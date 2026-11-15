인판티노가 웃는다! 佛 유력지 단독 보도 '벵거, 결국 FIFA 회장 선거 불출마 할 듯'...발등에 불떨어진 UEFA, 플랜B 가동

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]'명장' 아르센 벵거 전 아스널 감독이 결국 국제축구연맹(FIFA) 회장 선거에 나서지 않을 전망이다.

15일(한국시각) 프랑스 레퀴프는 단독보도로 '벵거가 잔니 인판티노 회장과 맞붙는 방안을 검토했지만, 결국 출마하지 않을 것으로 보인다'고 전했다. 이어 '현 운영방식에 큰 염증을 느낀 벵거는 큰 책임감을 느꼈지만, 인판티노 회장의 연고주의와 파벌 정치를 상대로 싸우는 것이 불가능하다고 판단했다'고 했다.

한 관계자는 레퀴프에 "벵거가 출마할 여건이 갖춰졌지만, 결국 중요한 것은 선거운동을 얼마나 감당할 수 있느냐다. FIFA는 많은 돈이 오가는 곳이기 때문에 거칠다. 벵거도 마음속으로는 자신이 나서야 한다는 걸 알고 있지만, 그러고 싶지 않은 것으로 보인다. 이미 인판티노와 가까운 사람들이 벵거를 찾아가 나오지 말라고 설득한 것으로 알고 있다"고 전했다.

Advertisement

벵거는 앞서 새로운 FIFA 회장 후보로 주목을 받았다. 영국 BBC는 '유럽 축구계 고위 관계자들이 수주 전부터 벵거가 FIFA 회장 선거에 출마하기를 기대해 왔으며, 벵거 역시 현재 이를 진지하게 고민하고 있다'고 보도했다. 프랑스의 레퀴프 역시 '벵거가 FIFA 회장 출마에 관심을 보이고 있으며 최근 몇 주 동안 향후 행보를 고민해 왔다'고 전했다.

BBC는 꽤 구체적인 시나리오까지 전했다. BBC는 '고령인 벵거가 FIFA 회장직을 온전히 수행할 수 있을지에 대한 의문이 제기된다'며 '벵거가 선거에서 승리한 뒤 4년 임기를 모두 채우기 전에 물러나는 방안에도 긍정적인 입장을 보이고 있다'고 전했다.

Advertisement

FIFA 회장 선거는 내년 3월 모로코에서 열리는 총회에서 치러진다. 후보 등록 마감일은 오는 18일이다. 전 토트넘 수비수 라몬 베가가 지난달 가장 먼저 출마 의사를 밝혔고, 이어 다지마 고조 일본축구협회 명예회장이 최근 출마를 선언했다.

Advertisement

인판티노 회장을 둘러싼 논란이 커지며 최근 선거 구도가 달아오르는 모습이다. 인판티노 회장은 당초 경쟁자 없이 2027년 재선에 성공할 가능성이 높다는 평가를 받았다. 하지만 지난 7월 월드컵 등 대회 운영을 전담할 자회사를 세운 뒤 지분 20%를 미국의 민간 펀드에 매각하려는 계획을 밝혔다가 축구계의 반발에 부딪혔다.

Advertisement

인판티노 회장의 계획은 곧 철회됐으나 유럽축구연맹(UEFA), 아시아축구연맹(AFC), 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 등으로부터 사퇴 요구까지 받았다. 특히 UEFA는 월드컵 등 FIFA 대회 불참까지도 언급하고 인판티노 회장을 배임 혐의로 스위스 법원에 형사 고발하겠다고도 밝히는 등 강경한 입장을 내비쳤다.

이후 인판티노 회장이 FIFA 평의회 위원과 211개 회원국 협회 전체에 FIFA 운영 방식에 대해 외부 독립기관의 검토를 받겠다고 제안하는 등 변화를 모색하는 동시에 연임에 대한 목표를 잃지 않았다. 개혁 논의에 열려 있다는 입장을 밝혔다. 이어 FIFA 산하 6개 대륙별 연맹 회장들에게 서한을 보내 '적절한 절차를 통해 책임 있게 집행할 수 있는 최대 수준의 추가 자금 지원'을 지지하겠다는 뜻도 전했다. 일단 AFC가 다시 한번 인판티노 회장에 대한 지지 의사를 전했다. 남미와 아프리카도 같은 뜻을 전했다.

Advertisement

UEFA의 지지를 받았던 빅토 몬탈리아니 CONCACAF 회장이 재선에 도전하겠다는 뜻을 전하며 FIFA 회장 선거 출마 가능성을 배제하는 등 대항마들이 사라지며 인판티노 회장 재선에 청신호가 켜진 가운데, 벵거의 출마는 판도를 바꿀 거대한 변수로 여겨졌다.

벵거는 설명이 필요없는 축구 역사상 최고의 명장 중 하나다. 아스널을 이끌며 선진적인 축구를 도입, 당대 최고의 명문 클럽으로 키워냈다. 무패 우승도 일궈냈다. 지명도 면에서는 압도적이다. 여기에 UEFA의 절대적인 지지를 받고 있다. 인판티노 회장에 대해 비토 정서를 갖고 있는 UEFA는 새로운 후보를 물색했고, 벵거를 적임자로 찍었다.

은퇴 후 FIFA에서 글로벌축구개발책임자를 맡으며 FIFA 내 정서를 알고 있다는 점도 강점이다. 아스널 감독 시절 아프리카 출신 선수들의 성장에 기여한 벵거는 전통의 축구 강국 이외의 국가들에도 발전 기회를 주기 위해 월드컵 참가국을 48개국으로 확대한 것도 지지해 왔다. 211개 FIFA 회원국이 한 표씩 행사하는 구조 속 유럽 뿐만 아니라 다양한 표심을 얻을 수 있다.

Advertisement

인판티노 회장의 '월드컵 지분 매각' 계획을 둘러싼 논란이 확산하자 인판티노 회장에게 우호적이었던 벵거는 그와 거리를 두는 모습도 표심 잡기에 유리한 점이다. 벵거는 "나는 이 전략적 계획에 관여하지 않았으며, 언론 보도를 통해 처음으로 해당 프로젝트를 알게 됐다"면서 "프로젝트 철회 결정은 꼭 필요했으며 의문의 여지가 없는 조치였다. 나는 축구를 위해 헌신하고 투명성과 청렴성을 바탕으로 운영되는 독립적인 FIFA를 굳게 믿고 있기 때문"이라고 강조했다.

하지만 벵거가 출마를 포기하며 UEFA도 발등에 불이 떨어졌다. 레퀴프는 'UEFA가 인판티노 회장에 맞설 후보를 반드시 내세우겠다는 입장을 줄곧 밝혀왔다. 벵거의 불출마로 플랜B를 준비 중'이라며 'UEFA 회장인 알렉산데르 체페린과 가까운 헝가리축구협회장인 샨도르 차니가 유력 후보로 떠오르고 있다. 그는 억만장자로 선거운동에 필요한 자금을 조달할 수 있는데다, 인맥도 두텁다'고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com