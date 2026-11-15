손흥민 동료 갈비뼈 골절+기흉…'경고'로 끝난 위험한 반칙, MLS 결국 징계 내렸다

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[스포츠조선 박상경 기자] 손흥민의 소속팀 LA FC 동료에게 심각한 부상을 입힌 잭슨 레이건(시애틀 사운더스)이 결국 추가 징계를 받았다.

MLS 사무국은 15일(이하 한국시각) 공식 홈페이지를 통해 레이건에게 2경기 출전 정지와 액수가 공개되지 않은 벌금을 부과했다고 발표했다. 징계위원회는 MLS 징계 규정 제3항을 적용해 레이건의 반칙을 '심각한 반칙 행위(Serious Foul Play)'로 판단했다.

문제의 장면은 지난 8일 미국 워싱턴주 시애틀의 루멘 필드에서 열린 시애틀과 LAFC의 2026시즌 MLS 정규리그 최종전에서 발생했다. 시애틀이 2-0으로 앞서던 후반 31분, 레이건이 측면에서 LAFC 공격수 제이콥 샤펠버그와 강하게 충돌했다. 후반 27분 교체 투입된 샤펠버그는 불과 7분 만인 후반 34분 타일러 보이드와 다시 교체됐다. 당시 주심은 레이건에게 옐로카드를 제시했다. 레드카드 없이 경기가 재개됐고, 레이건은 끝까지 그라운드를 지켰다. 이날 경기에서 LA FC는 시애틀에 1대2로 패했다.

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그러나 충돌의 결과는 심각했다. 이후 병원으로 이송된 샤펠버그는 여러 개의 갈비뼈가 부러지고 폐에 공기가 차는 기흉까지 발생한 것으로 알려졌다. 때문에 당시 판정이 적절했는지에 대한 논란이 이어졌다.

샤펠버그는 올 시즌 MLS 정규시즌 21경기에서 득점 없이 5도움을 기록했다. 후반 조커로 기용돼 왔던 만큼, LA FC의 플레이오프 행보에도 도움을 줄 것으로 전망됐다. 그러나 심각한 부상으로 플레이오프 출전 기회는 물거품이 됐다.

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한편, 레이건의 징계로 김기희의 플레이오프 기용 가능성이 제기됐다. 시애틀 구단 소식을 주로 다루는 사운더앳하트는 레이건의 공백을 메울 선수로 김기희-스튜 호킨스 중앙수비 조합을 거론했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com