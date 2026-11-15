'선수 탓' 로베르토 모레노 임시 감독…"대표팀 레벨서 나와선 안 될 실수"→"선수들 혼란스러워했다" 충격

기자회견하는 모레노 감독 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 사우디아라비아와 평가전을 하루 앞둔 한국 축구 대표팀 로베르트 모레노 임시 감독이 12일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 훈련을 하기 앞서 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.11.12 ondol@yna.co.kr(끝)

작전 지시하는 모레노 감독 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 로베르트 모레노 한국 대표팀 임시 감독이 작전을 지시하고 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]로베르토 모레노 대한민국 임시 감독이 끝내 '선수 탓'을 했다.

한국은 13일(이하 한국시각) 카타르 도하의 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디아라비아와의 친선경기에서 2대3으로 패했다.

충격적인 스코어다. 한국은 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 32위로 사우디아라비아(55위)보다 우위에 있다. 그러나 한국은 이번에 2005년 8월 2006년 독일월드컵 최종예선에서 0대1로 진 이후 21년 만에 고개를 숙였다. 무엇보다 1984년 LA올림픽 최종예선(4대5 패) 이후 무려 42년 만에 3골 이상을 허용했다. 이날 패배로 한국은 사우디아라비아와 역대 전적에서 5승9무6패로 열세에 놓였다.

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경기 뒤 모레노 감독은 "팬들에게 승리를 선물해드리고 싶었는데, 그러지 못해 실망스러운 결과였다. 나뿐만 아니라 선수들이 '원팀'이 되었다는 것을 보여주고 싶었을 텐데 그러지 못해서 아쉽다. 우리가 충분히 무승부까지 이뤄낼 수 있었던 경기였다고 생각한다"며 "지난 소집 때와 마찬가지로 골을 쉽게 내줬다. 대표팀 레벨에선 나오지 말아야 할 실수도 나왔다. 적어도 무승부를 만들 수 있는 충분한 득점 기회가 있었는데, 결과를 가져오지 못한 게 아쉽다"고 말했다.

사우디전 다음날 훈련 지도하는 모레노 감독 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 한국 축구 대표팀 로베르트 모레노 임시 감독이 14일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 잠시 생각에 잠겨 있다. 2026.11.15 ondol@yna.co.kr(끝)

한국은 전반 막판 마르완 알사하피에게 선제골을 내줬다. 후반 들어 오현규의 동점골로 균형을 맞췄다. 하지만 무함마드 칸누, 압둘일라 알암리에게 연달아 실점하며 1-3으로 끌려갔다. 한국은 이재성의 득점으로 추격에 나섰지만, 경기를 뒤집지 못했다.

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모레노 감독은 '전방 압박 형태와 결과가 지금의 선수들에게 어울리지 않는다'는 평가에 "전반 15분간 상대 6번(나시르 알다우사리)과 23번(무함마드 칸누), 특히 23번이 포워드에 있다가 내려와 라인 사이에서 받아줬다. 센터백 이한범과 미드필더 박진섭이 누가 누굴 잡아야 할지 좀 혼란스러웠던 부분이 있어서 부족하지 않았나 싶다. 다만, 그것이 골과 직접적으로 연결되진 않은 것 같다"고 말했다.

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물론 그는 "달리 보면 골로 연결되진 않았으나 (우리의) 전방 압박이 통해서 상대 진영에서 볼을 뺏어서 공격을 진행한 경우도 몇 차례 있었다. 이견이 있을 수 있지만, 내 생각엔 오늘 경기장에 있었던 선수들은 전방 압박을 할 만한 프로필을 갖춘 선수들이었다. 한국 선수들은 전반적으로 다이내믹하고 강도 높은 플레이를 한다고 생각한다"고 덧붙였지만 선수 '탓' 논란은 지울 수 없다.

선수들 보는 모레노 감독 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 로베르트 모레노 임시 감독이 선수들을 바라보고 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

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모레노 감독은 대한축구협회와 11월 A매치까지 계약한 상태다. 2027년 아시안컵까지 이끌 옵션이 있지만, 대회가 연기되면서 애매해졌다. 모레노 감독은 17일 카타르와 격돌한다. 그는 "현재 통제할 수 있는 부분에만 집중하려고 한다. 당장은 우리 경기를 분석해서 어떤 부분을 잘했고 보완해야 하는지, 카타르전에 맞춰서 준비하는 것이 내 업무다. 카타르전에서 최고의 경기력을 보여주고자 준비하는 것에 집중하겠다"고 말했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com