일본에 패한 브라질 안첼로티 감독, "짐 싸서 나가!" 현지 분노 폭발…레전드까지 일침

EPA연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 일본전 패배로 카를로 안첼로티 브라질 대표팀 감독이 수세에 몰리는 모양새다.

브라질은 14일(이하 한국시각) 싱가포르에서 가진 일본과의 친선경기에서 2대3으로 패했다. 먼저 두 골을 내준 이후 비니시우스 주니오르의 연속골로 동점을 만들었지만, 후반 종료 직전 실점하면서 고개를 숙였다. 지난해 10월 일본 원정 평가전 2대3 패배에 이은 두 번째 패배.

이날 경기에선 안첼로티 감독이 벤치에서 판정에 항의하다 퇴장 당하는 보기 드문 장면이 연출됐다. 안첼로티 감독은 경기 후 "이 정도 수준의 경기를 진행할 만한 심판이 아니다"라고 강한 불만을 터뜨렸다. 그러나 브라질 현지에서는 일본전 패배와 안첼로티 감독의 팀 운영을 향한 성토가 봇물을 이루고 있다.

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브라질 레전드이자 국회의원으로도 활동했던 호마리우는 안첼로티 감독 해임을 촉구하고 나섰다. 그는 15일(한국시각) 자신의 SNS를 통해 '안첼로티, 이제 충분하다. 짐을 싸서 나가라!'는 메시지를 남겼다. 그는 '안첼로티가 유럽 클럽팀에서 보여준 성과는 인정하지만, 브라질 대표팀에서는 기대만큼의 성과를 올리지 못했다'며 브라질축구협회(CBF)의 결단을 촉구했다.

안첼로티 감독은 2026 북중미월드컵에서 16강 탈락에 그쳤다. 32강에서 일본을 2대1로 잡고 16강에서 노르웨이를 만났으나 1대2로 졌다. 당시 전술적 실패에 무게가 실리면서 브라질이 안첼로티 감독과 결별할 것이라는 예상이 제기되기도 했다. 하지만 CBF가 기존 체제를 고수하기로 하면서 안첼로티 감독은 2030년까지 브라질을 이끌게 됐다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com