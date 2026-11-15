또 눈물 글썽, 최강 브라질 꺾은 '울보 감독'의 대국민 메시지 "일본 축구는 반드시 세계 최고가 될 겁니다"

출처=스포니치 홈페이지 사진 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]퇴임을 앞두고 또 하나의 역사적인 승리를 거둔 모리야스 하지매 일본 축구대표팀 감독이 울먹이며 대국민 메시지를 남겼다.

모리야스 감독은 14일(한국시각) 싱가포르국립경기장에서 열린 브라질과의 A매치 친선경기에서 3대2로 승리한 후 일본 매체와 방송 인터뷰에서 눈시울을 붉혔다. 그는 "응원해 주셔서 정말 감사합니다"라고 말하며 고개를 숙였다.

모리야스 감독은 "선수들은 도전하는 과정에서 자신감과 용기를 보여줬고, 동시에 필요한 순간에 인내심을 발휘했다"라고 힘주어 말했다. 이어 "일본은 향후 월드컵에서 반드시 세계 최고가 될 수 있을 것"이라고 강조했다.

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로이터연합뉴스

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'작별'을 암시하는 발언이었다. 2018년부터 일본 A대표팀을 이끈 모리야스 감독은 애초 내년 1~2월에 열릴 예정이던 2027년 사우디아시안컵을 끝으로 지휘봉을 오이와 고 일본 U-21 축구대표팀 감독에게 넘길 예정이었다.

하지만 아시안컵이 중동 정세 불안으로 내년 12월로 연기되면서, 퇴임 시기가 당겨질 것으로 예상된다. 17일 파라과이와의 친선경기가 모리야스 감독의 고별전이 될 공산이 크다.

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재임 기간에 브라질과 2승 2패를 기록한 모리야스 감독은 경기력 측면에선 매번 발전이 있었다. 첫 번째 경기보다 두 번째 경기, 두 번째 경기보다 세 번째 경기가 더 나았고, 이번 경기가 가장 좋았다"라고 평했다.

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'미래의 일본'으로 나아가는 중요한 이정표가 될 파라과이전에 대해선 "승리와 성장을 목표로, 늘 그래왔듯 이번에도 최선을 다하고 싶다"라고 강조했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com