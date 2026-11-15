이럴 수가! '김민재 동료' 고작 5분 만에 부상 교체...팀 동료마저 경악 "정말 충격이었다"→"며칠 안에 검사 예정"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]바이에른 뮌헨 수비수 알폰소 데이비스가 다시 쓰러졌다.

독일의 스카이스포츠 독일판은 14일(한국시각) '데이비스가 또 부상을 당했다'고 보도했다.

스카이스포츠 독일판은 '바이에른 뮌헨에는 매우 좋지 않은 시기에 소식이 전해졌다. 데이비스는 십자인대 파열과 여러 근육 문제로 인해 또 한 번의 정밀 검사를 앞두고 있다. 아직 정확한 진단은 아직 나오지 않았다. 마우로 비엘로 수석 코치는 하체 부상이라고만 언급했다'고 전했다.

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이어 '데이비스는 수비 왼쪽 측면에서 벌어진 치열한 경합 도중 균형을 잃고 넘어졌다. 그는 곧바로 교체를 원한다는 신호를 보냈지만, 다행히 스스로 걸어서 경기장을 빠져나올 수 있었다'고 덧붙였다.

데이비스는 14일 과테말라와의 A매치 경기에서 선발 출전했으나, 불과 5분 만에 부상으로 이탈했다. 의료진에 확인 후 일어선 그는 더 이상 경기를 소화할 수 없었다. 데이비스의 종료인 타니 올루와세이는 경기 후 "우리는 데이비스를 다시 볼 수 있어서 정말 기뻤다. 그렇기에 그의 갑작스러운 퇴장은 우리에게 큰 충격이었다"고 밝혔다. 비엘로 코치도 "며칠 안에 검사를 받을 예정이며, 그 후에 더 자세한 내용을 알 수 있을 것이다"고 밝혔다.

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데이비스는 최근 몇 시즌 동안 부상으로 어려운 시간을 보내고 있다. 진나 시즌 당시 알폰소 데이비스는 재계약까지 체결했으나, 2025~2026시즌 23경기 출전에 그쳤다. 2025년 3월 당한 십자인대 부상이 뼈아팠다. 수개월 간의 휴식과 회복, 그리고 재활 기간을 거쳐서 돌아왔으나 정상 컨디션으로 좀처럼 돌아오지 못하며 부상이 반복되고 있다.

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바이에른에는 큰 악재다. 바이에른은 올 시즌 주전 선수들의 부상이 반복되고 있다. 루이스 디아스, 이스마일 사이바리 등이 이탈했으며, 알렉산다르 파블로비치, 마이클 올리세 등도 부상으로 정상 컨디션이 아니다. 또 한 명의 부상 이탈자가 나오며 바이에른의 고민이 커지게 됐다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com