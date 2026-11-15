'은퇴해!' 비난 속에서도 가치 증명한 '96라인'...머리 박고 뛰면 여전히 '대표팀의 중심'

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[스포츠조선 박찬준 기자]온갖 비판 속에서도 가치를 증명했다. '96라인'은 여전히 대표팀의 중심이다. 2대3 충격패를 당한 사우디전, 내분설의 중심에 있던 황희찬(샬케) 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투)이 다시 한번 존재감을 과시했다.

이들은 최근 국민 욕받이로 전락했다. 9~10월 A매치에서 은퇴설이 불거지며, 대표팀 내 갈등을 수면 위로 끌어올렸다. 국회 국정감사에서는 그간 대표팀 내에서 손흥민을 지칭하는 '7번 선수'라는 단어까지 나왔다. 대표팀 내 상황은 최악으로 치달았다. '은퇴를 빌미로 주장직을 요구했다' 등의 가짜 뉴스가 판을 쳤다. 팬들의 비판은 손흥민(LA FC)과 대척점에 선 '96라인'을 향해 쏟아졌다. '은퇴해라'는 양반일 정도로 입에 담지 못할 악플은 물론, 이들을 소재로 한 조롱의 뜻을 담은 AI 영상까지 나왔다. 다시 한번 대표팀에 이름을 올린 이들은 사우디전을 앞두고 손흥민 이재성(마인츠)과 함께 공동으로 입장문을 발표했다. 그럼에도 여론은 달라지지 않았다. 오히려 '손흥민 뒤에 숨었다'며 비난은 더욱 커졌다.

이들은 사우디전에서 가장 돋보이는 활약을 펼치며 분위기를 반전시켰다. 황희찬은 사우디전에서 가장 빛난 선수였다. 그는 최근 소속팀에서도 부진한 모습을 보이며 '대표팀에 뽑힐 수준이 아니다'는 평가까지 받았다. 이날 왼쪽 날개로 나선 황희찬은 특유의 파괴력 있는 돌파를 보여줬다. 전반 19분 손흥민에게 멋진 전진패스를 보냈고, 한국이 1-3으로 끌려가던 후반 24분에는 멋진 돌파에 이은 컷백으로 이재성의 만회골을 만들어냈다. 황희찬은 이날 1도움과 함께 키패스 4회, 드리블 3회 등을 성공시키며 축구 통계 매체 '풋몹'으로부터 한국 선수 중 가장 높은 평점 8점을 받았다.

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황인범의 활약도 좋았다. 4-4-2의 중앙 미드필더로 나선 그는 전술 구조상 중원 숫자가 부족한 상황에서도 활발한 움직임과 특유의 창의성을 앞세워 1인분 이상의 활약을 펼쳤다. 황인범은 풀타임을 소화하며 공격 지역 패스 성공률 80%를 기록했다. 황인범의 고군분투 속 한국은 그나마 공격 기회를 만들었다. 지상 경합에서도 80%의 승률을 기록했다.

김민재는 3골을 허용한 만큼, 좋은 평가를 받기 어려웠지만, 이한범(클럽 브뤼헤) 김지수(브렌트퍼드) 등 파트너를 바꿔가면서도 고군분투했다. 후반 막판에는 공격적인 플레이를 펼치며 동점골을 위해 사력을 다했다. 이들은 경기 종료 후 "사실이 아닌 부분들이 너무 많이 왜곡된 채로 나와서 정말 힘들었다"며 "대표팀이 더 잘되기 위해 노력하겠다"는 뜻을 전했다.

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물론 완벽히 팬들의 시선을 바꾸지는 못했지만, 적어도 활약만큼은 인정받는 모습이다. SNS에는 '당신들이 욕한 96라인이 제일 잘한다' 등의 반응이 나왔다. '96라인'이 변함없는 활약을 펼치며, 새판짜기가 절실한 한국 축구 역시 힘을 얻게 됐다. 당분간 이어질 세대교체의 중심은 '96라인'이 잡아야 한다. 물론 지금처럼 머리 박고 뛴다는 전제하에서다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com