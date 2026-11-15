[오피셜]충격 '공식발표', 손흥민은 정말 울고 싶다...LAFC 동료 '시즌 아웃' 부상 입힌 시애틀 수비수, "2경기 출장 정지 징계" 확정

사진=손흥민 SNS 캡처

사진=MLS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민의 팀 동료를 부상당하게 한 수비수가 징계를 받았다. 다만 손흥민의 팀 동료는 이미 시즌 아웃이 유력한 상황이다.

미국 메이저리그사커(MLS) 사무국은 15일(한국시각) 홈페이지를 통해 'MLS 징계위원회는 잭슨 레이건에게 2경기 출장 정지 징계와 벌금을 부과했다'고 공식 발표했다.

MLS 사무국은 ' 이는 징계위원회 규정 3항에 따른 것으로, 레이건은 지난 LAFC와의 경기에서 후반 31분에 심각한 반칙을 저질렀다. 벌금 액수는 공개되지 않았다. 레이건은 레알 솔트레이크와의 서부 콘퍼런스 와일드카드 경기에서 2경기 출장 정지 징계의 첫 번째 경기를 보내게 된다. 시애틀이 다음 라운드로 진출한다면 레이건은 3전 2선승제 1라운드 두 경기 중 첫 번째 경기에서도 출장 정지 징계를 받게 된다. 그렇지 않을 경우, 징계는 2027시즌 MLS 정규 시즌 첫 경기로 이월된다'고 전했다.

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사진=더선 캡처

레이건은 앞서 손흥민의 팀 동료인 제이콥 샤펠버그를 향한 무리한 반칙으로 큰 부상을 야기했다. 샤펠버그는 지난 8일 미국 시애틀 루멘 필드에서 벌어진 시애틀과의 2026시즌 MLS 서브 콘퍼런스 34라운드 경기에서 후반 27분 교체로 출전했으나, 7분 만에 그라운드를 떠났다. 레이건의 태클에 쓰러졌고, 이 과정에서 가슴을 부여잡고 고통을 호소했다.

영국의 더선은 '샤펠버그는 상대방의 늦은 태클로 인해 폐가 손상되고 여러 개의 갈비뼈가 골절되는 부상을 입었다'며 '레이건이 증기 기관차처럼 돌진해 샤펠버그를 경기장 밖으로 날려버렸다. 경고 한 장으로 끝난 노골적인 반칙이었다. 충돌 후 병원으로 급히 이송된 샤펠버그는 여러 개의 갈비뼈 골절과 기흉 등이 있는 것으로 알려졌다. 남은 시즌 MLS컵 플레이오프에 참가할 가능성은 매우 낮다'고 전했다.

사진=X 캡처

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샤펠버그는 일단 11월 A매치 기간에 합류가 예정됐던 캐나다 대표팀 승선도 무산되며, 당분간 회복에 집중할 수밖에 없는 상황이다. LAFC에는 악재다. 11월 A매치 이후부터 본격적인 MLS컵 플레이오프에 돌입하는 상황, 공격 자원의 이탈은 더 뼈아플 수밖에 없다.

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손흥민의 어깨도 더 무거워질 수밖에 없다. 올 시즌 득점왕 유력 후보라는 기대에도 불구하고 리그에서 7골에 그치며 득점력이 아쉬웠던 손흥민이다. 공격진에 보탬이 될 수 있는 자원이 빠지며, 손흥민이 플레이오프에서 득점을 비롯한 공격 활약이 더 중요해졌다. 팀 내 최다 득점자인 드니 부앙가와 함께 공격진의 공백을 최소화하는 수밖에 없다. 사후 징계에도 LAFC와 손흥민이 웃을 수 없는 이유다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com