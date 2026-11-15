'분노의 오버페이스' 또 사라진 韓 축구 에이스, 이강인 활용법 또 논란…세대갈등설에 '2차 피해'까지 눈물

사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 김가을 기자]믿기지 않는 현실 때문이었을까. 이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 분노의 질주를 했다. 가장 최근까지 부상을 달고 있던 이강인이 풀타임을 뛰며 공격을 주도했다. '오버 페이스' 우려가 나올 정도였다.

대한민국 축구대표팀은 14일(이하 한국시각) 카타르 도하에서 끝난 사우디아라비아와의 친선경기에서 2대3으로 패했다. 충격적인 결과다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 32위인 한국은 20계단 가까이 차이나는 사우디아라비아(55위)에 고개를 숙였다. 2005년 8월 열린 2006년 독일월드컵 최종예선 0대1 패배 이후 무려 21년 만이다. 무엇보다 사우디아라비아를 상대로 3실점 한 것은 무려 42년 만의 불명예다. 한국은 1984년 열린 LA올림픽 최종예선에서 4대5로 패했다.

기대를 모은 것은 단연 이강인의 플레이다. 이강인은 현재 아틀레티코 마드리드에서 핵심으로 활약 중이다. 디에고 시메오네 감독이 바이에른 뮌헨(독일), FC바르셀로나(스페인) 등과의 중요한 경기를 앞두고 이강인의 몸상태에 특별히 신경을 썼을 정도다. 이강인은 지난달 A매치 이후 발목 부상으로 잠시 쉬어갔다. 복귀한 이강인은 팀의 핵심으로 매 경기 선발 출전했다.

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그동안 '이강인 활용법'에 논란을 야기했던 로베르트 모레노 한국 임시 감독은 스페인으로 건너가 그의 경기를 직접 보기도 했다. 이강인 활용에 대한 '힌트'를 얻기 위함이었다.

이강인은 이날 4-4-2 포메이션의 오른쪽 측면 공격수로 선발 출격했다. 하지만 모레노 감독은 이번에도 이강인을 제대로 활용하지 못했다. 이강인은 오른쪽 측면에 갇혀 제대로 움직이지 못했다. 이강인은 아틀레티코 마드리드에서도 4-4-2 포메이션으로 뛰지만, 소속팀에선 처진 스트라이커 혹은 공격형 미드필더처럼 경기한다. 이강인은 한때 4-2-3-1 포메이션의 공격형 미드필더가 최적의 자리로 평가됐다. 프로 경험을 거치며 멀티 플레이어로 폭을 넓혔음에도, 모레노 감독은 이강인의 재능을 제대로 쓰지 못했다.

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답답한 상황 때문이었을까. 이강인은 이날 후반 세 차례 슈팅을 시도했다. 기회가 나면 주로 쓰는 왼발이 아닌 오른발로도 과감히 슛을 날렸다. 그럼에도 경기 양상은 달라지지 않았다. 한국은 사우디아라비아에 패배를 떠안았다.

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스페인 현지에서도 비판이 나왔다. 스페인 언론 '문도데포르티보'는 '경기 전, 한국에선 모레노 감독이 이강인의 장점을 더 잘 활용할 방법을 찾아야 한다는 지적이 나왔다. 모레노 감독은 이전 경기들에서도 이강인을 충분히 활용하지 못했다는 비판을 받은 적이 있다. 이번 경기도 예외는 아니었다'고 꼬집었다.

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이런 상황에서 이강인을 향한 억측성 루머가 또 다시 등장했다. 이번 경기를 앞두고 손흥민(LA FC) 이재성(마인츠) 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투) 황희찬(샬케)은 세대갈등에 대한 논란을 일축하는 공동 입장문을 발표했다. 하지만 패배 뒤 대한축구협회 공식 계정을 통해 '황인범이 좋은 위치에 있는 손흥민에게 패스하지 않고 이강인에게 줬다', '92즈, 96즈, 탁구즈 문제다' 등의 악성 댓글이 쏟아졌다. 여기서 말하는 '탁구즈'는 2024년 열린 카타르아시안컵에서 발생한 이른바 '탁구게이트' 사건을 얘기한다. 이강인의 소속사는 물론이고 축구협회에서도 강경 대응을 예고했지만 피해는 계속되고 있다. 한국은 17일 카타르와 11월 두 번째 친선경기를 치른다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com