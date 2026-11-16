10명 뛴 잉글랜드, '월드컵 우승' 스페인 '43경기 무패' 막아세웠다…3-2 승리 '설용 성공'

England's Harry Kane celebrates after scoring the opening goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England in Madrid, Spain, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

epaselect epa13382389 Harry Kane of England (2-L) celebrates with teammates after scoring the 0-1 goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and England, in Madrid, Spain, 15 November 2026. EPA/MARISCAL

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[스포츠조선 김가을 기자]'축구 종가' 잉글랜드가 월드컵 우승국인 '무적함대' 스페인을 무너뜨렸다. 스페인의 무패 행진을 '43'에서 막아세웠다.

토마스 투헬 감독이 이끄는 잉글랜드 축구대표팀은 16일(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 스페인과의 2026~2027시즌 네이션스리그(UNL) 리그A 3조 6차전 원정경기에서 3대2로 이겼다.

이로써 두 팀은 나란히 5승1패(승점 15)를 기록했다. 다만, 골득실차에서 앞선 잉글랜드(19득점-6실점)가 스페인(16득점-8실점)을 제치고 조 1위로 8강에 오르게 됐다. 잉글랜드는 9월 영국 런던의 웸블리 스타디움에서 치른 대회 1차전 홈 경기에서 스페인에 당한 2대3 패배도 설욕했다. 반면, 스페인은 무패행진을 '43'에서 마감했다. 스페인은 2024년 3월 콜롬비아에 0대1로 패한 이후 34승9무(승부차기 패배 포함)를 기록 중이었다. 이 기간 스페인은 2026년 북중미월드컵 우승을 차지하기도 했다.

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England's forward #09 Harry Kane and England's midfielder #17 Morgan Rogers celebrate at the end of the UEFA Nations League - League A day 6 group 3 - football match between Spain and England at Metropolitano Stadium in Madrid on November 15, 2026. England won 2-3. (Photo by Javier SORIANO / AFP)

사실상 1위 결정전이었다. 두 팀은 일찌감치 8강 진출을 확정한 상태였다. 잉글랜드가 경기 초반에 몇 차례 위협적인 장면을 만들었다. 스페인은 수비수 마르크 푸빌이 부상으로 전반 20분 만에 페드로 포로와 교체하는 악재를 만났다.

잉글랜드가 선제골을 넣었다. 전반 45분 해리 케인이 스페인 수비수 파우 쿠바르시의 반칙으로 페널티킥을 얻어냈다. 케인이 직접 키커로 나서 침착하게 성공했다.

England's midfielder #10 Jude Bellingham and England's goalkeeper #13 James Trafford celebrate victory at the end of the UEFA Nations League - League A day 6 group 3 - football match between Spain and England at Metropolitano Stadium in Madrid on November 15, 2026. England won 2-3. (Photo by Javier SORIANO / AFP)

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스페인은 후반 시작과 동시에 교체카드를 활용했다. 어수선한 상황 속 잉글랜드가 추가골을 넣었다. 후반 8분 코너킥 기회에서 데클란 라이스의 크로스를 에즈리 콘사가 헤더골로 완성했다. 후반 12분에는 주드 벨링엄의 패스를 이어받은 벤 화이트가 마무리했다. 잉글랜드가 3-0으로 점수 차를 벌렸다.

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대형 변수가 발생했다. 후반 18분 엘리엇 앤더슨이 스페인의 라민 야말에게 반칙을 범해 퇴장당했다. 페널티킥 키기로 나선 미켈 오야르사발은 득점을 완성해 추격을 알렸다. 수적 우위를 점한 스페인은 후반 30분 센터서클에서 강한 압박으로 상대 공을 빼앗은 뒤 역습에 나섰다. 야말이 페널티지역 안 오른쪽에서 중앙으로 찔러준 공을 니코 윌리엄스가 쇄도하며 득점했다. 기세를 올린 스페인은 마지막까지 추격했지만 잉글랜드는 쉽게 물러서지 않았다. 뒷심을 발휘해 잉글랜드가 리드를 지켜냈다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com