적지 않은 해외 국가에서 숫자 1과 7을 구분하기 위해 쓰고 있기도 하다. FPF가 이처럼 변화를 준 이유가 있다. 국제축구연맹(FIFA) 규정상 국가대표팀 등번호는 영구 결번할 수 없다. 아르헨티나 역시 디에고 마라도나 사후 10번의 영구 결번을 고민한 바 있다. 포르투갈은 숫자 디자인을 변경하는 것으로 호날두에게 경의를 표했다.

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FPF는 '특별한 의미를 가진 숫자의 의미를 영원히 간직하고 그것이 상징하는 유산을 기리는 또 다른 방법'이라면서 '호날두와 관련된 이야기, 추억, 업적, 그리고 감동은 영원히 기억될 것이기 때문'이라고 했다. 이어 '오늘부터 대표팀 유니폼에 새로운 7번이 새겨지겠지만, 그 의미와 자부심은 그대로 유지할 것이다. 기존 디자인의 7번은 절대 잊히지 않을 이야기를 영원히 기리기 위해 남겨두겠다'며 '고마워요, 크리스티아누'라고 덧붙였다.

호날두는 5일 개인 채널을 통해 포르투갈 축구대표팀 은퇴를 전격 선언했다. "23년간 나는 대표팀의 7번 유니폼을 입은 채 전 세계 경기장을 누비는 특권과 책임을 누렸다. 이 유니폼을 미래에 넘겨줄 때가 됐다"며 "쉬운 결정은 아니었다. 어떤 결정은 머리로만 내리는 게 아니라 마음으로도 내린다. 2003년 8월에 시작해 내 인생을 영원히 바꾼 여정이 끝났다"라고 밝혔다.

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23년간 함께한 동료 선수, 코치, 주치의, 물리치료사, 장비 담당자, 스태프 등에게 감사를 표한 호날두는 "이 느낌은 내 남은 인생 동안 간직할 것입니다. 오늘로 국가대표팀에서의 제 여정은 끝을 맺는다. 고개를 꼿꼿이 들고, 내가 걸어온 길에 자부심을 느끼며, 포르투갈을 위해 모든 것을 바쳤다는 것을 자각하며 나는 떠난다"며 "마데이라 섬에서 어린 시절 공을 쫓아다니던 소년 시절부터 시작된 꿈을 이룰 수 있게 해주셔서 감사하다. 등번호 7번은 영원히 제 마음속에 남을 것이다. 포르투갈은 언제나 제 안에 있을 것이다"라고 했다.

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호날두는 설명이 필요없는 포르투갈 최고의 선수다. 2003년 18세의 나이로 포르투갈 대표팀에 데뷔한 호날두는 A매치 통산 234경기에 출전해 146골을 넣었다. 이는 남자 축구 역대 A매치 최다 출전 및 득점 기록이다. 호날두는 20년 넘게 포르투갈 대표로 활약하며 월드컵에 6차례 출전해 모든 대회에서 득점하는 진기록도 세웠다.

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2026년 북중미월드컵을 마치고 손 편지를 통해 아르헨티나 대표팀 은퇴를 발표한 '영원한 라이벌' 리오넬 메시(인터 마이애미)와 달리, 호날두가 은퇴를 결정하는 과정은 매끄럽지 않았다. 그는 지난 9~10월 A매치 기간에 호르헤 헤수스 포르투갈 대표팀 감독이 덴마크전에서 선발 명단에서 제외한다는 얘기를 전해듣고는 대표팀을 무단 이탈해 논란을 낳았다.

호날두는 장문의 SNS 글로 '날 징계하라'라고 밝혔고, 이에 응답하듯 FPF가 지난달 호날두에게 출전정지 30일과 벌금 255유로(약 38만원) 징계를 내렸다. 하지만 '솜방망이 처벌'이라는 비판을 피할 수 없었다. 호날두의 복귀, '아름다운 이별'에 모든 초점이 맞춰져 있었다.

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하지만 호날두는 '기습'적으로 은퇴를 발표해 버렸다. 이는 철저한 계획 하에 은퇴 발표 시점을 정한 것으로 보인다. 호날두의 출전정지 징계는 11월 A매치 데이를 앞둔 11일에 끝난다. 15일과 18일 덴마크, 웨일스와 유럽네이션스리그 경기에 나설 수 있는 '신분'이었다. 포르투갈 매체 '아 볼라' 보도에 따르면, 지난달 호날두와 의견 충돌을 일으킨 헤수스 감독은 호날두를 11월 명단에 발탁할 계획이었다. 사전에 정보를 입수한 호날두는 6일 대표팀 명단 발표를 하루 앞두고 은퇴를 발표했다.

포르투갈 기자 페드루 세풀베다에 따르면, 헤수스 감독과 페드루 프로엔사 포르투갈 축구협회장은 호날두의 은퇴 발표 며칠 전까지 호날두와 협상을 시도했다. 하지만 호날두는 "헤수스 감독이 지휘봉을 잡고 있는 한 포르투갈 대표팀에서 뛰지 않겠다"는 뜻을 고수했다. 이유는 명확했다. 세풀베다는 "호날두는 헤수스 감독의 공개사과를 원했다. 하지만 헤수스 감독은 어떤 선수에게도 사과하지 않겠다는 뜻을 분명히 밝혔다"고 했다. 이걸로 끝이었다. 포르투갈 역사상 최고의 선수는 결국 최악의 엔딩을 택했다.

그럼에도 FPF는 호날두에 대한 예를 잊지 않았다.

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한편, 호날두 없이 경기에 나선 포르투갈은 덴마크전에서 망신을 당했다. 라스무스 호일룬에게 두 골을 내주는 등 4실점이나 하고 1대4로 졌다. 이미 4연승으로 8강 진출을 확정한 포르투갈은 첫 패배를 당했다. 호날두 은퇴 이후 처음으로 7번을 배정받은 카를루스 포브스는 벤치에 있다가 후반 19분 주앙 펠릭스와 교체로 투입됐다. 이날 경기에 앞서 포르투갈 선수들은 기존 디자인의 등번호 7번이 새겨진 유니폼을 착용하고 경기장에 입장했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com