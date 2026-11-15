포르투갈은 1-4 대패했는데...'오피셜' 은퇴 발표 후 첫 A매치 기간, '손흥민 우상' 호날두 깜짝 근황..."친구들과 사우디에서 골프"

사진=더선 캡처

로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]포르투갈이 대패를 하는 사이, 크리스티아누 호날두는 A매치 기간 휴식을 만끽했다.

포르투갈은 15일(한국시각) 포르투갈 브라가의 브라가 무니시팔 스타디움에서 열린 덴마크와의 2026~2027시즌 유럽네이션스리그(UNL) 조별리그 D그룹 5차전 홈 경기에서 1대4로 대패했다. 앞서 조별리그 4경기에서 모두 승리를 거뒀던 포르투갈은 첫 패배를 기록했다.

이날 경기 포르투갈은 덴마크에 경기 주도권을 완전히 내줬다. 전반 43분 터진 피에르-에밀 호이비에르의 선제골을 시작으로 덴마크는 내리 4골을 터트렸다. 포르투갈로서는 후반 추가시간 터진 베르나르두 실바의 만회골이 그나마 위안거리였다.

Advertisement

로이터연합뉴스

경기 후 관심이 쏠린 것은 역시나, 9~10월 A매치 이후 대표팀 은퇴를 선언한 호날두의 공백이었다. 공교롭게도 호날두가 빠진 첫 A매치 기간에서 대패를 기록하며, 호날두의 빈자리에 대한 물음이 쏟아졌다. 다만 호르헤 헤수스 감독은 이에 대해 "어떤 의미에서 그립다는 건가? 그는 이제 여기에 없는데, 무엇 때문에 그립다는 건가?"라며 "누군가의 곁을 지켜주는 역할이라면 모를까, 그는 더 이상 (대표팀)선수로 뛰지 않는다. 이제 여기에 없기도 하다. 그는 스스로 자신의 미래를 결정했다"고 단호하게 선을 그었다.

호날두의 근황도 관심을 모을 수밖에 없었다. 호날두는 자신이 없는 대표팀의 경기를 지켜보는 대신, 휴식을 즐기고 있었다. 영국의 더선은 '호날두는 포르투갈 대표팀에서 은퇴한 후 첫 A매치 기간 동안 축구화를 벗고 골프채를 들었다'며 '그는 사우디아라비아 에서 친구들과 골프를 치며 새로 얻은 자유를 만끽하는 듯 보였다. SNS를 통해 이를 공유했다. 그와 함께 알 나스르의 최고 경영자 호세 세메두와 스포츠 디렉터 시마오 쿠티뉴가 참석했다'고 전했다.

사진=더선 캡처

Advertisement

호날두는 앞서 5일 개인 SNS를 통해 포르투갈 대표팀 은퇴에 대한 공식 성명을 발표했다. 그는 "이제 7번 유니폼을 돌려줄 날이 왔다. 이제 이 것을 미래에게 물려줄 때가 왔다. 쉬운 결정은 아니었다. 머리로만 내리는 결정이 아니라 마음으로도 내려야 하는 결정이기 때문이다"며 "등번호 7번은 영원히 내 마음속에 남을 것이다. 포르투갈은 언제나 내 안에 있을 것이다"라며 대표팀 은퇴를 선언했다.

Advertisement

호날두의 은퇴에 대해서는 관심이 클 수밖에 없었다. 2003년 18세의 나이로 포르투갈 대표팀에 데뷔한 호날두는 A매치 234경기에 출전해 146골을 넣었다. 두 부문 모두 남자 축구 역대 최다 기록이다. 전설적인 기록일 수밖에 없었다. 20년 넘게 포르투갈 대표팀의 중심이었던 호날두는 월드컵에 6차례 출전했고 이들 대회에서 모두 득점했다. 토너먼트 득점은 1골에 불과했다. 월드컵 무대에서도 번번이 높은 단계로 올라가기 전 고개를 숙였다. 다행히 대표팀 메이저 대회 트로피는 들었다. 2016년 유로 우승에 기여한 그는 포르투갈의 유일한 메이저 대회 우승을 함께 했다. 포르투갈의 두 차례 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그(UNL) 우승도 끌어냈다. 다만 그의 대표팀 마지막 순간은 화려함보다는 아쉬움이 큰 상황에서 막을 내렸다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com