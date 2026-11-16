사우디전 봤으면 한숨 나올 수밖에...스페인 언론 "모레노 이강인 제대로 못 쓴다, 이번 경기도 마찬가지"

사진=이강인 SNS 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]로베르트 모레노 임시 감독의 이강인 활용에 대해 스페인에서도 비판이 쏟아졌다.

스페인의 문도데포르티보는 14일(한국시각) '이강인은 사우디아라비아전에서 풀타임을 뛰었지만 득점이나 도움은 기록하지 못했다'고 보도했다.

이강인은 올 시즌 아틀레티코 마드리드로 이적하며 스페인 무대로 복귀했다. 합류할 당시 여러 기대와 전망이 쏟아졌다. 가장 중요한 부분은 이강인의 포지션과 활용에 대한 문제였다. 유력한 포지션은 역시나 최전방, 앙투완 그리즈만의 7번을 물려받은 선수이기에 그간 측면에 머물렀던 모습에서 벗어나 최전방을 오가며 공격적으로 시메오네 감독이 활용할 수 있다는 예측이 나왔다.

Advertisement

큰 기대에도 불구하고 이강인은 부담을 느끼기보다는 팀에 헌신하는 모습이다. 우측과 최전방을 오가며 활약하고 있고, 새롭게 부여받은 역할과 함께 적극적인 전방 압박과 수비 가담, 공격 시에는 꾸준한 박스 타격 등이 돋보인다. 출전하는 경기 대부분에서 영향력을 보여주는 장면은 꾸준히 나오고 있다.

적응 문제는 아틀레티코에서도 있다. 새로운 자리, 공격을 돕는 조력자 역할에 더 익숙했던 이강인이 직접 해결사로서 나서기 위해서는 여러 조정이 필요하다. 시메오네 감독도 이를 최대한 극대화하기 위한 방안을 매 경기 찾아나가고 있다. 다행히 이 과정에서 팀 경기력은 꾸준히 유지되고 있고, 이강인 또한 선발 자리를 지키고 있다.

Advertisement

문제는 대표팀이다. 새롭게 이적한 팀에서 연착륙 중인 것과 달리 대표팀에서는 새 감독 부임과 함께 고전을 면치 못하고 있는 이강인이다. 문도 데포르티보는 '이강인은 사우디아라비아를 상대로 풀타임 뛰며 모레노 감독의 신임을 다시 한번 확인했다. 하지만 이번 경기에선 팀을 좋은 결과로 이끌 득점이나 도움을 기록하지 못했다. 경기 전, 한국에선 모레노 감독이 이강인의 장점을 더 잘 활용할 방법을 찾아야 한다는 지적이 나왔다. 모레노 감독은 이전 경기들에서도 이강인을 충분히 활용하지 못했다는 비판을 받은 적이 있다. 이번 경기도 예외는 아니었다'고 전했다.

Advertisement

4-4-2 전술을 한국 대표팀의 새 전술로 천명한 후 이강인을 최적의 포지션에 활용하겠다고 했던 모레노 감독의 자신감은 좀처럼 결과로 이어지지 못하는 상황이다. 아틀레티코에서는 간결하게 풀어주는 움직임도 늘어났던 이강인지만, 대표팀에서는 동료 선수들의 정적인 움직임, 부정확한 포지셔닝으로 간결하게 연결할 선택지조차 거의 주어지지 않았다. 오히려 수비형 윙어처럼 수비에 가담하거나, 밑으로 내려와 공을 받아주는 모습만 자주 나왔다. 사우디전에서도 이강인이 직접 자리를 옮겨가며 분투하기 전까지는 이전 경기들과 양상이 비슷했다.

Advertisement

대표팀 내에서 이강인의 활약이 줄어드는 사실을 아틀레티코도 반길 수는 없다. 스페인의 아틀레티코스탯은 '지난 A매치 이후 시즌이 진행되면서 그의 역할은 줄어들었고, 현재 그는 출전 시간이 불규칙적인 시기를 보내고 있다'며 이미 우려를 표한 바 있다. 대표팀에서도, 소속팀에서도 모두 에이스가 되어야 하는 이강인으로서는 대표팀에서의 부진을 극복해줄 역할과 전술의 변화가 필요할 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com