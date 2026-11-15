대충격! '계륵이라더니' 호날두 빠지자 와르르 무너졌다...포르투갈, 안방에서 '호일룬 멀티골' 덴마크에 1-4 대패

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[스포츠조선 박찬준 기자]포르투갈이 크리스티아누 호날두 없이 치른 첫번째 경기에서 충격패를 당했다.

호르제 헤수스 감독이 이끄는 포르투갈은 15일(한국시각) 포르투갈 브라가의 이스타디우 무니시팔 드 브라가에서 열린 2026~2027시즌 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 리그 A 그룹 4 조별리그 5차전에서 덴마크에 1대4로 완패했다. 포르투갈은 이날 패배로 이번 네이션스리그 들어 첫 패배를 당했다. 하지만 승점 12점으로 그룹4 선두를 지켰다. 덴마크는 승점 9점(3승2패)로 2위로 뛰어올랐다.

이날은 호날두의 대표팀 은퇴 선언 후 치르는 첫번째 경기로 많은 기대를 모았다. 헤수스 감독과 불화를 겪은 호날두는 5일 개인 채널을 통해 포르투갈 축구대표팀 은퇴를 전격 선언했다. "23년간 나는 대표팀의 7번 유니폼을 입은 채 전 세계 경기장을 누비는 특권과 책임을 누렸다. 이 유니폼을 미래에 넘겨줄 때가 됐다"며 "쉬운 결정은 아니었다. 어떤 결정은 머리로만 내리는 게 아니라 마음으로도 내린다. 2003년 8월에 시작해 내 인생을 영원히 바꾼 여정이 끝났다"라고 밝혔다.

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새롭게 주장으로 선임된 베르나르두 실바는 덴마크전을 앞두고 가진 기자회견에서 "경기장을 찾는 관중 대부분의 목적이 호날두를 보기 위해서였다. 앞으로는 아마 그렇지 않을 것"이라며 "다만 우리는 이미 스포트라이트를 받는 데 익숙하다. 압박감과 책임감은 물론, 경기가 잘 풀리지 않을 때 비판받는 상황에도 익숙하다. 그렇기 때문에 큰 문제로 생각하지 않는다"고 말했다.

포르투갈 축구협회는 역대 A매치 최다 출전, 최다골을 기록한 호날두를 위해 특별한 행사를 준비했다. 호날두가 달았던 등번호 7의 디자인을 변경했다. 바뀐 숫자 7의 디자인은 일반적으로 쓰이는 기존 것과 달리 중간에 가로획이 들어가 있다. 국제축구연맹(FIFA) 규정상 국가대표팀 등번호는 영구 결번할 수 없는만큼, 숫자 디자인 변경을 통해 호날두에게 경의를 표했다. 선수들은 호날두의 7번이 달린 유니폼을 입고 입장했고, 관중들은 뜨거운 박수를 보냈다.

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하지만 완패로 빛이 바랬다. 이전부터 호날두는 대표팀의 계륵으로 불렸다. 호날두의 득점력은 여전했지만, 떨어지는 기동력과 수비력으로 현대축구와 맞지 않다는 평가가 지배적이었다. 호날두의 존재로 축구 스타일에 대한 변화도 줄 수 없는 상황이었다. 하지만 아이러니하게도 호날두가 빠진 첫 번째 경기부터 완패를 당하며, 호날두에 대한 입지만 키운 꼴이 됐다. 로이터통신은 이번 경기를 '호날두를 향한 헌정 행사가 열린 날의 대패'로 조명했다.

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이날 포르투갈은 4-2-3-1 전형으로 나섰다. 곤살루 하무스가 최전방에 섰고, 2선에는 주앙 펠릭스, 브루누 페르난데스, 페드루 네투가 자리했다. 중원은 비티냐와 후벵 네베스가 지켰다. 디오구 달로, 헤나투 베이가, 후벵 디아스, 알베르투 코스타가 포백을 꾸렸다. 디오구 코스타가 골키퍼 장갑을 꼈다.

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원정팀 덴마크는 4-3-3 전형으로 맞섰다. 라스무스 호일룬이 원톱에 포진했고, 좌우에는 모하메드 다라미와 구스타브 이삭센이 섰다. 중원은 피에르-에밀 호이비에르와 미켈 담스고르, 모르텐 휼만이 자리했고, 요아킴 메흘레, 요아킴 안데르센, 올리버 포스브스트가르, 알렉산더 바가 포백을 구성했다. 마스 헤르만센이 골문을 지켰다.

경기 초반부터 덴마크가 주도권을 잡았다. 전반 6분 호이비에르가 중거리 슈팅으로 포문을 열었다. 이어 호일룬과 담스고르의 연계 플레이가 살아나며 포르투갈 수비를 괴롭혔다. 13분에는 다라미가 날카로운 슈팅을 때렸다. 포르투갈도 반격했다. 11분 비티냐의 중거리포가 헤르만센 골키퍼 선방에 걸렸다. 19분에는 네투의 슈팅이 이어졌다.

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덴마크의 공세는 계속됐다. 결국 40분 덴마크가 선제골을 넣었다. 디아스의 핸드볼 파울로 페널티킥을 얻어냈다. 호이비에르가 키커로 나서 깔끔하게 성공시켰다. 결국 전반은 1-0 덴마크의 리드로 끝이 났다.

기세를 탄 덴마크는 후반 들어 더욱 공세의 수위를 높였다. 후반 5분 추가골을 넣었다. 담스고르의 패스를 받은 호일룬이 왼발 슈팅으로 득점에 성공했다. 7분 뒤 호이비에르의 패스를 받은 호일룬이 또 다시 골을 넣으며 멀티골을 완성했다. 순식간에 스코어는 3-0으로 벌어졌다.

포르투갈도 반격했지만 헤르만센 골키퍼를 넘지 못했다. 포르투갈은 펠릭스, 네투, 네베스를 빼고 프란시스쿠 트린캉, 주앙 팔리냐, 카를루스 포르브스 등을 투입하는 승부수를 띄웠다.

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하지만 오히려 덴마크가 추가골을 넣었다. 30분 세트피스 상황에서 마티아스 옌센의 크로스를 안데르센이 헤더로 마무리했다.

포르투갈은 페르난데스와 트린캉이 연이어 날카로운 슈팅으로 만회를 노렸지만, 모두 헤르만센에 막혔다. 계속해서 덴마크 골문을 두드리던 포르투갈은 종료 직전 베르나르두 실바가 한 골을 만회하는데 그쳤다. 결국 경기는 덴마크의 4-1 승리로 마무리됐다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com