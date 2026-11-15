아시안컵 연기 안 됐으면 어쩔 뻔했나…한계 보여준 4-4-2, 선수탓, 모레노로는 안 된다

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[스포츠조선 윤진만 기자]2027년 사우디아시안컵이 11개월가량 연기된 건 대한민국 축구 입장에선 천운일 지도 모른다. 모레노호는 11월 중동 2연전의 첫 경기인 사우디아라비아전에서 분명한 한계를 드러냈다. 13일(이하 한국시각) 카타르 도하에서 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 55위(한국 32위) 사우디에 무기력하게 2대3으로 졌다. 1984년 LA올림픽 최종예선에서 사우디에 4대5로 패한 후 무려 42년 만에 3골 차 이상으로 패했다.

로베르트 모레노 임시 감독에게 더 이상 한국 축구를 맡기기 어렵다는 시그널이 여기저기서 포착됐다. 92라인과 96라인의 갈등은 내부적으로 어느 정도 해결했을지 모르지만, 정작 집 나간 경기력은 되돌리지 못했다. 모레노식 4-4-2 전술은 여전히 한국 선수들에게 '맞지 않는 옷'이었다. 9~10월 A매치 4연전에서 전방 압박, 중원 장악, 측면 공격, 수비 안정 등 무엇 하나 제대로 도드라진 장점과 특징이 없는 전술이라는 비판을 받았지만, 사우디전에서 '복사+붙여넣기' 수준의 전술을 빼 들었다.

모레노 감독은 분명 명단 발표 기자회견에서 경기력과 컨디션을 기준으로 선수를 선발했다고 말했으나, 경기장 위에서 컨디션이 좋은 선수는 눈에 띄지 않았다. 손흥민(LA FC)이 중심이 된 투톱 전술은 또 철저히 실패했고, 상대와의 중원 에너지 싸움에서 밀리면서 수비에 부담이 전가됐다. 도무지 어떤 콘셉트의 축구인지에 대한 궁금증을 이날도 해소할 수 없었다.

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입이 열 개라도 할 말이 없는 경기력에 가장 큰 책임이 있는 모레노 감독은 경기 후 '선수 탓'으로 또 다른 논란을 자초했다. 그는 "지난번 소집 때와 마찬가지로 골을 쉽게 내줬고, 대표팀 레벨에선 나오지 말아야 할 실수도 나왔다"라고 대량 실점의 원인을 개인 실수에서 찾았다. 또 "센터백 이한범과 미드필더 박진섭이 누가 누굴 잡아야 할지 혼란스러워한 것 같다"라며 특정 선수를 콕 집어 비판했다.

현실 인식에도 문제를 드러냈다. 플랜A가 제대로 작동하지 않는다는 건 경기를 뛰는 태극전사조차 공감하는 부분인데, 모레노 감독은 전·후반 경기력 차이가 있다는 지적에 "난 그렇게 생각하지 않는다. 오늘도 전반전에 균형 잡힌 경기를 했다"라고 했다. 전방 압박에 대한 문제에 대해서도 "우리 선수들은 전방 압박을 할 만한 프로필을 갖췄다"라고 엉뚱한 답변을 내놨다.

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이론과 실전은 다르다. 온종일 책상 앞에 앉아 분석에 몰두하고 있다는 모레노 감독의 노트북엔 '오답 노트' 폴더가 없는 걸까. 지금으로선 아시안컵이 연기된 게 다행이라면 다행이다. 대회가 연기되기 전, 모레노 감독이 본선까지 맡는 흐름으로 가고 있었다. 현재의 경기력이었다면, 67년 만의 아시안컵 우승은 언감생심 꿈도 꾸기 어려웠을 터다.

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17일 올해 마지막 A매치인 카타르전에서 모레노호가 기대 이상 성과를 내도 감독 교체는 불가피해 보인다. 2026년 암흑기를 보낸 한국 축구는 2027년 선수단 세대교체 등 넘어야 할 산이 많다. '원팀'을 끌고 갈 믿음직한 리더가 필요하다. 그게 모레노 감독은 아니다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com