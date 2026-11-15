천하의 명장 안첼로티가 어쩌다, 일본전 충격패 후폭풍→브라질 전설 "당장 짐 싸서 떠나라. 클럽으로 돌아가!" 신뢰도 급추락

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[스포츠조선 윤진만 기자]"안첼로티, 이제 충분하다! 당장 짐 싸서 떠나라."

브라질 전설 호마리우가 14일(이하 한국시각) 개인 SNS에 남긴 글이다. 그는 브라질 축구대표팀이 싱가포르에서 열린 일본과의 A매치 친선경기에서 2대3로 패하는 모습에 분노를 참지 못했다. 분노의 화살은 카를로 안첼로티 브라질 감독에게로 향했다. 그는 "브라질축구협회장 사미르 사우드에게 전한다. 당신은 젊은 브라질 사람이며, 우리 축구를 위해 최선의 결과를 바라고 있을 것이라 믿는다. 이제는 결단을 내릴 용기가 있음을 보여줘야 할 때"라고 안첼로티 감독의 퇴진을 공개적으로 요구했다.

1994년 미국월드컵 우승 주역인 호마리우는 "당신(안첼로티)의 과거 경력을 부정하는 사람은 아무도 없다. 당신은 세계 축구 역사상 가장 위대한 감독 중 한 명이다. 하지만 그건 클럽에서의 이야기일 뿐이다. 브라질 대표팀에선 지금까지 아무것도 보여준 게 없다. 이제 더는 못 참겠다! 계속 감독직을 맡고 싶은가? 그렇다면 당신이 이름을 알린 클럽으로 돌아가라. 브라질 대표팀은 그저 상황을 지켜보며 기다릴 여유가 없다"라고 말했다.

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"사우드 회장, 제발 부탁드린다. 당장 안첼로티를 내보내라. 대표팀 유니폼으로 장난쳐선 안 된다. 이미 충분히 망신을 당했다. 또다시 월드컵을 허무하게 날려버릴 위험을 감수할 수는 없다. 월드컵이 끝난 뒤에 후회해 봐야 아무 소용이 없다. 지금이 바로 행동해야 할 때"라고 목소리를 높였다.

Xinhua연합뉴스

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스포츠 채널 '스포르TV'의 해설위원 알레산드로 로제티도 브라질-일본전 이후 안첼로티 감독 비판 대열에 합류했다. 이날 브라질은 비니시우스 주니오르(레알 마드리드)의 환상적인 두 차례 중거리슛 득점에도 수비진이 무너지며 2대3으로 졌다. 2026년 북중미월드컵 16강에서 노르웨이에 패해 조기 탈락한 이후 악화된 여론에 기름을 끼얹는 패배였다.

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로제티 해설위원은 "브라질의 경기력은 형편이 없었다. 브라질은 대부분의 경기에서 수준 낮은, 좋지 못한 경기력을 보여주고 있다. 내가 말하는 기준은 '안첼로티라는 이름값'에 걸맞은 수준을 의미하는 것이 아니라, 브라질 축구에 기대되는 기본적인 수준을 말하는 것"이라며 "브라질엔 뛰어난 선수들이 많지만, 균형잡힌 팀을 만드는 데 실패했다. 수비와 공격 모두에서 문제가 드러나고 있는데, 안첼로티 감독 정도의 명성을 지닌 감독이라면 충분히 해결했어야 할 부분"이라고 지적했다.

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그는 "안첼로티 감독이 축구계에서 가장 성공한 감독으로 평가받는 건, 획기적인 전술적 혁신을 개척했기 때문이 아니라, 어떤 상황에도 적응하고 다양한 전술 시스템을 활용해 팀을 구축하며, 어려운 환경 속에서도 성공적으로 팀을 이끌어왔기 때문"이라며 "나는 네이마르의 월드컵 대표팀 소집과 같은 개별적인 사안부터 선수단 세대교체, 월드컵 운영 전략 수립, 경기장 내 팀의 행동 방식 결정과 같은 포괄적인 문제에 이르기까지, 모든 것이 훨씬 더 확실하게 통제될 것으로 기대했다. 하지만 정작 그 어떤 것도 안첼로티 감독의 통제 하에 있지 않은 듯하다"라고 덧붙였다.

로이터연합뉴스

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안첼로티 감독은 2-2로 팽팽하던 후반 추가시간 사카모토 타츠히로(코벤트리)에게 극장골을 헌납한 뒤 주심으로부터 퇴장을 당했다. 흥분한 브라질 선수들의 경기장 난입을 통제하지 못했다는 이유였다. 경기 중 교체돼 벤치에 있던 공격수 하피냐(바르셀로나)도 동반 레드카드를 받았다. 그는 "경기 결과에는 주심의 운영 방식도 영향을 미쳤다. 주심은 수준 높은 이런 경기를 운영하기엔 경험이 부족했던 것 같다"라고 불만을 토로했다. 안첼로티 감독은 "일본은 역습 상황에서 위협적이었다. 우리가 높은 위치에서 압박을 시도하려다 보니 오히려 수비 뒷공간이 더 많이 노출되고 말았다"며 "어제도 언급했듯이, 모리야스 하지메 일본 감독의 지도력은 정말 훌륭하다. 일본은 최고 수준에서 경쟁할 수 있는 강팀"이라고 말했다.

AC밀란, 레알마드리드, 첼시 등에서 최고의 지도력을 발휘한 안첼로티 감독은 지난해 브라질 지휘봉을 잡았다. 지금까지 20경기를 맡아 12승4무4패, 승률 60%를 기록 중이다. 지난해 10월 일본 원정 평가전에서 2대3으로 패한 뒤 또 일본에 발목이 잡혔다. 브라질은 17일 싱가포르와 11월 A매치 두 번째 경기를 치를 예정이다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com