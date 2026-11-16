이럴 수가! 손흥민, 올 여름 미국 떠나나?...西언론 'SON, 이적료 없이 이적할 수 있어'

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[스포츠조선 박찬준 기자]손흥민의 다음 선택은 무엇일까.

13일(한국시각) 스페인 아스는 2027년 1월부터 자유롭게 협상을 시작할 수 있는 선수들을 정리했다. 아스는 '2027년 6월 계약이 만료되는 축구 선수들에게 1월 이적시장은 본격적인 카운트다운의 시작을 알리는 시점이 될 것'이라고 했다. 보스만룰 때문이다. 국제축구연맹(FIFA) 선수의 지위 및 이적에 관한 규정 제18조 3항에 의하면, 선수들은 계약 만료일까지 6개월 이하가 남았을 때 다른 구단과 자유롭게 협상하고 계약을 체결할 수 있다. 다만, 영입을 원하는 구단은 이에 앞서 현 소속 구단에 서면으로 통보해야 한다.

올해 이런 상황에 놓인 선수들이 제법 많다. 그 중에는 손흥민의 이름도 있었다. 손흥민은 2025년 여름 미국 메이저리그사커의 LA FC로 이적했다. 앞서 토트넘에서 10년간 활약하며 아시아 최초의 잉글랜드 프리미어리그 득점왕 등을 거머쥐며 최고의 공격수 중 한명이었던 손흥민은 새로운 도전을 위해 미국 무대에 나섰다. 손흥민은 미국에서도 최고 스타 대우를 받으며, 기대만큼의 활약을 펼쳤다.

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손흥민과 LA FC의 계약은 2027년 6월 마무리된다. 아직 재계약 관련 이야기는 없는 상황이다. 손흥민은 1월부터 자유롭게 다른 팀과 이야기를 나눌 수 있다. 엄청난 마케팅 가치를 지닌 손흥민을 이적료 없이 데려올 수 있는 것은 분명 장점이다. 슈팅 능력도 여전하다. 아스는 '대서양을 건너면, 대한민국의 손흥민이 로스앤젤레스에서 이적료 없이 팀을 떠날 수도 있다'고 했다.

다만 최근 손흥민은 확실한 에이징 커브를 겪고 있다. 올 시즌 리그에서 두 자릿수 득점에 실패했다. 9골-22도움으로 도움이 많긴 했지만, MLS는 2차 도움을 인정하는만큼 허수가 좀 있다. 특히 최고 장점이었던 결정력이 눈에 띄게 떨어졌다. 손흥민은 전성기 시절 기대득점 대비 실제득점이 리오넬 메시 수준이었다. 하지만 손흥민의 올 시즌 득점 효율은 -5.38로 미국 메이저리그사커(MLS) 736명 중 736위였다. 변방으로 꼽히는 MLS에서도 평범한 선수가 됐다.

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최근 대표팀에서도 부진한 모습을 보이고 있다. 사우디전에서는 커리어 최악의 경기를 했다. 손흥민이 A매치에서 필드골을 넣은 것은 지난 5월 주전들이 대거 빠진 '약체' 트리니다드토바고전이 유일하다.

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그런만큼, 유럽으로 복귀는 쉽지 않아 보인다. 미국에서 재계약을 하거나, 아니면 사우디 등도 선택지가 될 수 있다. 손흥민은 지난해 LA FC와 2027년 여름까지 계약을 맺으며 2029년까지 계약을 연장할 수 있는 옵션을 갖고 있는 것으로 알려졌다. 현재까지 해당 조항이 발동되지는 않았다.

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일단 손흥민은 남은 시즌 자신의 가치를 보여주는 것이 중요하다. 손흥민의 LA FC는 서부 컨퍼런스 6위에 오르며 플레이오프 진출권을 확보했다. 1라운드에서 세인트루이스 시티와 맞붙는다. 반등이 필요하다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com