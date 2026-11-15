"과르디올라가 축구를 죽였다" 폴란드 축구 전설의 놀라운 발언 화제…韓 축구도 곱씹어야 할 '느림'에 대한 이야기

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[스포츠조선 윤진만 기자]폴란드 축구 전설인 즈비그니예프 보니에크 유럽축구연맹(UEFA) 부회장이 한 인터뷰에서 놀라운 발언을 내놓았다.

보니에크는 최근 이탈리아 매체 '코리에레 델로 스포르트'와의 심층 인터뷰에서 "나는 펩 과르디올라 전 맨시티 감독을 매우 존경하지만, 그는 축구를 죽여버렸다"라고 말했다.

설명을 덧붙였다. "펩의 축구 스타일은 '너에게 (패스를)주고, 나에게 주고, 다시 너에게 주고, 또 나에게 주는' 식이다. 오른쪽으로 갔다가 다시 왼쪽으로 돌아오고, 경기가 끝날 때쯤이면 1788개의 패스를 주고받은 상태가 된다. 난 이런 축구를 좋아하지 않는다"라고 했다. 과르디올라 감독은 바르셀로나 사령탑 시절 짧은 패스 위주의 '티키타카' 전술을 유럽을 평정했다.

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1980년대 이탈리아 명문 유벤투스에서 세리에A 우승과 유럽 대회 우승을 모두 경험한 보니에크는 "난 수직적으로 공격해 득점을 노리는 팀을 좋아한다. 공격적인 팀들이 좋다. 예를 들어, 올해 라치오의 경기 방식이 마음에 든다. 수직적으로 움직이며 위험을 굼사한다. 프로시노네도 마찬가지다. 3골을 내줄 위험이 있을지 몰라도, 반대로 4~5골을 넣을 수 있는 팀이다"라고 했다.

라치오. 로이터연합뉴스

이어 "AS로마도 같은 방식으로 플레이한다. 중앙 수비수인 만치니, 에르모소가 상대 페널티 박스 부근까지 올라와 있는 모습을 자주 볼 수 있다. 나는 가능한 한 가장 단순한 방식으로, 적은 패스를 통해 득점을 노리는 축구를 좋아한다. 패스는 적게, 하지만 빠르게 이뤄져야 한다. 그래서 나는 현대축구에 '느림'이 설 자리는 없다고 생각한다. 공을 뒤로 돌리는 것, 바로 그것이 축구를 죽이는 행위"라고 밝혔다.

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한편, 보니에크는 디에고 마라도나와 리오넬 메시(인터 마이애미)간 끝없는 '마메대전'에서 같은 시대에 그라운드를 공유했던 마라도나의 손을 들었다. 그는 "두 선수 모두 경이로운 선수들이지만, 결정적인 차이가 있다. 디에고는 파울이 난무하던 시대에 활약했고, 리오넬은 경기장에서 그를 터치하는 것조차 허용되지 않던 시대에 뛰었다. 과거 수비수들이 마라도나를 상대했던 방식은 오늘날 선수들을 대하는 방식과는 비교할 수 없다. 디에고는 매우 복잡한 삶은 살았음에도 불구하고, 대체불가능한 유일무이한 존재다. 굳이 한 명을 선택해야 한다면, 나는 언제나 마라도나를 택할 것"이라고 했다.

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일화 하나도 들려줬다. "한번은 유벤투스와 나폴리의 경기 중 하프타임에 라커룸에서 누군가 '마라도나를 거칠게 다뤄야 해. 경기장에서 제멋대로 날뛰고 있잖아'라고 말했다. 다시 경기장으로 나갔지만, 아무도 그를 건드리지 못했다. 우리는 그를 너무나 동경했다. 그는 뛰어난 선수일뿐 아니라 좋은 사람이었고, 매우 친절했다. 나는 그를 정말 좋아했다"라고 말했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com