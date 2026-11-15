'남은 자의 셈법이 달라졌다' 저격당한 캐릭은 떠났고, 맨유 주장 페르난데스, 재계약 결단 서두르지 않는다..포체티노 얘기 들어보고 결정

Manchester United's Bruno Fernandes reacts during the English Premier League soccer match between Manchester United and Aston Villa in Manchester, England, Sunday, Nov. 8, 2026. (AP Photo/Ian Hodgson)

Manchester United's Portuguese midfielder #08 Bruno Fernandes holds the ball during a penalty kick in the English Premier League football match between Manchester United and Aston Villa at Old Trafford in Manchester, north west England, on November 8, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

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[스포츠조선 노주환 기자]결국, 이번에도 감독이 먼저 떠났다. 현재 남은 건 마이클 캐릭 감독의 전술을 비판했던 주장 브루노 페르난데스다. 결과적으로 페르난데스는 자신의 미래를 결정할 시간을 벌었다.

맨체스터 유나이티드의 캡틴 페르난데스가 구단과의 새 계약 체결을 서두르지 않고 있다. 영국 매체 '더 선'에 따르면 페르난데스는 전 토트넘 및 첼시 감독이었던 포체티노 체제에서 상황이 어떻게 전개되는지 지켜본 뒤 맨유와의 미래를 약속할 예정이다. 새 사령탑 포체티노 감독이 중원의 세대교체를 원한다면 페르난데스가 올드 트래포드를 떠나게 될 가능성이 높다.

올 시즌 종료 후 현 계약이 만료되는 만 32세의 페르난데스는 구단의 가장 최근 재계약 제안을 거절한 것으로 알려졌다. 두번째 재계약 제안을 거부한 것이다.

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(FILES) US Argentine head coach Mauricio Pochettino holds a Los Angeles Lakers jersey gifted by Los Angeles Lakers head coach JJ Redick (unseen) at Los Angeles Stadium on June 24, 2026, on the eve of the 2026 World Cup football tournament Group D football match between Turkey and USA. Manchester United sacked manager Michael Carrick on November 12, after their worst ever start to a Premier League campaign, with USA boss Mauricio Pochettino widely expected to replace him. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)

이번 시즌 프리미어리그 개막 후 10경기에서 단 1승(5무4패)만을 거두며 18위 강등권에 머무르자, 맨유 경영진은 캐릭 감독을 경질하고 포체티노를 선임했다. 포체티노는 미국 축구 국가대표팀 관련 일정으로 인해 19일부터 올드 트래포드에서 공식적으로 지휘봉을 잡게 된다. 그는 22일 안필드에서 열리는 리버풀과의 원정 경기를 통해 데뷔한다.

페르난데스는 이번 2026~2027시즌 종료 후 계약이 만료되지만, 맨유 구단은 2028년까지 계약을 12개월 연장할 수 있는 옵션을 갖고 있다. 맨유는 그동안 기존 계약을 연장하고자 최근 몇 달간 그의 대리인들과 협상을 벌여왔다. 그런데 페르난데스는 올드 트래포드 잔류를 위한 구단의 두 번째 재계약 제안도 거절했다. 맨유가 페르난데스와 새로운 계약에 합의하지 못할 경우, 구단은 1월 1일 이전에 그의 계약에 포함된 12개월 연장 옵션을 발동할 것이 거의 확실시된다. 1월 1일이 되면 계약 만료까지 6개월 미만이 남게 되어, 그가 보스만룰에 따라 해외 구단들과 사전 계약을 체결할 수 있다.

FILE PHOTO: Soccer Football - UEFA Champions League - Como v Manchester United - Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy - October 21, 2026 Manchester United manager Michael Carrick looks dejected after the match REUTERS/Alessandro Garofalo/File Photo

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페르난데스는 2019년 여름, 포체티노가 이끌던 토트넘과 링크가 된 적이 있다. 당시 그는 스포르팅에서 토트넘으로 이적이 성사되는 것 같았지만 무산됐다. 하지만 2020년 1월, 맨유와 계약했다.

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페르난데스는 코모(이탈리아)와의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 경기서 완패 이후 캐릭 감독의 전술을 공개 비판했다가 팬들로부터 질타를 받기도 했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com