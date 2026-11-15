"충격" 이강인 또 피해자 됐다…'손흥민 왕따 주범 루머'→'SON 대신 LEE 패스 전달' 논란의 피해 확산

사우디전 앞둔 이강인 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 사우디아라비아와 평가전을 앞둔 한국 축구 대표팀 이강인이 11일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 훈련을 하고 있다. 2026.11.12 ondol@yna.co.kr(끝)

드리블하는 이강인 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 이강인이 드리블을 하고 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]당사자들의 합동 사과에도 논란은 그치지 않고 있다. 이번에도 또 이강인(아틀레티코 마드리드)이 '욕받이'가 됐다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 13일 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디아라비아와의 11월 친선경기에서 2대3으로 패했다.

충격적인 결과다. 객관적 전력에선 한국이 우위다. 한국은 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 32위로 사우디아라비아(55위)보다 우위에 있다. 그러나 한국은 이번에 2005년 8월 2006년 독일월드컵 최종예선에서 0대1로 진 이후 21년 만에 고개를 숙였다. 무엇보다 1984년 LA올림픽 최종예선(4대5 패) 이후 무려 42년 만에 3골 이상을 허용했다. 이날 패배로 한국은 사우디아라비아와 역대 전적에서 5승9무6패로 열세에 놓였다.

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훈련하는 손흥민-정우영-이강인 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 사우디아라비아와 평가전을 앞둔 한국 축구 대표팀 손흥민,정우영,이강인 등이 11일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 훈련을 하고 있다. 2026.11.12 ondol@yna.co.kr(끝)

한국 축구는 대혼돈의 시기다. 손흥민(LA FC)-이재성(마인츠)으로 대표되는 '92라인'과 김민재(바이에른 뮌헨)-황인범(포르투)-황희찬(샬케)으로 이어지는 '96즈'의 갈등이 표면 위로 드러났다. 이들은 11월 A매치 기간 다시 의기투합하는 내용의 공동 입장문을 냈다. "최근 대표팀과 관련한 여러 보도로 국민 여러분과 축구 팬 여러분께 걱정을 끼쳐 드린 점 죄송하게 생각합니다. 이제는 불필요한 논란을 뒤로하고, 앞으로 함께 만들어 갈 대표팀에 집중하려 합니다. 저희는 오랜 시간 한국 축구를 위해 함께 뛰어왔고, 앞으로도 같은 목표를 향해 나아갈 동료입니다."

슛하는 이강인 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 이강인이 슛을 하고 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

모레노 감독은 손흥민 김민재 황인범 황희찬을 선발로 투입했다. 사우디아라비아전을 반전의 기회로 삼겠단 계획이었다. 하지만 상황은 뜻대로 진행되지 않았다. 한국은 전반 추가 시간 마르완 알 사하피에게 선제골을 내줬다. 후반 2분 오현규(베식타시)의 동점골로 균형을 맞췄지만, 이후 모하메드 칸노-압둘레라 알 암리에게 연달아 실점하며 고개를 숙였다. 후반 23분 이재성의 만회골로 추격했지만 승패를 뒤집지 못했다.

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경기 뒤 거센 비난이 쏟아졌다. 놀라운 것은 이강인이 또 다시 피해자가 됐다는 것이다. 대한축구협회 공식 계정 게시물에는 '황인범이 손흥민 대신 이강인에게 패스를 줬다', '92즈, 96즈, 탁구즈 문제다', '월드컵 나온 선수들끼리만 공을 주고받는다' 등의 억지 주장이 이어졌다. 이강인은 이번 세대갈등에서 '손흥민 왕따 주범'으로 몰리는 등 어려움을 겪었다. 이강인의 소속사는 물론이고 축구협회에서도 강경 대응을 예고했지만 피해는 계속되고 있다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com