'김민재가 수비 맡기고 전진' 암울한 韓 축구 희망 봤다…'AG 금메달 주역' 2004년생 김지수, 성공적 A매치 데뷔

경기 후반 출전한 김지수 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 김지수가 동료 선수에게 패스할 곳을 알려주고 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 축구가 암울한 상황 속에서 한 줄기 빛을 발견했다. 성공적으로 A매치 데뷔전을 치른 센터백 김지수(22·브렌트퍼드)의 활약이다.

한국은 13일(이하 한국시각) 카타르 도하의 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 사우디아라비아와 친선경기를 치렀다. 이날 벤치에서 경기를 시작한 김지수는 한국이 1-3으로 밀리던 후반 21분 이한범(클럽 브뤼헤) 대신 그라운드를 밟았다. 그는 '수비 리더' 김민재(바이에른 뮌헨)의 짝으로 A매치 데뷔전을 치렀다.

안정적이었다. 그는 후반 33분 상대의 공격을 헤더로 잘라내기도 하고, 좌우를 가리지 않고 헬프 수비에 나서기도 했다. 급기야 김민재는 이제 막 데뷔전에 나선 김지수의 실력을 믿은 듯, 막내에게 최후방을 맡긴 뒤 공격 진영으로 전진해 나가기도 했다. 비록 팀은 2대3으로 패했지만, 김지수는 한국 축구 수비의 미래를 더욱 밝혔다.

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대화 나누는 신민하-김지수-이한범 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 신민하(왼쪽부터), 김지수, 이한범이 경기에서 패배한 뒤 대화를 나누고 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

2004년생 김지수는 어린 시절부터 한국 축구의 미래를 이끌 중앙수비수로 기대를 받았다. 그는 연령별 대표팀 시절부터 '월반'을 거듭하며 에이스로 활약했다. 2023년 20세 이하(U-20) 월드컵에 '막내'로 참가해 4강 진출에 앞장섰다. 대회 이후엔 브렌트퍼드의 유니폼을 입고 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 무대를 밟았다. 2024년 12월 28일 EPL 데뷔전을 치르며 한국 축구의 새 역사도 작성했다. 그는 한국 선수 최연소 EPL 데뷔 기록, 최초의 센터백이 됐다.

김지수는 A대표팀 '레이더망'에도 들었다. 그는 지난 2023년 9월 처음으로 A대표팀에 합류했다. 2024년 열린 카타르아시안컵 최종 명단에도 이름을 올렸고, 지난해 10월에도 A대표팀 부름을 받았다. 하지만 A매치 데뷔는 멀고도 험난했다. 김지수는 좀처럼 A매치 데뷔 기회를 잡지 못했다. 대신 자신의 자리에서 묵묵히 실력을 갈고닦았다. 그는 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 한국의 사상 첫 4연속 우승을 이끌었다. 실력을 인정받아 다시 한번 A대표팀의 부름을 받았고, A매치 데뷔까지 이뤄냈다. 한국은 수비 진영에 김지수란 옵션을 추가하며 경쟁력을 높일 수 있게 됐다.

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경기 뒤 김지수는 "오랫동안 기다려온 시간이었다. 진짜 영광스러웠다. 패배 과정에서 나왔던 문제점들을 잘 찾아 카타르전을 잘 준비하겠다"고 다짐했다. 한국은 17일 카타르와 11월 두 번째 A매치를 치른다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com