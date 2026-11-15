'축구 보다 싸움이 더 재미있네' 중국-말레이시아 친선경기서 벤치 클리어닝급 몸싸움 발생..파울과 보복성 공차기→양 팀 대규모 충돌

중국과 말레이시아 선수들의 몸싸움 장면 캡처=소후닷컴 홈페이지

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[스포츠조선 노주환 기자]중국과 말레이시아의 축구 친선 A매치에서 선수들 사이에 큰 충돌이 있었다.

중국은 14일 밤 중국 자오칭 신구 스포츠센터 스타디움에서 벌어진 말레이시아와의 친선 경기서 2대0 승리했다. 중국은 전반 10분과 19분에 연달아 터진 왕위둥과 장위닝의 연속골로 기선을 잡았고, 무실점으로 승리를 굳혔다.

원정팀 말레이시아는 후반 22분 퍼거스 티어니가 득점했지만 VAR(비디오판독) 끝에 노골 처리됐다. 또 후반 막판 티어니가 경고 누적으로 퇴장당하면서 반격의 기회를 잃어버렸다.

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중국 포털 소후닷컴에 따르면 두 팀 선수들간의 치열한 몸싸움은 후반 44분에 발생했다. 말레이시아 선수가 그라운드 쓰러져 있던 중국 양 알렉스에게 공을 차면서 양 팀 선수들 사이에 큰 충돌로 이어졌다.

중국과 말레이시아 선수들의 몸싸움 장면 캡처=소후닷컴 홈페이지

사건 당시 양 알렉스는 태클 과정에서 넘어졌다. 심판은 이미 파울을 불었다. 하지만 말레이시아 티어니가 그라운드에 있는 양 알렉스를 향해 공을 찼다.

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이에 중국 왕위둥이 가장 먼저 달려와 티어니의 멱살을 잡고 항의했다. 이어 장위닝도 가세해 상대 선수와 뒤엉키며 넘어졌다. 이후 중국 선수들이 그라운드로 달려나오면서 벤치 클리어닝 양상으로 번졌다. 말레이시아 선수들도 몰려 나왔다. 양 팀 선수들은 사이드라인 부근에서 서로 밀고 당기며 순식간에 통제 불능 상황이 됐다고 소후닷컴은 당시 상황을 전했다. 심판진이 즉시 개입해 두 팀 선수들을 떼어놓아 사태가 더 악화되는 걸 막았다.

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주심은 VAR(비디오판독) 이후 티어니와 중국 대표팀 저우팅 코치에게 경고를 하나씩 주었다. 다른 선수들은 옐로 카드를 받지 않았다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com