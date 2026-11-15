LA행 노리는 김은중호, '북중미 강호' 멕시코와 비공개 친선경기서 0-0 무승부

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[스포츠조선 박찬준 기자]2028년 LA 올림픽 본선행을 노리는 김은중호가 멕시코와의 친선전 첫 경기에서 승부를 가리지 못했다.

김은중 감독이 이끄는 남자 U-21 대표팀은 14일 오후 층남 천안 코리아풋볼파크에서 열린 멕시코와의 비공개 친선경기에서 0대0으로 비겼다.

대한축구협회에 따르면 이날 한국은 4-1-4-1 대형으로 멕시코에 맞섰다. 김결(수원 삼성)이 최전방에 서고 김도윤(수원FC), 손승민(대구FC), 성예건(부천FC 1995), 윤도영(마그데부르크)을 2선에 포진했다. 중앙 미드필더로는 박혜성(부산 아이파크)이 나섰고, 포백 수비라인은 신일연(충남아산), 고종현(수원 삼성), 권기민(제주 SK), 이건희(수원 삼성)로 꾸렸다. 골문은 김민승(파주FC)이 지켰다.

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김은중호는 부상 악령에 시달렸다. A대표팀에도 발탁됐던 김민수(레인저스)가 부상으로 소집에서 제외됐다. 구단 역사상 두번째로 비싼 이적료인 1000만유로에 레인저스 유니폼을 입은 김민수는 12경기에 출전했다. 공격 포인트를 기록하지는 못했지만, 확실한 주전급 선수로 대우받고 있다. 이런 활약으로 A대표팀에도 발탁됐다.

하지만 부상으로 아쉽게 이탈하며, 공격쪽에 타격이 생겼다. 여기에 추가 이탈자가 발생했다. 공격수 전민규(성남), 하정우(수원FC)가 부상으로 소집 제외됐다. 이들의 대체 선수로 수비수 이건희(수원)와 박상현(김포)이 발탁됐다.

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우여곡절 속에서도 강호 멕시코와 0대0으로 비기며 나쁘지 않은 출발을 했다.

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2차전은 17일 오후 7시 천안종합운동장에서 친선경기로 개최된다. 이번 멕시코전은 5월 김은중 감독 부임 이후 처음으로 국내 팬 앞에서 치르는 경기다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com