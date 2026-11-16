'대체 불가' 황인범 분투에도...사우디마저 뚫어낸 모레노호 중원, '전술-구성' 변화 없이 반복되는 플랜A 부진

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[스포츠조선 이현석 기자]'대체 불가' 황인범(포르투)이 분투했지만, 모레노호의 중원은 달라진 게 없었다. 전술과 구성의 변화 없이 나선 5번째 시험대에서 플랜A는 다시 무너졌다.

카타르 도하에서 열린 사우디아라비아와의 평가전, 중동 원정의 어려움을 고려하더라도 한국의 패배를 쉽게 예상하기는 어려웠다.

하지만 우려는 현실이 됐다. 21년 만의 패배, 2대3으로 무너진 한국의 굴욕은 모두가 책임을 부정할 수 없는 결과였다. 공격은 전반 내내 날카롭지 못했다. 수비도 실수와 집중력 저하가 겹치며 연거푸 실점을 허용했다.

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중원도 해결책이 없기는 매한가지였다. 사우디아라비아를 상대로 속절 없이 밀렸다. 로베르트 모레노 임시 감독은 황인범과 박진섭(저장)을 주전으로 내세웠다. 이미 지난 베네수엘라전에서 큰 성과를 거두지 못한 조합을 다시 꺼내들었다. 변화를 기대했으나, 움직임과 전략은 크게 다르지 않았다. 공격 시에는 황인범이 공을 잡고 전진과 함께 전방으로 패스를 넣으며 경기를 조율했다. 분투했으나, 거기까지였다. 사우디아라비아 중원을 상대로도 영향력에서 밀리는 양상을 보였다.

앞선과 뒷선의 벌어진 간격 조절은 여전한 숙제였다. 중원에서 많은 공간을 커버해야 하는 부담이 컸다. 이로 인해 공격 시에는 중원이 고립되고, 수비 시에는 압박 후 1차 저지선이 쉽게 뚫리는 문제가 발생했다. 상대의 중원 숫자 싸움에 제대로 대응하지 못했다. 이후에는 상대가 쉽게 수비라인을 공략할 수 있는 환경이 조성됐다. 다시 한번 4-4-2 포메이션의 약점만 드러난 셈이다. 선수들의 역할 분담에서도 큰 개선은 없었다. 9~10월 A매치에서 대패를 했던 우루과이전에서의 실수를 반복하지 않기 위해선 중원의 넓은 지역을 커버하기 위한 투톱과 측면 자원의 조력이 필수였다. 교통정리가 이뤄지지 않자, 두 명이 넓은 공간을 책임지는 구조는 그대로였다. 느슨한 중원과 달리 측면에서만 동선이 꼬이는 문제가 터졌다.

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구성에서 변화를 만들지 못한 대가가 컸다. 모레노 감독은 이번 26명 명단에서 중원의 '새 얼굴'은 손정범(서울) 한 명만 선발했다. 조직력을 끌어올리기 위한 방안일 수는 있으나, 같은 전술과 구성에서 문제는 반복됐다. 구조와 역할을 정교하게 다듬어야 하는 임무도 완수하지 못했다.

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남은 기회는 한 번 뿐이다. 마지막 희망이라도 보여주기 위해선 모레노 감독도 카타르와의 경기에서 드라마틱한 반전을 보여주는 수밖에 없다. 그 중심에는 중원이 있다. 5경기째 반복되는 중원의 부진은 선수 한 명의 자리를 채우는 문제가 아니다. 황인범과 그 파트너, 그리고 4-4-2의 중원과 맞물려 돌아가는 적절한 전술, 선수들의 역할이 절실하다. 혁신 없이는 같은 결과가 되풀이될 수밖에 없다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com