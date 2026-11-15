'이강인과 너무 달랐던' 日 에이스 구보 선제골 폭발→브라질 3-2 격파 선봉.."떠나는 모리야스 감독님께 결과로 보답하고 싶었다"

Japan's player Takefusa Kubo (C) runs with the ball past Brazil's player Carlos Augusto (R) during the Mizuho Blue Challenge Kallang Football Series international friendly match in Singapore on November 14, 2026 (Photo by Roslan RAHMAN / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]"(곧 떠나는) 감독님께 결과로 보답하고 싶었다."

이강인(아틀레티코 마드리드)의 절친이자 일본 축구 국가대표 에이스 구보 다케후사(레알 소시에다드)가 브라질 격파의 선봉에 섰다.

일본은 14일 싱가포르 칼랑 내셔널 스타디움에서 벌어진 브라질과의 친선경기에서 3대2 승리했다. 북중미월드컵 32강에서 당했던 1대2 패배를 설욕했다. 구보가 부상으로 결장했던 일본은 당시 브라질 상대로 사노 가이슈의 선제골로 기선을 잡았지만 카세미루의 동점골과 가브리엘 마르티넬리의 역전 결승골을 내주며 무너졌다. 일본은 브라질 상대로 2승2무12패를 기록했다. 브라질전 2승은 아시아 국가 최초라고 한다.

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Japan's Takefusa Kubo, center, battles for the ball with Brazil's Bruno Guimaraes, and Brazil's Jair Cunha during a friendly soccer match between Japan and Brazil in Singapore, Saturday, Nov. 14, 2026. (AP Photo/Suhaimi Abdullah)

일본은 전반 15분 구보의 선제골로 포문을 열었다. 전반 19분, 나카무라 게이토가 두 번째 골을 넣었다. 2-2로 맞선 후반 추가시간에는 사카모토 다쓰히로가 A매치 데뷔골을 터트려 승리했다. 일본 선수들은 이번 시리즈를 끝으로 용퇴하는 모리야스 하지메 감독에게 브라질전 극적인 승리를 바쳤다. 다음 경기는 17일 파라과이와 치른다.

브라질 전 승리의 중심에 구보가 있었다고 일본 매체 스포니치가 평가했다. 구보는 상대 수비 라인 뒷공간을 파고들어 도안으로부터 패스를 받은 뒤 드리블로 돌파했다. 골키퍼와의 1대1 상황에서 왼발로 니어 포스트 쪽에 꽂아 넣었다. 그는 경기 후 인터뷰에서 "공을 빼앗은 뒤 역습을 의식하고 있었다"면서 "이 경기에서 이겼다고 해서 월드컵에서의 복수가 되는 것은 아니다"고 말했다.

Soccer Football - Mizuho Blue Challenge - Japan v Brazil - National Stadium, Kallang, Singapore - November 14, 2026 Japan's Takefusa Kubo celebrates scoring their first goal REUTERS/Jeremy Lee

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그는 지난달 2일 일본 국민 여배우 후쿠하라 하루카와의 깜짝 결혼을 발표했다. 결혼 이후 대표팀 첫 골이다. 그는 왼손 약지에 입을 맞추며 주먹을 불끈 쥐었다. 구보는 북중미월드컵에서 부상으로 불운했다. 조별리그 1차전 네덜란드전서 다쳤다.

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정말 오랜 만에 A매치 골맛을 본 구보는 "결과를 계속 내온 감독님께 마지막에 우리도 결과로 보답하고 싶었다. 오늘은 마음의 힘으로 이겼다"고 말했다.

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한편, 이강인이 선발 출전한 한국 대표팀은 13일 사우디아라비아와의 친선 경기서 2대3으로 졌다. 이강인은 사우디 상대로 이렇다할 인상적인 활약을 펼쳐지 못했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com