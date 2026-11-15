"땡큐 모레노, 땡큐 손흥민" 21년만에 韓 꺾고 180도 달라진 여론…사우디 도니스 감독, 경질설 뒤로하고 감독직 계속 수행

로베르트 모레노 대한민국 축구대표팀 감독. 사진제공=대한축구협회

요르고스 도니스 사우디축구대표팀 감독. 출처=사우디축구대표팀 SNS 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 축구에 충격을 안긴 요르요스 도니스 사우디 축구대표팀 감독이 경질설을 딛고 팀에 남을 것이라고 현지 매체가 보도했다.

사우디 매체 '알 리야디야'는 14일(이하 현지시각), 사우디축구협회 관계자의 발언을 인용해 "도니스 감독이 앞으로도 계속 국가대표팀을 이끌 것"이라고 보도했다.

그리스 출신 도니스 감독은 13일 중립지인 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과의 A매치 친선경기에서 3대2 승리로 이끈 뒤 2027년 사우디아시안컵 본선에 참가하겠다는 의지를 드러냈다. 해당 대회는 내년 1월에서 12월로 연기됐다. 도니스 감독의 계약은 아시안컵이 열리기 전인 내년 7월에 만료된다.

Advertisement

도니스 감독은 "내가 직설적인 사람이라는 것을 여러분도 아실 거다. 나는 단순히 한 명의 평범한 감독이 아니다. 이곳에서 많은 경험을 쌓아온 만큼, 사우디의 일부분이 되었다"라고 말했다.

이어 "만약 내가 계속해서 사우디 감독직을 맡는다면, 지금부터 바로 일을 시작해야 한다. 그렇지 않더라도, 나는 계속해서 국가대표팀을 응원할 것이며 이 나라를 위해 진심을 다해 힘쓸 것"이라고 했다.

연합뉴스

Advertisement

계속해서 "나의 계획은 이미 준비되어 있고, 모두와 공유했다. 앞으로 기술 스태프와 구체적인 회의를 진행할 예정이다. 우리는 차근차근 나아갈 것이다. 우리에겐 성공을 위한 모든 요소를 갖춘 새로운 세대가 있다"라고 설명했다.

Advertisement

제27회 아라비안 걸프컵 우승을 차지한 도니스 감독은 지난 4월 사우디 지휘봉을 잡은 후 한국전 포함 6승4무2패를 기록 중이다. 사우디의 복수 매체들은 아시안컵 연기 직후 사우디축구협회가 도니스 감독을 대신할 '거물급' 지도자와 접촉했다고 보도한 바 있다.

Advertisement

사우디는 17일 우즈베키스탄과 11월 A매치 두번째 친선경기를 펼칠 예정이다. 같은 날, 한국은 카타르를 상대한다.

FIFA 랭킹 32위인 모레노호는 경기 시작 61분만에 3골을 헌납하는 졸전 끝에 '랭킹 55위' 사우디에 2대3 충격패했다. 한국이 A매치에서 사우디에 패한 2005년 8월 0대1 패배 후 21년만이고, 3실점 이상을 내주고 패한 건 1984년 4대5 패배 이후 42년만이다. 지난 9월 임시 사령탑으로 부임한 로베르트 모레노 감독 체제에서 2승1무2패, 승률 40%를 기록 중이다.

Advertisement

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com