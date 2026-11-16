'손흥민 있는 MLS로 갈래요!' 더브라위너 EPL 합류 아닌 미국행 택할까…사우디 리그 이적 가능성까지 '재점화'

사진=스퍼스웹

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[스포츠조선 강우진 기자]한 때 손흥민과 함께 잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 호령한 케빈 더브라위너(35)가 미국 메이저리그사커(MLS)로 향할 것이란 전망이 나온다.

영국 매체 '풋볼인사이더'의 피트 오루크 기자는 16일(한국시각) '더브라위너가 EPL로 복귀하기보다는 MLS나 사우디아라비아 프로리그(SPL)로 이적할 가능성이 더 커 보인다'고 보도했다.

더브라위너는 최근 EPL 소속팀 에버턴으로의 이적 가능성이 나오는 선수다. 현 소속팀인 이탈리아 세리에A 나폴리와 맺은 계약은 이번 시즌이 끝나면 만료될 예정이다. 나폴리는 그와의 계약을 1년 더 연장할 수 있는 옵션을 보유하고 있지만, 아직 해당 옵션을 행사하지 않았다. 더브라위너의 향후 거취는 여전히 불확실한 상황이다.

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현재로서는 더브라위너가 나폴리를 떠나기로 하더라도 에버턴에 합류할 가능성은 적다는 전망이 나온다. 더브라위너는 2025년 맨체스터 시티를 떠났다. 맨시티에서 10년을 보내는 동안 EPL 우승을 6차례 차지했다. 더브라위너는 맨시티를 떠나 2025년 나폴리에 합류한 뒤 보낸 첫 시즌에서는 부상으로 어려움을 겪었지만, 이번 시즌에는 전성기 기량을 되찾은 듯한 모습을 보여주고 있다. 리그 11경기에서 4골 2도움을 기록 중이다.

EPA연합뉴스

에버턴을 비롯해 더브라위너 영입을 꿈꾸는 여러 구단에 가장 큰 걸림돌이 될 수 있는 부분은 계약 협상 과정에서 그의 연봉이다. 더브라위너는 나폴리 입단 당시 연봉을 삭감한 것으로 알려졌지만, 리그 내에서 여전히 상당한 수준의 연봉을 받고 있다.

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오루크 기자는 팟캐스트 '트랜스퍼 인사이더'에서 "MLS가 그의 관심을 끌 만한 선택지가 될 수도 있다"며 "그를 영입할 기회를 얻고 싶어 하는 사우디 프로리그 구단들도 상당히 많을 것으로 생각한다"고 전했다. 이어 "현재 상황을 고려하면 더브라위너가 EPL로 복귀할 가능성은 적다고 본다"고 덧붙였다.

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MLS는 한국 축구 국가대표 주장 손흥민(LA FC)이 뛰고 있는 리그이기도 하다. 손흥민은 독일 분데스리가부터 EPL 시절을 함께한 더브라위너와 절친한 관계로도 알려져 있다.

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더브라위너가 유럽을 떠날지에 주목해야 한다. 앞서 더브라위너는 유럽 축구 무대에서 도전을 이어가고자 나폴리를 선택했다. 하지만 그는 과거 사우디 리그로의 이적 가능성에 대해서도 열려 있다는 입장을 밝힌 바 있다. 그는 지난 2024년 "내 나이에는 모든 가능성을 열어둬야 한다"며 "그곳에서 2년 동안 뛴다면 엄청난 돈을 벌 수 있을 것"이라고 말했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com