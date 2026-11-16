'포체티노 체제 변신' 강등권 맨유, 지옥 훈련 예고→'손흥민 전 동료' 충격 증언 "잔혹할 정도"...하지만 英레전드 "18개월도 못버틸 걸?"

맨유 새 사령탑에 부임한 포체티노 감독 캡처=맨유 구단 SNS

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[스포츠조선 박찬준 기자]새롭게 맨유 지휘봉을 잡은 마우리시오 포체티노 감독이 혹독한 변화를 예고했다.

14일(한국시각) 영국 더선은 '포체티노 감독이 맨유의 고질적인 체력 문제를 개선하기 위해 강도 높은 훈련을 예고했다'고 보도했다. 이어 '포체티노 감독은 미국 피트니스 코치를 맡고 있는 아들 세바스티아노와 함께 맨유에 합류할 예정'이라고 전했다.

더선에 따르면 마이클 캐릭 전 감독은 포체티노와 달리 사단에 피트니스 코치를 두지 않았다. 맨유는 올 시즌 활동량과 압박 강도에서 약점을 보였다. 실제로 맨유는 올 시즌 잉글랜드 프리미어리그에서 경기당 이동 거리 19위, 고강도 질주 거리 17위, 평균 최고 속도 19위를 기록하고 있다.

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포체티노 감독은 혹독한 체력 훈련을 통해 기초부터 다시 다질 계획이다. 과거 포체티노 감독과 토트넘에서 함께한 '손흥민의 전동료' 토비 알더베이럴트는 맨유 선수단을 향해 경고를 날렸다. 그는 영국 'BBC'를 통해 "다가가기 쉬운 사람이지만 반드시 그의 계획을 따라야 한다. 따르지 않는다면 팀에서 밀려나고 다시 돌아오기 어려울 것이다. 다만 팀이 최우선이라는 원칙은 변하지 않는다"라고 설명했다.

로이터연합뉴스

이어 "그는 직설적이고 자신만의 생각이 분명하다. 그 생각에 동의할 수도 있고 동의하지 않을 수도 있다. 하지만 반드시 따라야 한다. 맨유에는 바로 그런 인물이 필요하다. 강한 개성을 지닌 지도자가 모두를 같은 방향으로 이끌어야 한다. 계획을 따르지 않는다면 떠나도 된다는 것이다. 결정권자는 포체티노다"라고 말했다.

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알더베이럴트는 마지막으로 "무엇보다 그는 우리를 엄청나게 강한 체력을 지닌 선수들로 만들었다. 프리시즌 훈련은 잔혹할 정도였다. 그가 원하는 축구는 전진하고, 상대를 압박하고, 높은 수비라인을 유지하면서 역동적으로 움직이는 방식이다. 그러려면 뛰어야 한다. 계속 달릴 수 있어야 하고 높은 강도의 질주도 반복할 수 있어야 한다. 기본은 체력이다"고 회상했다.

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맨유 구단은 13일 공식 채널을 통해 포체티코 감독 선임을 발표했다. 맨유 경영진은 미국축구협회, 마우리시오 및 그의 코칭스태프가 미국 국가대표팀에서의 당면 업무를 마친 후 계약을 해지하는 데 합의했다. 영국 매체 BBC에 따르면 포체티노와 맨유의 계약 기간은 2.5년으로 2029년 6월까지다. 맨유는 위약금으로 미국축구협회에 1000만달러를 지불할 예정이다.

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맨유는 '포체티노 감독이 높은 강도의 공격적인 축구, 강한 결속력을 갖춘 팀을 만드는 헌신, 그리고 개별 선수들의 기량을 발전시키는 탁월한 능력을 보유하고 있다'고 설명했다.

AP연합뉴스

앞서 맨유 구단은 레전드 출신 캐릭 감독을 리그 개막 3개월 만에 경질했다. 맨유는 12일 공식 채널을 통해 '마이클 캐릭이 1군 감독직을 떠나게 됐음을 알린다'고 발표했다. 이어 '캐릭은 지난 1월 맨유에 복귀해 2025~2026시즌 잔여 17경기 중 12경기에서 승리하며 팀을 잉글랜드 프리미어리그 3위로 이끌었다'며 '해당 기간 맨유는 리그에서 가장 많은 승점을 기록했다. 시즌 초반의 아쉬운 출발 이후, 구단은 목표를 이루기 위해 변화가 필요하다는 매우 어려운 결론을 내렸다'고 했다.

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그러면서 '캐릭은 지금까지도, 앞으로도 맨유의 레전드다. 선수 시절과 마찬가지로 구단에 복귀한 뒤에도 헌신과 프로 의식 면에서 최고의 기준을 보여줬다'며 '지난 시즌 그의 리더십과 성과는 언제나 소중히 기억될 것'이라고 했다. 마지막으로 '구단은 가능한 한 빠른 시일 내에 정식 후임자를 선임할 계획'이라고 했다. 맨유는 현재 이번 시즌 프리미어리그 18위로 부진하다. 리그 개막 후 10경기에서 1승5무4패(승점 8)다.

포체티노 감독은 고강도의 공격적인 축구 스타일과 강하고 결속력 있는 팀을 만드는 데 재주가 있다는 평가를 받고 있다. 팀을 위해 헌신하며 또 개별 선수들을 육성하는 데 일가견이 있다. 포체티노는 여러 리그에 걸쳐 최고 수준의 무대에서 꾸준히 성과를 내왔다. 그는 2009년 스페인 에스파뇰에서 감독 경력을 시작했으며, 이후 EPL 사우샘프턴에 합류해 2014년 구단 역대 프리미어리그 최다 승점 기록을 달성했다.

사진=더선 캡처

손흥민, 해리 케인 등과 토트넘 홋스퍼에서 보낸 5번의 풀 시즌 동안 포체티노는 구단을 유럽챔피언스리그 단골 진출팀으로 자리매김하게 했으며, 4시즌 연속 본선 진출을 확정 짓고 2019년에는 구단 역사상 첫 대회 결승 진출을 이끌었다. 결승에서 리버풀에 패하면 준우승했다.

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2021년에는 파리생제르맹에 합류해 리그1 우승, 쿠프 드 프랑스 우승, 트로페 데 샹피옹 우승을 차지한 뒤 2023년 첼시에 부임했다. 가장 최근에는 미국 대표팀을 이끌고 북중미월드컵 16강 진출을 달성했다.

하지만 이같은 포체티노 감독의 의욕에도 현지 반응은 좋지 않다. 14일 영국 '커트오프사이드'는 레전드 개리 네빌의 인터뷰를 전했는데, 여기서 리네커는 "포체티노 감독이 비록 좋은 출발을 보이더라도 맨유 감독으로서 오래 재임할 수 있을지 의문"이라고 밝힌 것으로 알려졌다. 리네커는 "포체티노가 18개월 후에도 여전히 그 자리에 있다면 놀랄 것"이라며 "맨유의 희생양은 항상 감독이다. 나는 진짜 문제가 감독보다 더 높은 곳에 있다고 생각한다"고 비판했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com