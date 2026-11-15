'비피셜' BBC까지 공식 인정, '韓 국가대표 유망주' 김민수 12경기 0골에도 극찬..."창의적 플레이, 가치를 입증하는 수치"

사진=김민수 SNS 캡처

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 김민수가 주심 판정에 어필하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 이현석 기자]김민수를 향한 꾸준한 칭찬이 나오고 있다. 이번에는 영국 BBC다.

영국의 BBC는 14일(한국시각) '득점과 어시스트는 없지만, 김민수의 세부 기록은 무엇을 말해줄까'라며 김민수의 시즌 초반 활약상을 주목했다.

BBC는 '김민수는 레인저스 입단 후 첫 12경기에서 득점과 도움을 기록하지 못하며 부진한 스탯을 거뒀다. 지로나에서 이적 후 곧바로 좋은 활약을 기대했던 그는 지금까지는 잠재력을 보여주었음에도 불구하고 마무리를 짓는 데 어려움을 겪고 있다. 어린 나이를 고려하면 김민수는 앞으로 발전하고 성장할 가능성이 무궁무진하다. 세부적인 수치들이 레인저스 경력 초기에 더 넓은 그림을 그리는 데 도움이 될까'라고 했다.

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사진=김민수 SNS 캡처

이어 '김민수가 골을 넣지 못한 것이 노력이 부족해서가 아니다. 30개의 슈팅을 시도했는데, 이는 레인저스 선수단에서 라이언 나데리에 이어 두 번째로 많은 기록이며, 그중 14개는 페널티 박스 안에서 이루어졌다. 그중 유효 슈팅은 10개에 불과했다. 이는 골문 앞에서 침착함을 잃는 단적인 예시다. 페널티킥을 제외한 기대 득점(xG) 1.8에 비해 현저히 저조한 성적을 보이고 있다'고 덧붙였다.

다만 김민수의 가치는 단순한 기록에서 그치지 않았다. 세부적으로 바라보면 그 가치가 충분히 드러난다는 점이다. BBC는 '비록 득점은 하지 못하지만, 김민수의 창의적인 플레이를 뒷받침하는 데이터는 면밀한 검토를 거쳐도 그 가치를 충분히 입증한다. 그는 22개의 찬스를 만들었다. 이는 팀 내 공동 최다 기록이다. 드리블 시도 및 성공 횟수에서도 팀 내 선수다. 전진 운반에서도 높은 순위다. 상대 박스 안으로 가장 많은 패스를 했다'고 설명했다.

사진=김민수 SNS 캡처

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김민수는 지난여름 이적시장에서 지로나를 떠나 레인저스 유니폼을 입었다. 당시 여러 구단의 구애를 받았으나, 레인저스가 구단 역대 최고 이적료 수준의 제안과 주전 보장으로 마음을 끌며 이적을 성사시켰다. 올 시즌 12경기에 출전했고, 출전 시간만 725분에 달한다. 2선 전지역을 소화할 수 있는 자원, 파괴적인 드리블과 킥, 패스까지 선보이며 눈도장을 찍었다. 확실한 주전 자원인 김민수에게 아쉬운 유일한 한가지는 공격포인트다. 12경기에서 모두 침묵하며 아쉬움이 컸다.

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그럼에도 김민수가 쌓고 있는 수치 자체는 여전히 긍정적인 것으로 보인다. 이미 BBC 외에도 영국 언론들이 김민수에 대한 호평을 내놓았다. 영국의 데일리메일은 '간단히 말하자면, 그는 예리한 눈을 가졌다. 누구라도 김민수가 레인저스 공격의 핵심이라는 걸 알 수 있다. 수치가 뒷받침되지 않더라도 말이다'라며 공격포인트와 상관 없이 훌륭하다는 평가를 내렸다. 공격포인트까지 곧 터진다면, 김민수를 향한 호평은 계속해서 이어질 수 있을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com