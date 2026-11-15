'사우디에 굴욕' 한국과 벌어지는 격차, '대어' 브라질 낚은 일본...'전술-뎁스-집중력' 3박자가 어우러진 경기력

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]한국과 일본 축구의 희비가 또 엇갈렸다. 한국이 이변의 희생양으로 추락한 사이, '대어' 브라질을 잡아내며 저력을 선보였다.

일본은 14일(한국시각) 싱가포르 국립경기장에서 열린 브라질과의 평가전에서 3대2로 승리했다. 1년 만에 거둔 쾌승이다. 지난해 10월에도 역대 처음으로 브라질을 3대2로 잡아냈다. 이후 2026년 북중미월드컵 32강에서 브라질을 다시 만났다. 1대2로 패하며 월드컵 토너먼트 첫 승 도전이 좌절됐다. 5개월 만에 성사된 리턴 매치, 일본은 다시 브라질을 꺾으며 아시아 최강임을 증명했다.

초반부터 분위기를 주도했다. 전반 15분 만에 터진 구보 다케후사의 골로 리드를 잡았다. 4분 후에는 나카무라 게이토의 추가골까지 넣으며 격차를 벌렸다. 브라질의 반격도 거셌다. 전반 중반 이후 주도권을 잡으며 비니시우스 주니오르의 멀티골로 추격에 성공했다. 마지막 순간 일본의 발끝이 번뜩였다. 후반 추가시간 46분 터진 사카모토 다츠히로의 결승골로 승리를 챙겼다.

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압도적인 쾌승은 아니었다. 모든 순간이 우세했던 것도 아니다. 그러나 일본은 전술과 뎁스, 집중력까지 3박자가 어우러지며 브라질을 제압했다. 일본은 모리야스 체제에서 대표팀 구성에 어울리는 스리백 체제를 정립했다. A매치 선수 구성에 따라 선발 명단은 바뀌지만, 골격을 이루는 전술의 큰 틀은 차이가 없다. 이를 바탕으로 매 경기 일정한 수준의 경기력을 뽐내고 있다. 압박과 빠른 전환을 반복하면서도 어긋나는 구석이 좀처럼 없다.

선수단 구성에서도 뎁스가 뛰어나다. 일본 대표팀은 이날 선발이 아닌 교체로 출전한 자원 중 오가와 고기(마치다)를 제외한 전원이 유럽파였다. 엔트리 전원을 유럽파로 구성해도 무리가 아닌 일본이다. 이미 유럽에서 인정받는 경쟁력을 대표팀에서도 한껏 발휘하고 있다. 상대인 브라질과는 비교할 수 없으나, 아시아 내에서는 최고 수준의 명단인 셈이다. 경기 집중력은 화룡점정이었다. 일본은 9~10월 A매치에서도 우루과이를 상대로 추가시간에만 2골을 터트려 3대1 승리를 거뒀다. 이번 브라질전도 경기 막판까지 전방 압박으로 상대를 위협해 득점을 만들어 냈다. 포기하지 않는 집중력이 승리의 발판을 마련했다. 사우디아라비아에 무너진 한국과 비교하면, 차이가 극명하다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 그라운드를 응시하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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일본은 북중미월드컵 이후 명확한 계획을 두고 운영 중이다. 올해를 끝으로 모리야스 하지메 감독 체제를 마무리하고, 2022년부터 올림픽대표팀을 이끈 오이와 고 감독이 자리를 물려받는다. 대표팀 선수들에 대한 높은 이해도, 육성 시스템이 낳은 적임자로 빈자리를 채운다. '임시' 꼬리표를 떼지 못한 한국과 대비되는 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com