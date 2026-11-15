"심판 눈 떠라" 日, 브라질전 극장골 시퀀스 '반칙이다 vs 반칙 아니다' 갑론을박

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[스포츠조선 윤진만 기자]일본 축구대표팀의 브라질전 결승골 과정에서 나온 접촉 장면이 반칙인지를 두고 갑론을박이 벌어지고 있다.

모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본은 14일(한국시각) 싱가포르 국립경기장에서 열린 브라질과의 A매치 친선경기에서 후반 추가시간 1분 사카모토 타츠히로(코번트리)의 결승골로 3대2 승리했다. 지난해 10월 자국에서 열린 친선경기에서 같은 스코어인 3대2로 승리한 일본은 이로써 역사상 아시아 국가 최초로 '삼바군단' 브라질을 상대로 2회 이상 승리하는 기염을 토했다.

전반 15분 쿠보 타케후사(레알 소시에다드)와 19분 나카무라 케이토(올랭피크 리옹)의 연속골로 빠르게 2-0 리드를 잡은 일본은 전반 33분과 후반 30분 비니시우스 주니오르(레알 마드리드)에게 연속골을 허용했다. 2-2 팽팽한 접전이 계속되던 일본은 후반 추가시간 승리의 기회를 잡았다. '조커' 사카모토가 상대 선수에 맞고 굴절돼 골문 부근으로 향한 공을 골문 안으로 침착하게 밀어넣으며 승리 영웅으로 우뚝 섰다.

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득점 과정에서 나온 장면은 두고두고 논란이 되고 있다. 일본 미드필더 미나미노 타쿠미(AS모나코)는 상대 진영에서 공을 소유한 브라질 미드필더 주앙 고메스(애스턴빌라)를 거칠게 압박했다. 고메스가 영리한 드리블로 탈압박으로 빠져나간 상황에서 다시 빠르게 쫓아와 태클을 가했다. 고메스가 미나미노와의 충돌 후 쓰러졌지만, 얀슨 푸 주심은 반칙을 선언하지 않고 플레이를 속행했다.

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브라질 선수단은 미나미노의 태클이 반칙감이라고 강하게 주장했다. 카를로 안첼로티 브라질 감독을 비롯해 브라질 관계자들은 심판진에 거세게 항의했다. 이 과정에서 안첼로티 감독과 교체되어 벤치로 물러났던 공격수 하피냐(바르셀로나)가 동반 퇴장을 당했다. 하피냐는 경기 후 "명백한 반칙"이었다고 말했다. 비디오 판독(VAR)을 거치고도 득점이 인정된 점에 대해서도 강한 불만을 표출했다. 안첼로티 감독은 푸 주심이 "이런 수준 높은 경기"를 맡을 정도로 경험 있는 심판은 아니었다고 우회 비판했다.

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브라질 내에선 이 경합 장면을 두고 의견이 갈렸다. 브라질 매체 'UOL'은 전직 심판 3명의 견해를 소개했다. 브라질 심판 알프레도 로벨링, 길례르미 세레타는 미나미노의 경합이 반칙이었다고 결론을 지었다. 반면 에미디어 마르케스 심판은 선수간 정당한 경합이었다고 주장했다. 이는 경험 있는 심판 전문가 사이에서도 의견이 갈릴 수 있음을 보여준다.

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주심 성향에 따라 득점이 취소됐을 가능성이 있다. 하지만 푸 주심은 노 파울로 득점을 인정했고, 일본은 또 한 번 역사적인 승리로 세계 축구의 이목을 집중시켰다. 같은 날 FIFA 랭킹 55위 사우디아라비아에 21년만에 2대3으로 패한 대한민국 축구와 대비되는 행보다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com