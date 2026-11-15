은퇴설→머리 박고 뛴 '96즈'…韓 축구 중심 입증 김민재→황인범→황희찬, 카타르전 승리 '핵심 카드'

전개 풀어나가는 김민재-황인범 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 김민재(오른쪽)와 황인범이 전방을 바라보고 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

훈련하는 김민재 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 한국 축구 대표팀 김민재가 15일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 훈련을 하고 있다. 2026.11.15 ondol@yna.co.kr(끝)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]오해를 푼 '96즈'가 대한민국 축구의 중심임을 다시 입증했다.

1996년생 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투) 황희찬(샬케), 이른바 '96즈'는 자타공인 한국 축구의 핵심이다. 공격(황희찬)-중원(황인범)-수비(김민재), '척추라인'을 구성하며 팀의 중심을 잡아 왔다. 그러나 이들은 압도적 경기력에도 최근 팬들의 비난을 받았다. 10월 A매치 이후 불거진 손흥민(LA FC) 이재성(마인츠)과의 '세대갈등설', '은퇴설' 때문이다. 선수들의 해명에도 억측이 쏟아졌다. 결국 손흥민 이재성 김민재 황인범 황희찬은 공동 명의로 입장문을 냈다. 이들은 11월 A매치를 앞두고 "최근 대표팀과 관련한 여러 보도로 국민 여러분과 축구 팬 여러분께 걱정을 끼쳐 드린 점 죄송하게 생각합니다. 그동안 충분히 이야기하지 못했던 부분을 직접 듣고 또 설명하면서 서로의 입장을 더 잘 이해할 수 있었습니다. 서로의 역할과 책임을 존중하고 신뢰하며, 한국 축구의 다음 페이지를 써 내려갈 젊은 선수들에게도 좋은 본보기가 되도록 함께 노력하겠습니다"라고 했다.

훈련하는 황인범 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 한국 축구 대표팀 황인범이 15일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 훈련을 하고 있다. 2026.11.15 ondol@yna.co.kr(끝)

뚜껑을 열었다. 한국은 13일(이하 한국시각) 카타르 도하의 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 사우디아라비아와 친선경기를 치렀다. 손흥민 김민재 황인범 황희찬 모두 선발로 그라운드를 밟았다.

Advertisement

'96즈'는 경기장에서 최고의 퍼포먼스를 보였다. 황희찬은 왼쪽 날개로 선발 출전해 후반 36분 엄지성(스완지시티)과 교체될 때까지 뛰면서 도움 1개를 작성했다. 팀이 1-3으로 끌려가던 후반 23분 황희찬이 페널티지역 왼쪽으로 파고들며 패스를 투입했고, 그 패스를 받은 이재성이 득점했다. 황인범은 이날 4-4-2 전술로 나서 공격을 전개하는 역할을 맡았다. 또한, 0-1로 끌려가던 후반 2분엔 스트라이커 오현규(베식타시)가 터트린 동점 골의 기점 역할을 했다. 김민재는 수비 리더로 제 몫을 해냈다. 하지만 팀은 2대3으로 패하며 고개를 숙였다.

황희찬의 돌파 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 황희찬이 드리블을 하고 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

이들은 17일 열리는 카타르와의 친선경기에서 승리를 정조준한다. 황인범은 "모든 선수가 대표팀이 좋은 방향으로 가기 위해 노력할 것이다. 대표팀이 더 단단해질 수 있다는 희망을 봤다. 앞으로 더 신경 써서 좋은 모습만 보여드리겠다"고 각오를 다졌다. 김민재는 "조그마한 집중력 부족이 실점으로 이어진 것 같아 아쉽다. 다음 경기에서 그런 부분을 보완하면 잘 할 수 있을 것"이라고 했다. 황희찬은 "어느새 11년 차 대표 선수가 돼 간다. 매 순간 최선을 다했고, 힘든 순간에도 숨지 않고 앞으로 나오려고 노력했다. 대표팀과 한국 축구가 발전했으면 좋겠다. 더 많이 응원해 주시면 더 좋은 모습을 보여드리도록 노력하겠다. 믿고 지켜봐 달라"고 다짐했다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com