이럴 수가! '김민재 동료' 고작 5분 만에 부상 교체...팀 동료마저 경악 "정말 충격이었다"→"며칠 안에 검사 예정"

[스포츠조선 이현석 기자]바이에른 뮌헨 수비수 알폰소 데이비스가 다시 쓰러졌다.
독일의 스카이스포츠 독일판은 14일(한국시각) '데이비스가 또 부상을 당했다'고 보도했다.
스카이스포츠 독일판은 '바이에른 뮌헨에는 매우 좋지 않은 시기에 소식이 전해졌다. 데이비스는 십자인대 파열과 여러 근육 문제로 인해 또 한 번의 정밀 검사를 앞두고 있다. 아직 정확한 진단은 아직 나오지 않았다. 마우로 비엘로 수석 코치는 하체 부상이라고만 언급했다'고 전했다.
이어 '데이비스는 수비 왼쪽 측면에서 벌어진 치열한 경합 도중 균형을 잃고 넘어졌다. 그는 곧바로 교체를 원한다는 신호를 보냈지만, 다행히 스스로 걸어서 경기장을 빠져나올 수 있었다'고 덧붙였다.
데이비스는 14일 과테말라와의 A매치 경기에서 선발 출전했으나, 불과 5분 만에 부상으로 이탈했다. 의료진에 확인 후 일어선 그는 더 이상 경기를 소화할 수 없었다. 데이비스의 종료인 타니 올루와세이는 경기 후 "우리는 데이비스를 다시 볼 수 있어서 정말 기뻤다. 그렇기에 그의 갑작스러운 퇴장은 우리에게 큰 충격이었다"고 밝혔다. 비엘로 코치도 "며칠 안에 검사를 받을 예정이며, 그 후에 더 자세한 내용을 알 수 있을 것이다"고 밝혔다.
데이비스는 최근 몇 시즌 동안 부상으로 어려운 시간을 보내고 있다. 진나 시즌 당시 알폰소 데이비스는 재계약까지 체결했으나, 2025~2026시즌 23경기 출전에 그쳤다. 2025년 3월 당한 십자인대 부상이 뼈아팠다. 수개월 간의 휴식과 회복, 그리고 재활 기간을 거쳐서 돌아왔으나 정상 컨디션으로 좀처럼 돌아오지 못하며 부상이 반복되고 있다.
바이에른에는 큰 악재다. 바이에른은 올 시즌 주전 선수들의 부상이 반복되고 있다. 루이스 디아스, 이스마일 사이바리 등이 이탈했으며, 알렉산다르 파블로비치, 마이클 올리세 등도 부상으로 정상 컨디션이 아니다. 또 한 명의 부상 이탈자가 나오며 바이에른의 고민이 커지게 됐다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com