'호날두 없이 1-4 대패 악몽' 헤수스 감독, 기자 질문에 발끈 "호날두가 그립냐고? 대표팀에 없는 선수를 어떻게 그리워하나"

출처=포르투갈축구협회 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]덴마크에 3골차 대패를 당핸 호르헤 헤수스 포르투갈 축구대표팀 감독이 크리스티아누 호날두(알 나스르)와 관련된 질문에 발끈했다.

포르투갈은 15일(한국시각) 포르투갈 브라가의 브라가 무니시팔 스타디움에서 열린 덴마크와의 2026~2027시즌 유럽네이션스리그(UNL) 조별리그 D그룹 5차전 홈 경기에서 1대4로 크게 졌다. 4전 전승을 질주하던 포르투갈은 호날두의 국가대표 은퇴 이후에 치른 첫 경기 공교롭게 조별리그 첫 패배를 당하고 말았다. 이는 통산 홈경기 최다 점수차 패배 기록이기도 하다. 포르투갈은 덴마크전 결과와 상관없이 8강 진출 티켓을 이미 조기에 확보한 상태였다.

뜻밖의 참패에 헤수스 감독의 '입'에 관심이 쏠렸다. 현지 취재진이 기자회견에서 분명히 호날두와 관련된 질문을 할 게 뻔했기 때문이다. 헤수스 감독은 9~10월 통합 A매치 4연전에서 호날두를 벤치에 앉혀둔 결정을 내렸고, 이것은 결국 호날두의 대표팀 무단 이탈 사건으로 이어졌다. 포르투갈축구협회로부터 한 달 출장정지 징계를 받은 호날두는 11월 A매치 데이를 앞두고 은퇴를 결정했다. 이번 2연전은 2003년부터 무려 23년간 포르투갈 전방을 책임진 '포스트 호날두' 시대의 첫 출발점이었다. 잘하면 잘한대로, 못하면 못한대로, 헤수스 감독의 평가는 극과 극으로 갈릴 수밖에 없었다.

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헤수스 감독은 '호날두가 그립지 않으냐'는 질문에 "어떤 의미에서 그립다는 건가? 그는 이제 여기에 없는데, 무엇 때문에 그립다는 건가?"라고 반문했다. "누군가의 곁을 지켜주는 역할이라면 모를까, 그는 더 이상 (대표팀)선수로 뛰지 않는다. 이제 여기에 없기도 하다. 그는 스스로 자신의 미래를 결정했다"라고 말했다.

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이날 포르투갈 선수들은 호날두의 상징인 7번이 새겨진 유니폼을 입고 경기장에 입장했다. 관중석에는 "감사합니다 호날두"라고 적힌 대형 걸개가 등장했다. 포르투갈축구협회는 호날두의 공로를 기리기 위해 7번 디자인을 변경한다고 경기 전 발표했다. 헤수스 감독은 이에 대해 "호날두가 국가대표팀과 포르투갈을 위해 해온 모든 것을 고려하면, 충분히 받을 자격이 있는 대우였다"라고 말했다.

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이날 경기장에서 빛난 건 포르투갈이 아닌 상대팀 덴마크의 '호동생' 라스무스 호일룬(나폴리)이었다. 전반 43분 피에르-에밀 호이비에르(마르세유)의 페널티킥 선제골로 덴마크가 1-0으로 앞선 후반 5분과 12분 포르투갈 수비진을 뚫고 연속골을 낚았다. 맨유 출신으로 평소 호날두의 세리머니를 따라할 정도로 열렬한 팬을 자처한 호일룬은 포르투갈 역대 최고의 선수를 기리는 날 밤, 킬러 본능을 유감없이 발휘했다.

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후반 30분 수비수 요아킴 안데르센(풀럼)이 4-0을 만드는 골로 승리에 쐐기를 박았다. 포르투갈은 후반 추가시간 4분, 교체투입한 미드필더 베르나르두 실바(레알 마드리드)의 만회골로 간신히 영패를 면했다. 주전 풀백인 주앙 칸셀루(바르셀로나)와 누누 멘데스(파리생제르맹)의 동시 부재 여파로 측면 수비에 문제점을 드러냈다. 포스트 호날두 시대에 포르투갈의 최전방 적임자로 여겨진 곤살루 하무스(AC밀란)는 90분 풀타임을 뛰며 단 하나의 슈팅도 기록하지 못하는 부진으로 비판 도마에 올랐다. 평점은 5.4점(소파스코어).

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하지만 헤수스 감독은 세컨 스트라이커를 패인으로 지목했다. 주앙 펠릭스(알 나스르)가 라인 사이에서 제대로 움직여주지 못하면서 중앙 지역에서 우위를 점하지 못했다고 말했다. "패배는 개인의 실수라기보단 팀 전체적인 문제였다. 가용할 수 있는 (풀백)자원은 알베르토 코스타(포르투)와 디오고 달롯(맨유) 뿐이었는데, 그들은 다소 고전했다. 고전한 건 수비진만이 아니었다. 공격진도 힘들었고, 미드필더 4명은 덴마크 선수들을 전혀 막아내지 못했다"라고 했다. 이어 "패배는 결코 좋은 것이 아니며, 선수들의 사기에도 영향을 미친다. 그동안 팀은 자신감이 넘치는 흐름을 타고 있었지만, 오늘만큼은 덴마크가 더 잘했다고 인정해야 한다"라고 말했다.

호날두의 대표팀 무단 이탈 당시엔 60~70%의 축구팬이 호날두의 은퇴를 바란다는 설문조사가 나왔지만, 이날 경기 후에는 "호날두 없는 대표팀의 무기력함을 실감했다", "호날두의 리더십과 결정력이 그립다"며 복귀를 염원하거나 아쉬워하는 팬들의 목소리가 다시 커졌다. 외신은 "호날두는 이런 경기 결과를 겪을 이유가 없었다"(아스), "헌정 행사를 치러준 쪽은 오히려 덴마크였다"(마르카), "새로운 시대, 뼈아픈 패배"(레키프) 등의 반응을 보였다.

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포르투갈은 18일 웨일스 카디프의 카디프시티스타디움에서 웨일스와 조별리그 6차전 원정경기를 펼친다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com