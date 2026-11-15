'오피셜' 공식발표, 손흥민 또 일찍 짐 싸서 떠날까...올해도 MLS 정복 불가 유력, 잔인한 평가 "8월 이후 단 2승, 감독 교체 후 변화 없어"

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민에게는 잔인한 평가다. 미국 메이저리그사커(MLS) 정복이 어려운 이유가 등장했다.

MLS 사무국은 14일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '서부 콘퍼런스 플레이오프 진출팀들이 MLS컵에서 우승할 수 있는 이유, 또는 우승하지 못할 이유'라며 MLS컵 플레이오프 전망에 대해 발표했다.

LAFC도 우승의 이유와 우승하지 못할 이유가 나왔다. MLS 사무국은 LAFC가 우승할 수 있는 요인에 대해 '손흥민과 드니 부앙가가 있는 팀은 당연히 우승 후보다'며 '슈퍼스타 듀오는 이미 지난 시즌에역사를 만들었다. 그들이 플레이오프에서 완벽한 호흡을 보여준다면, LAFC는 트로피를 들어올릴 강력한 우승 후보가 될 것이다'고 했다. 손흥민과 부앙가가 지난 시즌 리그를 뒤흔들었다는 점을 고려하면 당연한 평가다.

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하지만 우승하지 못할 이유가 더 현실적이었다. MLS 사무국은 'LAFC는 최근 몇 달 동안 힘든 시간을 보내고 있다. 8월 이후 단 두 번밖에 승리하지 못했다. 구단은 시즌 막바지 분위기 전환을 위해 마크 도스 산토스 감독과 결별했다. 하지만 임시 감독으로 부임한 사비 타마리트 체제에서도 큰 변화는 없다. 전적은 1승2무3패에 그쳤다'고 설명했다.

LAFC는 올 시즌 손흥민과 부앙가라는 리그 최고 수준의 공격 듀오를 보유했음에도 기대 이하의 모습만을 보였다. 시즌 초반 무패를 유지하던 기간도 있었으나, 이후 기세가 꺾이자 좀처럼 반등하지 못했다. 도스 산토스 감독이 팀을 떠난 후에도 반등은 아직 어려운 모습이다. 플레이오프에서 이런 분위기를 끌어올리지 못한다면, 지난 시즌보다도 낮은 위치에서 탈락할 가능성도 배제할 수 없다.

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한편 LAFC의 1라운드 상대인 세인트루이스는 악평보다는 호평이 더 주를 이루는 모습이었다. MLS 사무국은 '세인트루이스는 2026년 역사적인 기록을 세웠다. US 오픈컵에서 구단 역사상 첫 우승을 차지했다. 모든 대회를 통틀어 21경기 무패라는 신기록을 달성했다. 여름에 합류한 라파엘 나바로와 카를로 홀세는 리그에 어울리는 선수다운 면모를 보여주고 있다. 또 하나의 트로피를 들어올릴 충분한 근거를 갖췄다'고 했다.

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반면 우승하지 못할 이유에 대해서는 '정규 시즌 막바지에 4연패를 당하는 등 부진이 있었지만, 휴스턴과의 마지막 경기를 승리하며 시즌을 마무리했다. 플레이오프가 한 달 전에 시작됐더라면 세인트루이스에게는 완벽한 타이밍이었을 것이다. 하지만 지금은 그렇지 않을지도 모른다'고 했다. LAFC에 비해서는 훨씬 나은 상황임은 분명하다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com